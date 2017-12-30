«Это идеальный музей будущего…»

Источник: www.stoletie.ru

Почему открытие парка «Россия – моя история» вызвало у либералов истерику

В Петербурге в торжественной обстановке открылся тематический парк «Россия – моя история». Это своего рода огромный музей нового типа, который объединил под одной крышей выставки, посвященные различным периодам нашей истории. Многие из них – Рюриковичи, Романовы, XX век – уже размещались на различных площадках. Теперь они появились на постоянной основе уже в 15 городах России.

Экспозиция нового парка включает в себя более 7000 оригинальных исторических очерков и статей. Огромное количество исторических документов загружено в тач-скрины, и каждый, кто заинтересуется каким-либо документом, может его открыть. Более 6000 цитат размещены по всему объему интерактивной выставки. Создано 19 короткометражных фильмов. Заверстано более 13 000 иллюстраций и фотографий. Представлено более 40 игровых приложений – поскольку в эти исторические парки приходит много молодежи и детей.

Как сообщили организаторы проекта, замысел мультимедийного погружения в историю возник в 2012-м году, когда в Москве готовили экспозицию, посвященную 400-летию Дома Романовых.

Когда выставка открылась в московском Манеже, то желающие её посмотреть стояли порой в очереди более пяти часов. Такого ажиотажа никто не ожидал. В день экспозицию посещали от 16 до 18 тыс. человек, 70 – 75% из них – молодежь.

После этого и было принято решение о создании такого рода исторических выставок в виде мультимедийных парков по всей стране.

Новый мультимедийный парк «Россия – моя история» на Бассейной улице в Петербурге за первые четыре дня его работы посетили более 3,5 тысячи человек. 35 процентов – молодежь до 20 лет, старше 50 лет – 40 процентов, а четверть от общего числа посетителей – люди среднего возраста от 20 до 50 лет. Самыми популярными стали разделы «Рюриковичи» и «Романовы», на втором месте – XX век. Среди первых посетителей было много школьников. Покидая экспозиции, ребята делились своими впечатлениями: «Здесь интересно! Все понятно, легко запоминается!», «Много нового узнали!», «Придем обязательно ещё раз!». Различные приемы, использованные в подготовке экспозиций – анимации, видеоинфографики, цифровых реконструкций – делают посещение парка привлекательным для посетителей всех возрастов. А вот несколько отзывов на выставку, взятых из Интернета:

ELPAL

«Пользуясь выходным днем, я пошла изучать новый музей Северной столицы. Хотите сразу моих эмоций? Это круто. Правда, круто… Стоит иметь в виду, что полностью музей «Россия – моя история» за один день осмотреть не получится. Слишком много фактов. Слишком интересно. Интересно даже то, что и так знакомо. Очень необычная подача и очень доступная. Даже младшим школьникам, тезисно знакомым со страницами нашей истории, там будет нескучно. Например, знают ли ваши дети, почему гречка так названа? А что значит выражение «к шапочному разбору»? Начнете читать стенды и оторваться не сможете, обещаю!».

activia

«Музей новый, залы просторные, картинки очень большие, яркие. Подсветка очень красивая, необычная. Экспонаты не такие, как в обычном музее — много интерактивных экранов, обучающие фильмы и мультфильмы, движущиеся проекции на экранах, вещей и посуды нет. Детей лучше водить, начиная лет с 9-10. Взрослым тоже очень интересно будет. Мне очень понравилась выставка. Я с радостью её рекомендую, если, например, к вам приехали из региона родственники и просят показать что-нибудь особенное».

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«Для меня «Россия – моя история» – это идеальный музей будущего. Очень много интерактива, все время надо что-то нажимать, смотреть, читать. Реальных каких-то документов, экспонатов нет, но в данном формате они и не нужны. Информация подана хорошо, ребенку 6 лет было очень интересно. Залы, посвященные князьям, перемежаются с кинозалами, где показывают короткие фильмы по каким-то моментам истории: путь «Из варяг в греки», Куликовская битва и Сергий Радонежский и т.д. В общем, очень рекомендую, мы обязательно сходим в остальные разделы выставки. Думаю, даже в самое ближайшее время».

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«Выставку посетили двое взрослых. Мое мнение – здорово!»

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«Почти 3 часа провели на выставке «Рюриковичи» с 10,5 летней дочерью. К сожалению, школьные курсы «Окружающий мир» и ОРКСЭ вызвали у ребенка нелюбовь к истории России, и на эту выставку я затащила её с огромным трудом. Выходя из павильона, дочка попросила обязательно вернуться в исторический парк «Россия – моя история». Как мне кажется, это лучшая рекомендация для этого проекта!».

