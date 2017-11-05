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Патриотизм Климкина в Twitter не оценили: бери канистру и гори!

19:08. 5 ноября 2017 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал:

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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин решил написать пару патриотичных фраз в Twitter, но его порыв не оценили. Так, он вспомнил о протесте украинского националиста, члене УПА, Василии Макухе, что умудрился поджечь себя на Крещатике, крича при этом «Хай живе вільна Україна!» в 1968 году. Одним нациком стало меньше, но, как видим, таких моральных уродцев на Украине с избытком. Потеря была несущественной.

Теперь Климкин восхищается самосожжением Макуха, строча в Twitter напутствие: «Помните, какой ценой даётся свобода». Да, пафоса много, но какой в нем смысл? Во время евромайдана националисты не себя сжигали, а беркутовцев закидывали камнями и коктейлями «Молотова». Неудивительно, что комментарии под постом Климкина точно не порадуют.

 

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Отметился уже под постом экс-глава Харьковской области Михаил Добкин, с просьбой к главе МИД: «Повтори его подвиг. Сделай людям праздник». Остальные читатели Климкина тоже не остались в стороне, проявив «участие»:

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Может, теперь Павло понял, что после евромайдана что-то пошло не так? Да и в работе его ведомства, кстати, больших успехов не заметно.

Особенно, после недавнего инцидента в Сербии, когда украинскому послу показали на дверь из-за антироссийских заявлений, напомнив, что высылка близка, если он не прекратит лгать. Сербский замминистра иностранных дел Тончев не оценил желание дипломата с Незалежной разрушить отношения Сербии и России, когда тот назвал Белград «инструментом в руках России» для разрушения Европы. Украинцы оказались верны себе даже в глупости…

Ну, а мы ждем спектакля на Крещатике. Климкин, ну, давай, жги уже!

Метки: Идеология и патриотизм, новости / украина, павел климкин, пожар, соцсети
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