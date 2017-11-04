Житель Сахалина за свои деньги посадил 250 тысяч деревьев! Но местные власти отобрали его участок, где он выращивал саженцы.
Создатель единственного на Сахалине кедрового питомника Иван Санжаров вынужден переехать за тысячи километров, так как в родном крае его проект не нашел поддержки властей. За 10 лет Иван высадил в Корсаковском районе 5 250 кедров и бесплатно раздал еще 22 000 саженцев всем желающим. Все это он делал на собственные средства, в то время как местные власти не оказывали содействия. Однако чиновники Зеленоградска Калининградской области готовы выделить землю под создание кедрового питомника и развитие экологического проекта по высадке других деревьев и растений, в том числе и тех, что занесены в "Красную книгу".
— Знаете, что поразило? Меня спросили — а сахалинские власти вас отпускают, как же так, ведь они потеряют такого энтузиаста. Так интересно было слышать это, зная, какой равнодушной проявила себя наша власть по отношению к общественным инициативам. Привыкший к этому равнодушию, я просто не мог поверить тому, что говорил мне по телефону представитель администрации Зеленоградска. Уже на следующий день после того, как я отправил главе района письмо, мне перезвонили и спросили — что вам нужно для реализации у нас кедрового проекта? Мы вам все предоставим, создадим все условия. Это удивительно. В сахалинском правительстве на мои письма просто не отвечали. Значит, где-то есть еще неравнодушная власть. Была бы здесь хотя бы толика такой поддержки, я бы никуда не уехал, — говорит Санжаров.
Окончательное решение о переезде лесовод-любитель принял после истории с судом. Напомним, три члена дачного некоммерческого товарищества "Любитель" подали в суд на председателя этого ДНТ за то, что тот выделил Санжарову восемь соток под кедровый питомник. 27 сентября корсаковский суд признал выделение участка незаконным.
— В суде я почувствовал, что такое унижение. Представляете, мне 62 года, председателю 76, и мы стоим там, как нашкодившие ребята, как оплеванные, и оправдываемся: ну, вы понимаете, кедры же высаживаются на всем Сахалине, это же безвозмездно… Стыдобища. Как будто какая-то публичная порка. И при этом никакой поддержки, ни от кого. Мне никто даже не позвонил, чтобы поддержать морально в этот сложный период. Только Галина Чуева пришла на заседание суда. Это учительница из села Покровка, которая организовала школьное лесничество. Я стоял и оправдывался перед теми, кто, извините, палец о палец не ударил на благо общества, — рассказывает любитель кедров.
Он вспоминает, как женщины, подавшие на него в суд, однажды подошли к ограждению питомника, обозвали его и спросили, почему он до сих пор продолжает заниматься "своей хренью". Санжаров корректно заметил, что это не хрень, а кедры, которые он бесплатно раздает всем членам ДНТ и высаживает по всему Сахалину. В ответ на это женщины сказали — а нам (пропустим этот глагол, означающий физиологический процесс, который завершает цикл пищеварения) на твой Сахалин.
— Я говорю — так это и ваш Сахалин, не только мой. Вот как на такое реагировать? Были бы мужики, я бы врезал, а что с женщинами сделаешь. Но это ладно, это частная ситуация. А вот когда я обратился к губернатору, чтобы он приехал и посмотрел на кедровое хозяйство, и мне ответили, что это нарушение закона — заниматься посадками кедров в лесу… Как будто я коноплю выращиваю, — говорит Санжаров.
Сначала были обида, боль и горечь. Теперь же, говорит лесовод, он даже благодарен женщинам, затеявшим судебное разбирательство. Они сняли автору кедрового проекта пелену с глаз. Он понял, что все эти годы надеялся напрасно, что перспективы для развития дела всей его жизни на Сахалине нет. Никому здесь это не нужно — ни высшим чинам, ни простым садоводам. Есть, конечно, и те, кто поддерживали, но их немного. Иван Санжаров выражает благодарность Ирине Шишковой, Валентине Чугай и Марине Иванчиковой, которые часто приезжали и помогали, чем могли, а также всем, кто оказывал помощь разово и просто поддерживал морально. Просит упомянуть и единственного спонсора — депутата южно-сахалинской гордумы Владимира Федорова, который давал пусть небольшие, но все-таки деньги.