Казалось, замечательная инициатива, которой нельзя не радоваться. Особенно на фоне скандального выступления школьников из Нового Уренгоя в германском Бундестаге, которое показало, что с преподаванием и со знанием истории в нашей стране далеко не все в порядке. Однако буквально на следующий день после открытия исторического парка в Петербурге некое Вольное историческое общество направило яростное письмо протеста на имя министра образования Ольги Васильевой. В нем эти «вольные историки» требуют немедленно «организовать публичную профессиональную экспертизу выставок «Россия — моя история» (подобную анализу, которому подвергаются школьные учебники) с официальной публикацией её результатов», а до того – «приостановить всякие рекомендации этих выставок в качестве учебного материала». Другими словами, фактически призывают запретить проект.

«Историческая концепция, которой руководствовались создатели экспозиции, может оказать серьезное влияние на историческое сознание наших сограждан», – бьют тревогу авторы послания, которые считают, что подход авторов к отбору и освещению исторических фактов будто бы «вопиюще произволен», указывают на «красноречивые лакуны и недомолвки» в экспозиции, неоднозначные аналогии, однозначные «ляпы» и небрежное обращение с цитатами. «Недопустимо опираться на прямую и бесстыдную ложь, когда учишь детей или тех, кто будет им преподавать! В это растление юных умов сейчас вовлекается Министерство образования», – с пафосом заявляют авторы обращения.

Но особенно они недовольны тем, что в разработке концепции парка участвовал Патриарший совет по культуре, возглавляемый епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым). Хотя, казалось, почему бы и нет?

Ведь отец Тихон не только видный церковный иерарх, но еще, как всем известно, автор прекрасных исторических фильмов, талантливый писатель. Его замечательная книга «Несвятые святые» уже издана тиражом в несколько миллионов экземпляров, и пользуется огромным успехом.

Вряд ли такому же количеству россиян известны труды членов упомянутого Вольного исторического общества, которые сегодня взяли на себя смелость его критиковать и обвинять организаторов экспозиции в «бесстыдной лжи».

А судьи кто?

А, кстати, что это за общество, о котором раньше практически никто не слышал, и кто именно – подписанты этого странного доноса (а иначе такое письмо трудно назвать) в «инстанции»? Как выясняется, речь идет о некоем негосударственном некоммерческом обществе историков. Это когда группа граждан, пользуясь существующими в нашей стране свободами, находят щедрого спонсора или пускают шапку по кругу, сами регистрируют организацию, присваивают ей какое-нибудь громкое название, например, «Вольное историческое общество», изготавливают красивые печати и бланки – и дело в шляпе! А после этого эта самодеятельная группка активистов-единомышленников начинает повсюду и всем навязывать свои взгляды, выступать с громкими заявлениями, строчить письма в инстанции и т.п.

А какие это взгляды, сразу становится ясно, если перечислить тех, кто в этой «тусовке» участвует. В совет ВИО входят: профессор петербургского филиала Высшей школы экономики Евгений Анисимов; научный редактор «Полит.ру» Борис Долгин; научный руководитель Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций ИРИ РАН Аскольд Иванчик; доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Петербурге Иван Курилла; заместитель председателя Совета НИПЦ «Мемориал» Константин Морозов; заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» по научной работе Никита Соколов, профессор Александр Эткинд. Другими словами, все, как на подбор, деятели «либерального разлива», а некоторые вообще не историки, а экономисты, журналисты, а вместе с ними ещё и Александр Эткинд, который, хотя и в самом деле профессор, но по образованию психолог, а по профессии – британский и американский культуролог, работающий то ли в США, то ли в Англии. Ни одного известного в стране историка, настоящего крупного специалиста по истории России, ни руководителей исторических вузов в составе этого самозванного «исторического общества» нет. Причем возглавляет ВИО журналист Никита Соколов, а основными партнерами, как можно увидеть на сайте самих «вольных историков», являются общество «Мемориал» и кудринский «Комитет гражданских инициатив».

