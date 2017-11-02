Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции

Голос, как инструмент, дарованный нам природой. Часть 2

08:42. 2 ноября 2017 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

12 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Голос, как инструмент, дарованный нам природой”.

Автор-сказитель – Владимир Шумихин

часть 1 https://youtu.be/tvRvxtetP0E
часть 3 https://youtu.be/j-ljl8x0IuQ

Голос – это инструмент. А вот пользуемся мы этим инструментом все по-разному, в зависимости от нашей деятельности, целей, интересов, знаний и опыта. Уважающий себя мастер, прежде чем пользоваться любым инструментом, сначала его настроит, отладит, только потом пользуется. Вот и мы рассмотрим голос, как инструмент, узнаем, что такое «природный голос» и как его настроить, узнаем как с помощью голоса можно ладить себя, своих ближних, пространство. И не только узнаем, но и попробуем на практике отладить себя. Это будет небольшой эксперимент, т.к. практические задания будут выполняться без контроля тренера, ибо формат передачи не позволяет видеть и слышать практикующих, и им самим придётся ориентироваться на своё чувствование и понимание. Но результат всё равно будет…

Владимир Шумихин – автор проекта «Мастерская Природного голоса», тренер-преподаватель Уральской школы развития психофизической и духовной силы мужчины «БРАТИНА», г. Тюмень.

Одна из целей передачи – собрать средства для материальной поддержки оставшейся без кормильца семьи Алексея Фокина, который одним из первых участвовал в разработке системы тренировок на ПравИло в БРАТИНЕ. Все собранные средства будут перечислены его семье.

Да не оскудеет рука дающего. Будем благодарны любой поддержке.

Номер карты Татьяны Николаевны Фокиной – СБ 4276674007346589.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 12 октября 2017 в 20 часов по Москве.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества. Андрей Кочетов.
...восприниматься не как экстремистский, а как вполне естественный... изменений жизненных условий дарованные нам природой возможности остались невостребованными....использовать именно тот инструмент воздействия, который считают...постах, в один голос уверяют, что «...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества
...восприниматься не как экстремистский, а как вполне естественный... изменений жизненных условий дарованные нам природой возможности остались невостребованными....использовать именно тот инструмент воздействия, который считают...постах, в один голос уверяют, что «...
Куда идёшь, человек?
...деструктивными силами как инструмент для манипулирования...того, как человек распорядится дарованной ему ...уже знакомыми нам символами (Рис...правильно поставленный голос позволяют захватить...дальнодействующей компоненты электромагнитной природы, световой компоненты......
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
..., по мере того как человечество подчиняет природу, человек становится рабом ... своё место – средства, инструмента Жизни: прислушиваюсь к его ...лихо. Русская пословица Не взять дарованного Небом (Добром? – С.),..., птиц умолкли голоса. Вечер сходит к нам с небес, ...
Письмо Христа хрмстовым в мир
..., человек сложнейшее творение природы и живет, чтобы ...ты сам плод Бога дарованный людям, рожденный на ...слышал позади себя громкий голос, как бы трудный, который ... в руки подручный инструмент и иследует загадочные...Христовы. И дано, нам знать, что христианская ...
Душа человека. Правда и ложь о ней
... то есть Знание, дарованное нам Богами-Предками и умение... непротиводействие естественному порядку жизнедеятельности Природы и космоса, т.е.... Человека – это его инструмент для изучения мира Слави... Остальное, как говорят, дело техники. Запись голоса матери была...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>