Свой участок в дачном товариществе Санжаров будет продавать. Надеется найти того, кто сможет хотя бы довести до конца то, что начато. Саженцы, которым больше двух лет, сахалинец заберет с собой, остальные, те, которые были высажены в этом году, оставит. Если их выкопать раньше времени, они погибнут. Останутся и тисы. За этот сезон высажено 40 тысяч кедровых орешков, больше 20 тысяч уже взошли. Весной основатель питомника планировал высадить еще тысяч 10-15 кедровых орехов, а также амурский бархат, но теперь, когда землю отняли, это невозможно.
Когда его называют героем, Иван Санжаров отмахивается. Говорит, что выращивание кедров и внедрение их в экосистему просто приносит ему огромную радость. Это его призвание, и он понимает, что может сделать больше. При должной поддержке кедры можно выращивать сотнями и миллионами. Бюджет одной семьи такое, естественно, не потянет.
— В Хабаровском и Приморском краях кедрами засаживают все леса, потому что понимают, что будет кедр — будет совершенно иная природа, иной животный мир, иная польза. Нашим властям это неинтересно, а один я не справлюсь. Хорошо, осилю я тут 300 тысяч. Но что такое 300 тысяч для Сахалина? Тут нужны десятки миллионов. Я думаю, в Калининградской области мое хобби получит такое развитие, о котором я не мог и мечтать. То, что здесь я сделал за девять лет, там я сделаю за один год, — говорит любитель кедров.
Конечно, уже поздно говорить о преимуществах кедровых лесов, потому что Сахалину они уже не грозят, но все-таки. Кедры выделяют фитонциды, сохраняют и формируют ценные почвы, способствуют расширению видового многообразия растений. Там где есть кедр, появляются многоярусные насаждения, разнообразие древесно-кустарниковой растительности и животного мира. Ученые насчитали от 40 до 70 видов животного мира, в разной мере столующихся вокруг кедра. Где кедр, там белка, где белка, там соболь. Где кедр и дуб, там кабан и изюбрь, а где кабан, там и тигр. Обо всем этом Санжаров не раз говорил на разных уровнях, пытаясь донести важность своего проекта. Упоминал и о необычайной жизнестойкости любимого дерева. В мае прошлого года волонтеры высаживали кедры в Корсаковском районе. Через некоторое, довольно долгое время Иван Санжаров решил проверить, как прижились зеленые малыши, и увидел, что несколько саженцев погребены под плотным слоем глины, которая осыпалась с корней поваленных деревьев. Осторожно раскопав кедрики, лесовод увидел, что под землей они не просто не погибли, но и все это время прибавляли в росте. Выращивание кедра в лесных условиях — ноу-хау сахалинца. Считается, что за саженцами нужен кропотливый уход, в дикой природе они не выживут. Санжаров доказал обратное. Но сколько бы ни было озвучено плюсов, воодушевления во взглядах чиновников и в скупых письменных ответах из различных ведомств не прибавилось.
Теперь остается только подвести итоги. С 2009 года высажено более 210 тысяч орешков корейского и сибирского кедров, 550 орешков кедрового стланика, более 10 тысяч семян тиса, более 4 тысяч семян амурского бархата, 80 орешков сосны испанской, 60 орехов манчжурского ореха, 55 корней женьшеня и 250 стратифицированных ягод женьшеня, 450 семян амурского (дикого) винограда, 800 семян липы, более 2 тысяч семян пихты корейской.
На безвозмездной основе школам, детским садам, больницам, поликлиникам и другим бюджетным учреждениям, управляющим компаниям, различным организациям, простым гражданам переданы тысячи саженцев кедра для высадки в городах, селах, лесах, на дачах. В Корсаковском районе, в районе Второй Пади, в лесу высажена тисовая роща из 70 деревьев. Сформированы два школьных лесничества: в селе Покровка Долинского района и в Тымовском. В 2015-2017 годах школьники высадили около 3 тысяч саженцев корейского и сибирского кедров.
