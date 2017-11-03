РФ не в состоянии выплатить долги по вкладам Сбербанка СССР

Госдума вновь продлила мораторий на полную выплату компенсаций вкладчикам «Сбербанка», чьи средства были уничтожены гиперинфляцией 1990-х годов.

Исходя из закона 22-летней давности, все, кто держал вклады в «Сбербанке» до 20 июня 1991 года и имел в собственности государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года, могут претендовать на возмещение своих средств.

Однако с 2003 года процесс выплаты компенсаций был приостановлен. С тех пор мораторий о приостановке продлевается каждый год. Принятый в текущем году закон позволяет пролонгировать отказ от выплат вплоть до 2021 года.

Замглавы комитета Госдумы по финансовым рынкам Игорь Дивинский рассказал о формальной причине, по которой продлевается мораторий. С его слов, суть в том, что правительство за 22 года не смогла разработать законы, которые регламентировали сам процесс компенсаций.

Согласно закону 1995 года, вклады под компенсацию должны быть переведены в условный долговой рубль. Курс этого рубля должен определяться исходя из изменений контрольной стоимости необходимого социального набора товаров, продуктов и услуг.

В Госдуме подчеркивают, что до сих пор не существуют законы, которые регламентируют этот порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Помимо прочего, в правительстве просто нет нужны средств для этой цели, признается Дивинский.

Экономисты подсчитали, что для покрытия целевых долговых обязательств всех советских сбережений граждан властям нужно будет найти примерно 42-46 трлн рублей, что в три раза больше доходов текущего федерального бюджета и почти 50% российского ВВП.

Это почти в 4 раза превышает нынешний объем всего госдолга РФ и соответствует половине ВВП России!

Признать долги сейчас – верный путь к экономическому самоубийству. Конечно, полностью все эти сбережения никогда не будут погашены, просто обращаться будут далеко не все, кто-то не сможет доказать, кто-то просто не поверит в возможность возврата, а кому-то будет лень.

Поэтому, даже если 10-15% от общего объема захотят получить возмещение – это уже будет результат. Между тем, даже 5 трлн руб. в нынешних условиях – слишком много.

Эксперты указывают, что правительство не намерено отказываться от выплат совсем и даже выплачивает часть средств. Так, в бюджет 2017-19 годов на эти цели заложены 5,5 млрд рублей.

При том, накопленная с 1990 года инфляция превысила десятки тысяч процентов, компенсацию вкладов выплачивают в трехкратном размере гражданам, родившимся до 1945 года, и в двукратном тем, кто родился с 1946 по 1991 год. Наследники вкладчиков, которые умерли после 2001 года смогут получить часть компенсации на ритуальные услуги в размере не более 6 тысяч рублей.