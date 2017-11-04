Русские сказки как фактор безопасности государства

О русской культуре мы судим в основном по русским сказкам в современной обработке и творениях Пушкина Александра Сергеевича. Я намеренно написал имя великого поэта полностью. Для многих читателей, это будет, наверное, единственная возможность узнать его имя полностью. Особенно для так называемого современного поколения.

Сознание и мировоззрение русского народа стремительно форматируется и если этому не противостоять, то совсем скоро, произойдёт вымыв русского генетического кода из сознания русов. Этого допустить никак нельзя. Нельзя. Иначе нас ждёт смерть родовая и генетическая. Мы просто исчезнем как биологический вид и наше место займёт «серая толерантная масса гендерного равноправия».

Кто читал сказки Афанасьева А.Н., заметил «некое несоответствие» образу описанному Пушкиным А.С. Там нет поэтического слога и высокохудожественного образа. Всё просто «по-деревенски», если можно так выразиться. Так, словно, сказки складывал разный народ. Один народ был образован и обладал высокодуховным потенциалом, другой прозябал в дремучем невежестве. Это не так далеко ушло от правды.

«В давние времена ходыв по земли Бог и з святым Мыколаем и святым Петром, и уже святый Петро совсим обдерся, так, що й не стало на йому ныякого шматя» (записано А.Н.Афанасьевым в Воронежской губерни, Бобровском уезде). А.Н. Афанасьев «Народные русские легенды», Новосибирск «Наука» Сибирское отделение, 1990. С. 37.

«Вот он пашол из дому, куды глаза глядят: шол-шол, и увидел он: возля дароги сидят двоя с сумками, как и он пешие – ну, знаш, присели атдахнуть». (Там же, С. 43).

«Када-та адна баба ни пачла матушку Пятницу и учла (начала) прядиво мыкать да вертеть. Прапряла она до абеда, и вдруг сон на неё нашол – такой магучай сон!» (Там же, C.84).

«Русская этнография уже давно обратила внимание на памятники народной словесности, утверждая, что в них всего яснее определяется характер народа, но до сих пор она очень мало исполнила одну из главных своих задач, именно издание самых памятников. Она довольствуется клочками песен и преданий, часто подправленных и подрезанных для «приличия» самими издателями или по так называемым независящим причинам; примеры первого мы видели даже в изданиях официальных ученых обществ, которые несмотря на всю ученую строгость своих взглядов не могут избавиться от академической щекотливости и печатают только самые невинные народные произведения. Несмотря на то, мы продолжаем говорить, что открываем в них дух народа, забывая, что целый оставшийся у нас нетронутым угол этой области иногда представляет весьма курьезные образчики этого народного духа. Г-н Афанасьев, сделавший недавно издание сказок, если не совсем удовлетворительное, то, по крайней мере, имеющее заслугу достоверности, перешел теперь к одному из таких мало тронутых отделов нашей народной словесности и посвятил свою книжку народным легендам, до сих пор еще не имевшим собирателя». А.Н.Пынин, «Русские народные легенды» (По поводу издания г-на Афанасьева в Москве 1860 г.) (Там же. С.180).

И вот тут главная загадка. Почему одновременно так сказать в ходу и высокохудожественные и «дремучие» сказки? Кто же он, этот мавр и Великий Араб? Кто ты новый собиратель русского фольклора? Кто ты создавший новый и неповторимый формат народного творчества, который потом вошёл в наше сознание как русские сказки? Откуда красота русского слога и слова? Тебе то, иноземцу, какого ляда до русского народа? Откуда такая любовь ко всему русскому и высокая, необычайная твоя русскость? И правда, иногда так и хочется сказать: – Он больше русский, чем мы все. Все? Множество? И тут меня осенило. Арина Родионовна. Его добрая няня. Та, что по преданиям вложила в Сашеньку и русскую культуру, и русский образ. Может ли генетически чужой нам человек, так полюбить Русь и русский народ, чтобы отдать ему чуть ли не свою жизнь? На самом деле может, и примеров этому не мало. Только вот с Пушкиным всё намного сложнее и чтобы это понять, надо сначала понять кто такая Арина Родионовна.

Арина – АР-ИНа РОД-ИН(ионо)ВНА . Что читаем? Здесь и РОДИНА, здесь и природная энергия ИНЬ. АР – земля и снова ИНЬ. Далее надо объяснять? Думается, что читатель уже понял. Вот и я сильно умничать не буду. Няня Пушкина, это «некий родовой источник», откуда он черпал свои труды.

