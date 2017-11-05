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Смеяться разрешается: «самые смелые воины в мире» по версии Трампа

13:56. 5 ноября 2017 Просмотров - 288 Один комментарий Опубликовал:

ан2

Вы еще не в курсе, кто самый смелый воин в нашем мире? Значит, новости не смотрите и не читаете, поэтому и остаетесь дремучим невеждой. Американский президент Дональд Трамп уже дал ответ на этот вопрос, когда встретился с военнослужащими на базе ВВС США Йокота в Японии.

Самые смелые в мире воины – это американцы, поэтому «ни один диктатор, ни один режим, ни одна страна не должны недооценивать решимость американцев. Бывало, что в прошлом нас недооценивали, они от этого удовольствия не получили, не так ли?». По его словам, военнослужащие США всегда будут стоять на защите своей страны и флага.

Это, в принципе, нормальное явление. Кого же им защищать, как не свой народ. Вот только заявление в корне неправильно сформулировано. После окончания Второй мировой войны Штатам никто не угрожал. Зато агрессивности американских военных мог позавидовать любой диктатор. Сколько государственных режимов было развалено благодаря стараниям «демократоров» в Вашингтоне? А сколько стран оказались разрушенными?

Впрочем, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И не скажу, что американские военные трусливы и небоеспособны, просто все познается в сравнении. Судите сами: как привыкли воевать русские и американцы? Боеспособность русской армии никогда не зависела от степени сытости, технической оснащенности и наличия обмундирования у солдат и офицеров. Лишения и трудности русских только закаляли, а не ослабляли.

Из скольких войн русские воины выходили победителями, хотя по западным оценкам должны были не просто проиграть, но и развеяться туманом по просторам своей родины? Мало того, они удобряли врагами свои земли и умудрялись выйти за пределы России, чтобы наказать обидчиков ради установления справедливости. Американцы подобными историческими примерами не могут похвастаться. Их удел – «посев демократии», хаос и разрушение. Это не смелость, а подвиг саранчи.

Страницы мужества, которые и были у них, относятся скорее к реальной борьбе с гитлеровцами в 40-е гг. прошлого века, но и в этом случае с рядом оговорок. Не те цели были у Вашингтона, не те…

И в наше время называть американцев самыми смелыми (бесстрашными) воинами тоже не стоит. Выполнение приказов в армии не есть храбрость и мужество, как и участие в военных операциях за рубежом. Последнее так просто агрессия, прикрытая очередной демократической «ширмой».

На мой взгляд, самые смелые воины в мире – это русские, шотландцы, курды и афганцы. Может, и еще есть, но это первое, что приходит на ум. И янки в их числе точно нет. Американцы в большинстве своем весьма посредственные солдаты. Проблемка у них с личной доблестью… Больше рассчитывают на военную технику и оружие, чем на себя. И о какой смелости при таком раскладе говорить?

         

Вероятно, Трамп решил пропиарить собственные Вооруженные силы, и внушить военным чувство гордости. Отличный способ завоевать симпатии силовиков, но с действительностью его заявление имеет мало общего. Хотелось быть самыми смелыми, а на поверку те еще вояки…

Метки: Америка, войска, дональд трамп, мужество, соединённые штаты
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Один комментарий»

  • 1623 1311
    Pol Roger 5 ноября 2017 в 14:27 Ссылка Пометить
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    Ну а чего ждали от президента пендостана? Правильно для пендосов говорит.Это они нас каяться да обсирать свое прошлое ,настоящее и будущее призывают.Не вижу ничего удивительного.

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