Площадка для либеральной пропаганды

Причем на этом сайте публикуются не столько исторические материалы, сколько всякого рода статьи из либеральных изданий. Сейчас, например, на нем рекомендуется для изучения статья политолога Екатерины Шульман, в которой о нашей стране и о нас с вами содержится, в частности, такой пассаж: «…Посмотрите на российские 87%, которые одобряют всё, от военных вторжений до продуктовых санкций. На вопрос «одобряете ли?», они отвечают «да». Но при этом они ничего не делают. Они не записываются в добровольческие батальоны, не ходят на провоенные митинги. Они даже на выборы не особенно ходят, отчего гибридному режиму приходится бесконечно заботиться о ложной явке и фальсификации результатов. Из политически обусловленных активностей за этими людьми замечены лишь съем денег с банковских счетов, перевод их в доллары и закупка сливочного масла».

Таким образом, совершенно ясно, что это так называемое Вольное историческое общество – всего лишь площадка для либеральной пропаганды, и авторитетно говорить от имени российских историков не имеет никакого права. Оно может лишь претендовать на то, чтобы выражать мнение узкой группы единомышленников-либералов.

Ну и прекрасно, пусть себе выражают! Однако, воспользовавшись этим письмом в адрес министра, либеральные СМИ тут же подняли оглушительный гвалт: «Историки против мультимединых парков!», «Не допустим вмешательства РПЦ в историю!», «Почему молчит министр образования?»… А либеральный журналист Даниил Коцюбинский на петербургском сайте «Город 812» уже прямо потребовал: «Историки должны призвать общество к бойкоту проекта «Россия – моя история»!».

Однако жители Петербурга выражают свое отношение к историческому парку иначе – он бьет все рекорды посещаемости.

А с 2013 года и по сей день исторический парк «Россия – моя история», включая экспозиции в различных регионах страны, посетили более 4-х млн человек.

Серьезное недоумение

Впрочем, несмотря на некомпетентность авторов письма и их явную политическую ангажированность, с ними все-таки стали разговаривать. Так, епископ Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции заявил: «Когда мы прочли критику Вольного исторического общества, то, честно говоря, пришли в серьезное недоумение. Нам, например, бросают упрек в том, что при освещении периода правления Иоанна Грозного не рассказано о взятии Казани, – но у нас целый раздел посвящен взятию Казани, а в рамках регионального компонента в Республике Татарстан (исторический парк в Казани) под эту тему выделен отдельный стенд.

Нам говорят, что на выставке обеляется Иоанн Грозный, но в экспозиции об ужасах опричнины повествует целый стенд, где есть отдельные статьи об убийствах неповинных людей, в том числе святителя Филиппа и преподобномученика Корнилия; о кровавом новгородском походе, о Малюте Скуратове, статья собственно об опричнине.

Нам бросают совершенно фантастическое обвинение в том, что якобы мы утверждаем, что декабристы были агентами иностранной разведки, но это просто смехотворно: никогда даже упоминания об иностранных разведках в материалах, связанных с декабристами, на выставке не было. На таком уровне дискуссию вести очень сложно.

Составители обращения точно действуют по принципу «лишь бы придраться». Спрашивают: «А вот картошка – действительно ли распространялась в России при Екатерине II?». Отвечаем: действительно распространялась. Годы правления Екатерины II: 1762–1796. Распространению картофеля посвятил свои труды выдающийся русский ученый, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии и помологии в России ‒ А.Т. Болотов. Именно он внес большой вклад в признание в России картофеля сельскохозяйственной культурой. Об опыте разведения картофеля он написал в журнале ‟Сельский житель" за 1778 год. В 1788-м году Иван Комов в своем трактате ‟О земледелии" отмечал, что ‟из всего овоща нет полезней земляных яблок; яблоки же земляные заменой хлеба служат". В 1765-м году российское правительство выпустило ‟Наставление о разведении земляных яблок; называемых потетес" – краткую энциклопедию по картофелеводству. Это издание в количестве 10 000 экз. было разослано бесплатно всем губернаторам».

В ходе своего выступления епископ Тихон также коснулся обвинений со стороны ВИО в неточном цитировании. «У нас в текстах экспозиции использовано более 6 тысяч цитат. Из этих 6 тысяч цитат нам указали на несколько неверных цитат. И оказалось, что, действительно, две ошибки мы совершили. Мы принесли извинения, это было в 2015 году, за цитату из архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) – это цитата довольно распространенная, но первоисточник мы так и не нашли; и цитату Отто фон Бисмарка. Мы убрали эти цитаты из экспозиции», – сказал глава Патриаршего совета по культуре.

Епископ Тихон отметил, что главной задачей проекта было «показать историю России максимально такой, какая она есть – без триумфализма, без фанфар, естественно, без очернительства».

