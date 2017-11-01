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По кремлевскому велению

13:54. 1 ноября 2017 Просмотров - 501 Один комментарий Опубликовал:

Г-н президент, уже штук двадцать губернаторов заявили об отставке по собственному желанию. Вы верите? Мы — нет.

Нам говорили, что омолаживают губернаторский корпус, но только что новость: уходит Турчак, которому всего 41, не старик, до пенсии далеко.

По кремлевскому велению

Уходящие известны тем, что годами изо всех сил держались за свою должность. В их губерниях происходили какие-то убийства, грабежи, рейдерские захваты — пресса обвиняла хозяев региона во всех смертных грехах — хоть бы что.

В других странах (которые нам не указ) губернатор или министр немедленно подал бы в отставку, даже из-за тысячной доли тех обвинений, которые нашим — как с гуся вода.

И вдруг — «слетают бурной чередой, как листья осенью гнилой» (Пушкин). Но нет, сравнение хромает; это же не листья слетают, а ветви власти; как минимум — суки.

Мы, конечно, верим, что желание отставок есть. Но не верим, что это именно губернаторское желание. А почему? Разве не может государственный муж устать исполнять супружеские обязанности по отношению к своей губернии?

Может. Но чтоб одновременно двадцать — нет.

Похоже, г‑н президент, что это не их, а ваше собственное желание. Заметьте: противоречия тут нет. Было б — они б сопротивлялись, давали б пресс-конференции: мол, меня гонят, оклеветали! вставай, народ, заступись, ты ж меня выбрал!

К счастью, нет никаких волнений, манифестаций. Народ, который «выбрал» губернатора, равнодушно наблюдает его внезапное дезертирство. Да-да, если человек вдруг по собственному желанию бросает фронт работ, да еще в такой боевой момент (до выборов полгода) — он, конечно, дезертир.

Но противоречия опять-таки нет, г‑н президент, ибо, как только вы выражаете свое собственное желание, оно в тот же миг становится собственным желанием губернаторов. Это совершенно сказочное слияние: по щучьему велению, по моему хотению.

Конечно, в сказке (как всегда) честнее, чем в жизни: сперва у щуки появляется веление, а уж потом у мужика хотение. А за это, за соответствующее и добровольное моментальное хотение по щучьему велению, — награды. В сказке — самоходная печь представительского класса и царская дочь. Но в жизни возжаждавших отставки губернаторов столько, что никаких дочерей на них не напасешься (у нас не султанат, увы). Поэтому — ордена. За заслуги перед Отечеством подходящей степени…

И вот вопрос: если они все годы работали хорошо — за что ж их сдул ветер с вертикали? А если вдруг оказалось, что работали плохо (так плохо, что приходится немедленно гнать), — за что ж орден? за что вы их пристраиваете на теплые, сытные полубессмысленные места?

Народу страшно хочется услышать от вас ответы на эти вопросы. Услышать мудрое объяснение отечественных парадоксов. Так что если у вас возникнет желание объяснить — слушать будут с большим интересом. А нет — доверчивый народ и так обойдётся.

 

 

http://www.mk.ru/politics/2017/10/12/po-kremlevskomu-veleniyu.html

Метки: власть, общество, противостояние
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Один комментарий»

  • 2945 353
    krikunoleg 1 ноября 2017 в 18:57 Ссылка Пометить
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    “Народу страшно хочется услышать от вас ответы на эти вопросы.” – ну были же уже пресс-конференции, встречи с журналистами, Валдай был и т.п. Где были ваши вопросы, автор? И где были вы?

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