Пушкин. П-УШКИН. Какие ушки мы должны навострить? Что мы должны услышать или узнать? Что должны раскрыть или лучше я скажу распаковать? Распаковать мы должны русский код, заложенный в труды этой группы литературного спецназа. Не больше, не меньше! Да, да, вы не ослышались. По моим глубоким убеждениям, Пушкин – это группа заинтересованных людей, сохранивших русский код и тайным образом, вложившим его в так называемые русские сказки. За внешней красотой и игровым форматом, скрывается глубокий смысл и подоплёка. Всё рассчитано так, что у человека, читающего эти произведения в автоматическом режиме начинается распаковка генетических кодов. Пробуждается русская природа и пробуждается сам человек. Он входит в единое энергетическое поле, то, что у нас зовётся русским духом. И в этом поле начинает строить и обретать новые смыслы и задачи. Именно поэтому русский народ непобедим. И именно поэтому нас так старательно уничтожают. Именно поэтому навязывают ложные стереотипы о языческом прошлом Руси. Подменяют понятия и основы мировоззрения. Стирают грани биогенного и природного существования, и переформатируют их на техногенный тип поведения. Заменяют корневые основы обрядов и выдают потом их как древние и непреложные истины. Нет, господа деструкторы, вы забыли о врождённом аппарате анализа и экспертизы, присущие или даже можно сказать прирождённые русам. А он, этот аппарат редко даёт сбои. Он до поры до времени может быть заглушен и прикрыт различными факторами, но он всегда вырывается наружу. Ведическое корневое мировоззрение уничтожить нельзя. Да и попросту невозможно. Ничего у деструкторов не выйдет. Маховик по инерции ещё крутится, а всё вокруг уже больше походит на агонию. Засилье разврата и порнографии, это их конец. А конец их будет ужасен. Они сдохнут как собаки в подворотне. Ну, или примерно так.

После завоевания у русского народа было отнято всё. Имущество, мировоззрение и вера. Народ стал безграмотен и забит. Забит до такой степени, что невозможно даже представить. Очень приближённый взгляд, до какой степени крайней нищеты, унижения и закабаления был доведён народ показан в фильме «Яр» по повести Сергея Есенина (для тех кто не знает, это великий русский поэт). Экономическое благополучие царской России 1914 года это результат грабежа русского народа. Народу оставляли зерна только, чтобы он не подох с голоду. Всё остальное отправляли за рубеж. Спросите себя, в такой стране могла не произойти Октябрьская революция? Ответ очевиден. А сейчас идёт мощная реабилитация и ребрендинг Николая Кровавого и царской России. Даже мощи старца Феодора Томского собираются перевозить в Питер, или Москву. Генетическая экспертиза якобы доказала, что это и правда царь Александр I Благословенный. Конечно, этому режиму нужны «козырные карты». Про памятник иудею Владимиру вообще промолчу.

Итак, что имеем в сухом остатке? На момент этнографического сбора Афанасьевым своих сказок, культурный уровень безграмотного народа был необычайно низок. Вследствие слома мировоззрения у народа остался один заступник, Христос. Многие сказы пронизаны состраданием к нему и к себе. Христос ходит по Земле с бедными апостолами и утешает бедных. Это своего рода отдушина у народа. Но и эту отдушину взяли под контроль, как только деструкторы поняли, что Христос начинает выступать более чем значимой фигурой. Но это тема отдельного разговора. Что же ведические или языческие боги? Да тут же, но обращение к ним уже карается чуть ли не смертью. Именно на стыке завершения замены идеологии и мировоззрения возникают так называемые русские сказки в современной обработке. Возникает засекреченная и тайная группа патриотов, которые неимоверными усилиями создают «жёсткий диск» русского наследия. За это им низкий поклон. И светлая память Великому русскому поэту (поэтам, писателям) Пушкину Александру Сергеевичу. С моими выводами можно соглашаться или не соглашаться, но факт очевиден. Существует два типа русских сказок, которые ходят в народе в одно и то же время, и это наводит на многие мысли и размышления. И вопросы эти будут и дальше возникать в нашем сознании. Другой вопрос, как полно на эти вопросы будут получены ответы? Но думается, это зависит уже от нашего стремления к восстановлению русского наследия и нашего патриотизма. Пора восстанавливать код русского народа. Пора!