При этом он подчеркнул: «История нашей страны изобилует и победами, и тяжелейшими поражениями, изобилует и достижениями несомненными, и трагическими ошибками. Все это мы взяли для себя как обязанность показать – показать, и по мере сил и возможностей, опираясь на мнения современников, на мнения историков, объяснить, а почему же так с нами происходило, где корни эти ошибок и где причины этих побед».

Директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Андрей Петров, со своей стороны, сообщил, что ведомство в прошлом году «уже рассмотрело вопрос о возможности использования исторических парков «Россия – моя история» в образовательном процессе, провело необходимое рецензирование этого контента, и выпустило соответствующие методические рекомендации, которые были направлены во все регионы России». В своем заключении министерство отметило, что подобное начинание «очень востребовано», и речь идет о «серьезном, всероссийского масштаба проекте». «Не использовать это в интересах нашей системы образования, наших учеников, мягко говоря, неправильно. И мы будем это использовать, уже это используем в нашей работе», – заверил А. Петров.

Оплот культуры

Кстати, непонятно, почему либералы возмущаются участием в этом проекте Русской православной церкви, называя это «мракобесием». Напротив, христианская церковь всегда была и оплотом, и активным проводником культуры. Достаточно напомнить и о церковных школах, и о духовных академиях, и о выдающихся мастерах иконописи, и о замечательных мастерских рукоделия при храмах, и о чудесных хорах при церкви. Церковь на протяжении веков была бережным хранителем и собирателем сокровищ искусства, достаточно вспомнить о рублевской Троице или о легендарной «Пьете» Микеланджело, изготовленной по заказу французского кардинала Жана Билэра, хранящейся сегодня в соборе Святого Петра в Риме. Алфавит, которым мы пользуемся, создали византийские монахи Кирилл и Мефодий. А один из самых замечательных музеев мира – Ватиканская пинакотека. Не случайно, что те же либералы сейчас из кожи лезут вон, чтобы доказать, что Исаакиевский собор в Петербурге – это не храм, а музей.

Практически все великие деятели мировой и русской истории – Достоевский, Кант, Пушкин, Толстой, Гете, Паскаль, Гегель, не говоря уже об ученых – Планке, Линнее, Менделееве, Павлове и многих других, были людьми верующими. Ньютон, открывший закон всемирного тяготения, писал исследования о тайнах Апокалипсиса и всякий раз, когда при нем произносили слово «Бог», снимал шапку. Даже Чарльз Дарвин, создатель теории эволюции, в конце жизни писал: «Невозможность представить себе, чтобы эта величественная и чудесная Вселенная вместе с нашим самосознающим «Я» возникла случайно, кажется мне главным доводом в пользу существования Бога». А вот Гитлер, Троцкий, Ленин, Маркс – все, как один, были атеистами. Кстати, большинство «вольных историков», как и большинство либералов вообще, тоже – атеисты.

Причины информационной атаки

Словом, ничего, кроме собственной некомпетентности в вопросах истории авторы письма, требующие «запретить» проект, не показали. Как отметил на сайте «Русская народная линия» её главный редактор Александр Степанов, проект «Россия – моя история», являющийся замечательным плодом сотрудничества церковных и государственных структур, неслучайно подвергся такой яростной информационной атаке. Пока многие патриоты возмущаются (и вполне справедливо, кстати) по поводу конституционного запрета идеологии в России, через этот проект идеология де-факто возвращается в жизнь общества. И понятно, какая идеология – идеология патриотизма, вполне органично вписывающаяся в мировоззрение подавляющего большинства народа.

Уже открыто 16 просветительских исторических парков. А в следующем году их будет 25.

Если так дело пойдет и дальше, скоро либералам совсем неуютно будет жить в России. Это их печалит и раздражает. Они уже привыкли быть идеологическими гуру, «властителями умов». Неслучайно, такой кумир либералов, как телеведущий Владимир Познер, в ответ на вопрос, какой период в истории России он бы предпочел, брезгливо ответил: «никакой». «В России, – признался он, – меня держит только работа. Я не русский человек, это не моя родина, …я не чувствую себя здесь… дома — и от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим…». Таким образом, вспыхнувшая вокруг исторических парков бурная дискуссия ещё раз показала, что сегодня история стала полем самой ожесточенной информационной войны за Россию и ее будущее. И это не просто борьба за историческую правду, это – борьба за души людей, особенно за души молодых. Еще раз повторим: громкий скандал вокруг «Коли из Уренгоя» наглядно показал, что происходит, когда историей России начинают заниматься те, кто её хочет погубить и ослабить.

Автор: Николай Петров

Источник: nstarikov.ru