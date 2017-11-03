Назван вариант мгновенного ответа России на выход США из договора РСМД

На возможный выход США из договора РСМД, Россия ответит возобновлением производства модернизированной ракеты "Курьер".

По словам источника в ракетно-космической отрасли, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж59 (по классификации НАТО — SS-X-26) станет настоящим зеркальным ответам действиям Вашингтона.

До 1991 года было проведено несколько успешных пусков ракеты, однако в результате договоренностей с США проект был свернут, сообщает "Военно-промышленный курьер".

Сегодня есть все возможности вернуться к этой разработке Московского института теплотехники на новом технологическом уровне есть, а сам проект не противоречит соглашению о баллистических ракетах средней дальности.

"Наш ответ Трампу" с использование "Курьера" характеризуется многовариантностью базирования, а угрожать США он может с пространств российского Севера, отметил источник. Размешаться "Курьер" может на любых пригодных площадках арктических островов и даже находиться на любой зимовке российских полярников.

Источник, напомнив об операции по переброске на Кубу в ходе Карибского кризиса российских баллистических ракет средней дальности с ядерными зарядами, отметил, что "американцы пожнут то, что посеяли", если сделают первый неверный шаг. "Они получат "Анадырь" в современном варианте", — заявил источник.

Как сообщала "Правда.Ру", еще минувшим летом конгресс США обсуждал вопрос о возможном одностороннем выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В качестве основного мотива конгрессменами в лице председателя подкомитета по стратегическим силам Майкла Роджерса указываются факты якобы нарушения Россией положений об РСМД.

Позднее эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону развернуть в Польше ракетные системы двойного назначения, способные нести ядерный боезаряд. В России это считают грубым нарушением ДРСМД.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что если США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), Россия ответит мгновенно и зеркально.

По словам президента, сейчас Россия просто выровняла ситуацию, однако если это кому-то не нравится и у кого-то появится желание выйти из договора, ответ не заставит себя ждать.