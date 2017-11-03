Либералы требуют запретов!

Как говорится, с чего начали, тем и кончили. На памяти у многих наших сограждан – травля патриотически настроенной интеллигенции во времена Ельцина, закрытие «недемократических» СМИ, изгнание несогласных с линией Гайдара-Чубайса из телеэфира, требование «раздавить гадину», повсеместное шельмование «красно-коричневых», исчезновение с прилавков книжных магазинов и из школьных программ не только «патриотической» литературы современников, но даже таких классиков, как Горький, Маяковский, Герцен, Фадеев.

Свершился круг, и на новом историческом отрезке вниманию прогрессивной общественности предъявлено обращение Конгресса интеллигенции, подписанное теми же Ахеджаковой, Войновичем, Гозманом, Кимом, Пономаревым и пр., которые в 90-е с восторгом приветствовали все вышеперечисленное.

Пробежав призывы способствовать установлению в России сильной оппозиции и прекращению дела против Серебренникова, глаз замирает на фрагменте обращения с требованием закрыть неугодные его авторам политические программы на телевидении. Имеются в виду, надо понимать, телешоу Соловьева, Киселева, Бабаяна и других лояльных власти журналистов.

«Мы требуем от власти прекратить кампанию травли инакомыслящих на федеральных каналах телевидения и закрытия на телевидении политических программ, которые осуществляют эту гнусную травлю».

Удивительно, но риторика ничуть не изменилась. Закрыть, запретить, убрать! Не могут остановиться. Ностальгия.

Казалось бы, по их собственным лозунгам и гайдаровской логике, все должны решать рынок и рейтинги телепрограмм. Рейтинг падает – закрываем. Растет – продолжаем. Тем более что многих подписантов приглашают поучаствовать в телешоу, и они участвуют. Но перевес не на их, как правило, стороне. А значит, по мнению демократов ельцинского призыва, нужно все это закрыть к чертовой матери. Как они уже это небезуспешно делали в недалеком прошлом.

Представления о демократии у нынешних либералов вполне себе большевистские – кто не с нами, тот против нас. Им бы товарищ маузер в руки, они бы не то что из танков по Белому дому, ПТУРСами бы обработали и Кремль, и нас с вами. Чтоб услышали, наконец, демократическую оппозицию. И поняли, как были неправы.