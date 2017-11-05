Крым и Турция: планы Эрдогана на татар

Турецкий президент Реджеп Эрдоган, как известно, сейчас желает усидеть на двух стульях: и с Москвой пока не ссориться, и свои интересы на Ближнем Востоке защитить. Если подумать, то и «стульев» в его геополитике окажется больше двух, но остановимся пока на этом. Поддержка крымских татар, заигрывания с Киевом, переговоры с Мустафой Джемилевым приводят нас к одной мысли: Анкара ищет средство давления на Москву внутри России.

Сыграл свою роль Эрдоган и в освобождении в России двух активистов Меджлиса крымско-татарского народа - Ахтема Чийгоза и Ильхама Умерова, осужденных по статье «сепаратизм» в 2014 году. Их передали Анкаре по засекреченным указам о помиловании, что было политическим решением. Эрдоган также постоянно твердит, что не признает Крым российским и поддерживает суверенитет Украины.

Стоит отметить, что плевать Анкаре и на Киев, и на суверенитет Незалежной. Защита крымских татар нужна Эрдогану, опять же, в собственных геополитических интересах. Надо и националистов в Турции умаслить, чтобы они поддержали Эрдогана при проведении голосования по конституционным поправкам о расширении президентских полномочий в стране, и добавить популярности правящей партии.

В Турции хватает населения, имеющего крымско-татарские корни, причем эти люди занимают весьма активную жизненную позицию и влияют на общественно-политическую жизнь страны. Не стоит забывать и про крымско-татарские НКО, призывающие освободить Крым еще до его «ухода» к России. Для них оккупантами являются все, кто не принадлежит к крымским татарам. То-то Джемилев там любимый гость.

В Турции на данный момент начинают править бал националисты. Это модно, это политический тренд, хотя более подходящее название – откат в Средневековье. Слишком много воспоминаний об Османской империи и желания вернуть то время назад. Во времена СССР националисты в Турции рта не открывали, а после его распада зашевелились, стали активно продвигать «программы помощи и поддержки», нацеленные на отрыв полуострова от Украины. Не вышло. Теперь цель – Россия?

Крым в 2014 году сделал свой выбор и не в пользу Анкары. Так зачем поднимать эту тему? Расчет простой: курды. Кремль не только поддерживает Башара Асада, но и не будет против создания курдской автономии в Сирии. Дамаск готов обсуждать этот вопрос, Анкара же чувствует в этом опасность для своих территорий. Турецкие курды спокойней не станут, если их собратья добьются того, в чем было отказано им.

Сирийских курдов нужно ослабить, но как? Город Ракка в Сирии уже освобожден от ИГИЛ, значит, ничто не мешает реализовать эту идею. Противостоять созданию автономии может только Москва, но ее нужно заставить пойти на это. Просто какая-то «мыльная опера» в геополитике, а не межгосударственные отношения. Но все это мотивирует, не так ли?

Заявления Эрдогана о поддержке крымских татар в лице его радикальных представителей говорит лишь об одном: мы имеем дело с расчетливым и, надо понимать, достаточно сильным игроком, имеющим свои интересы и даже постимперский синдром, чтобы не расслабляться и помнить всегда о собственных национальных интересах.

Анкара не оставит своих попыток повлиять на крымских татар в Крыму, играя на историческом кровном родстве против России. Им плевать, чей Крым сейчас, главное, чтобы он стал в будущем турецкой территорией. В этом плане позиция Киева Эрдогану на руку и вся ценность Украины в этой игре – служить противовесом для Москвы. Чем больше внимания оттянет на себя Украина с Крымом, тем меньше она внимания уделит той же Сирии.

Все просто и сложно одновременно. Бравый турецкий султан желает получить все бонусы, не теряя при этом НИЧЕГО ни в стране, ни на международной арене. Вот только все его ходы не настолько сложны, чтобы их нельзя было просчитать. Крым не станет пешкой в его геополитической игре. Слабоват Эрдоган в «шахматах» такого рода. Да и прежние промахи никто ему не забыл и не простил. Помним все и при случае напомним. Не быть Крыму ни украинской, ни турецкой землей. Не для того его наши предки брали, чтобы их потомки разбрасывались русской землей.