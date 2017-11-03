Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Новые технологии, Политика, События Настоящего

Назван вариант мгновенного ответа России на выход США из договора РСМД

12:05. 3 ноября 2017 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:

Назван вариант мгновенного ответа России на выход США из договора РСМД. 378572.jpeg

На возможный выход США из договора РСМД, Россия ответит возобновлением производства модернизированной ракеты "Курьер".

По словам источника в ракетно-космической отрасли, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж59 (по классификации НАТО — SS-X-26) станет настоящим зеркальным ответам действиям Вашингтона.

До 1991 года было проведено несколько успешных пусков ракеты, однако в результате договоренностей с США проект был свернут, сообщает "Военно-промышленный курьер".

Сегодня есть все возможности вернуться к этой разработке Московского института теплотехники на новом технологическом уровне есть, а сам проект не противоречит соглашению о баллистических ракетах средней дальности.

"Наш ответ Трампу" с использование "Курьера" характеризуется многовариантностью базирования, а угрожать США он может с пространств российского Севера, отметил источник. Размешаться "Курьер" может на любых пригодных площадках арктических островов и даже находиться на любой зимовке российских полярников.

Источник, напомнив об операции по переброске на Кубу в ходе Карибского кризиса российских баллистических ракет средней дальности с ядерными зарядами, отметил, что "американцы пожнут то, что посеяли", если сделают первый неверный шаг. "Они получат "Анадырь" в современном варианте", — заявил источник.
 
Как сообщала "Правда.Ру", еще минувшим летом конгресс США обсуждал вопрос о возможном одностороннем выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В качестве основного мотива конгрессменами в лице председателя подкомитета по стратегическим силам Майкла Роджерса указываются факты якобы нарушения Россией положений об РСМД.
 
Позднее эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону развернуть в Польше ракетные системы двойного назначения, способные нести ядерный боезаряд. В России это считают грубым нарушением ДРСМД.
 
Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что если США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), Россия ответит мгновенно и зеркально.
 
По словам президента, сейчас Россия просто выровняла ситуацию, однако если это кому-то не нравится и у кого-то появится желание выйти из договора, ответ не заставит себя ждать.
Метки: российский ВПК
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ: «Как придать России облик будущего в новом Мировом порядке»
...«Как придать России облик будущего ... явлением, получившим название «Северное Сияние»,...Системного уровня управления? Ответ весьма прост, –... уникальный вариант последующего применения. Вариант применения ... в последующем мгновении времени происходит процесс...
А мы ищем Русскую национальную элиту..?
...– особый, китайский – вариант шахмат под названием «игра после мата». Правила...чувство за его спиной мгновенно выросла огромная и монолитная... граждан, дала убедительный ответ Болоту и выполнила свою...и других народов России и самой России. Обращение К ...
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. (Продолжение 1) Социальный, Административно-чиновничий и Финансовый паразитизм.
...неоднократно представлялись различные варианты мнений в ...не в одно мгновение. Этому предшествовало ... Политической системы России и обретённое ... как финансовый? Ответы на такие вопросы...самостоятельного рассудка биороботов, названных лучшими финансистами мира...
Алексей Богачев. Психоанализ и троцкизм. О попытках душеразложения России
... и, прежде всего, Россия. Современная Россия - страна, в которой... В твоем организме каждое мгновение нарастает, наплывает, порождается новое...под названием «Великий Бал у Сатаны». Тот самый вариант, который...не пошло путем Сократа? Ответ на этот вопрос, пожалуй...
Кто вы, рудокопы России?
...опровергается идея первичной Южной России: «Обоснованно отвергнуты как ...кратчайшие исторические сроки, почти мгновенно исчезнув как племенная общность...памяти поколений мог один вариант названия по каким-либо ... всегда так: поиски ответа рождают новые вопросы. ...
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
.... И вы знаете, я получила ответ. Россия согласна помочь музею в финансировании... летописью позорной ликвидации ЧМП. Старый вариант названия – «Музей морского флота Советского ...молочной железы. Это событие было мгновенно растиражировано мировыми СМИ и подано...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>