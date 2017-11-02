Голос, как инструмент, дарованный нам природой. Часть 3

12 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Голос, как инструмент, дарованный нам природой”.



Автор-сказитель – Владимир Шумихин



часть 1 https://youtu.be/tvRvxtetP0E

часть 2 https://youtu.be/VtfJm_6GfxM



Голос – это инструмент. А вот пользуемся мы этим инструментом все по-разному, в зависимости от нашей деятельности, целей, интересов, знаний и опыта. Уважающий себя мастер, прежде чем пользоваться любым инструментом, сначала его настроит, отладит, только потом пользуется. Вот и мы рассмотрим голос, как инструмент, узнаем, что такое «природный голос» и как его настроить, узнаем как с помощью голоса можно ладить себя, своих ближних, пространство. И не только узнаем, но и попробуем на практике отладить себя. Это будет небольшой эксперимент, т.к. практические задания будут выполняться без контроля тренера, ибо формат передачи не позволяет видеть и слышать практикующих, и им самим придётся ориентироваться на своё чувствование и понимание. Но результат всё равно будет…



Владимир Шумихин – автор проекта «Мастерская Природного голоса», тренер-преподаватель Уральской школы развития психофизической и духовной силы мужчины «БРАТИНА», г. Тюмень.



Одна из целей передачи – собрать средства для материальной поддержки оставшейся без кормильца семьи Алексея Фокина, который одним из первых участвовал в разработке системы тренировок на ПравИло в БРАТИНЕ. Все собранные средства будут перечислены его семье.



Да не оскудеет рука дающего. Будем благодарны любой поддержке.



Номер карты Татьяны Николаевны Фокиной – СБ 4276674007346589.



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 12 октября 2017 в 20 часов по Москве.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-



Источник: www.youtube.com