— Меня часто спрашивают, а почему вы дальневосточный гектар не берете? Вы знаете, без проблем. Если бы я те 22 тысячи кедров, которые раздал бесплатно по области, продавал бы по сто рублей, я получил бы больше 2 миллионов и на эти деньги мог бы построить на своем гектаре отличный питомник, обустроить всю инфраструктуру, нанять людей и выращивать кедры. Но не каждая идея и не каждая мечта может реализовываться за деньги. Раздавая кедры бесплатно, я надеялся на то, что привью любовь к этим деревьям. Этого не произошло. Грустно, печально. Вроде бы и переболел этим всем, и все равно жалко до невозможности, — говорит Санжаров.
До отъезда осталось чуть меньше года, и за это время любитель кедров успеет сделать еще очень многое для родных островов и раздать еще множество саженцев кедров. После одной только июльской публикации удалось пристроить в добрые руки более пяти тысяч деревьев. Вместе с другими юными кедрами они будут подрастать в наших городах и лесах, напоминая о человеке, который дал им жизнь.
Источник: via-midgard.com
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Наверно, под рисовые поля япошкам пойдёт его участок… За спиной народа, видать, опять что-то решили… Как с морскими просторами – Норвегии, остров – китайцам…
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Что значит у тебя безграмотность популисткая.)Какой рис-маис,даже пшеница в том климате нерентабельна для сельского хозяйства,в лучшем случае рожь с ячменем,да и то есть риски из за неблагоприятных лет как у нас в глубинке.Самое рентабельное это разведение леса,в том числе и строевого,чем японцы и займутся если они не идиоты как те садоводы что на него в суд подали.Вот такой народ у нас есть,ему благо,а он тебя же и закопает в суде,потому как вместо леса надо каждому по яхте и болшую пензию шоб бухать и ездить по канарам,а работают пускай гастеры,хоть те же япошки.
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В нашей, оккупированной паразитами, стране, таких не равнодушных, активных энтузиастов, настоящих, а не фальшивых патриотов, как Иван Санжаров, если не миллионы, то сотни тысяч наберётся. Но, все они, да и весь российский народ, вынужден жить, в созданной паразитами, государственной паразитической системе, в рамках паразитического законодательства и в их, судебной паразитической системе.
Радует то, что ещё сохранились в стране, такие островки управленческих структур, как в городе Зеленоградска Калининградской области.
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А можно об этих”островках управленческих структур” Зеленоградска поподробнее?… Живу в Калиниграде(с недавних пор),но что-то об этом не слышала..
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Не в тему (а возможно очень даже):
Буквально вчера узнал из ютуба про движение “гражданин СССР”, и оказывается судьи не имеют права и полномочий указанных в законе(доверенность от глав регионов действовать от их лица), в общем куда не плюнь, у них нет полномочий.
И ещё прикол в том что СУДЫ РФ зарегистрированы в США на сайте их реестра организаций в числе коммерческих. Отсутствие полномочий скорее всего является заведомым, чтоб в случае чего выкинуть сотрудника как нарушителя.
https://www.youtube.com/watch?v=hOcGwcSvFug
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Наш народ не сможет жить вечно в этом паразитическом болоте. У меня сложилось такое впечатление, что компрадорская власть, шаг, за шагом, под шумок многочисленных шоу, готовит нашу страну к ликвидации.
При загнивших, высших эшелонов власти, был разрушен СССР. Точно такие разрушительные процессы, предшествовавшие развалу СССР, я наблюдаю сейчас в России.
Не знаю, как остановить дальнейший процесс разложения страны, но очень не хотелось стихийного революционного подъёма снизу, который неизбежно приведёт к большим человеческим жертвам.
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извините,и как потом назвать тех кто голосует за такую власть?