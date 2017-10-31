Выбив янки из седла в Сирии, Россия взялась за их холуев

Новости с Ближнего Востока льются нескончаемым потоком, позволяя интерпретировать их как угодно. Самый интересный концепт заключается в том, что "Россия сдает Сирию Эрдогану". Путин под давлением Анкары отпустил татарских "узников совести" и позволил оккупировать север Сирии. Теперь он выводит войска, оставляя треть территории курдам. Сирию поделят - США победили". Ах, да, "Трамп шантажировал президента России, угрожая арестовать его счета и собственность за пределами России.

Рассмотрим последовательно известные факты.

Почему-то никто из так называемых "экспертов" не заикается о том, что упомянутое освобождение "меджлисовцев" на самом деле является обменом на двух граждан Германии и Швеции. Переговоры об их освобождении вел экс-канцлер ФРГ, глава Набсовета "Северный поток-2" герр Шрёдер. Как результат, Россия избавилась от двух дармоедов и обвинений в политическом преследовании крымских татар.

При этом оба помилованных указом президента России повторяют судьбу Надежды Савченко. Порошенко их уже принял и приласкал, наградил за что-то орденами и отправил к остальным ручным деятелям "меджлиса в экзиле" делить должности и куцый бюджет. Чему никто там не рад - денег мало и постов тоже. То есть, банду политических проституток, зарабатывающей на этой теме освобожденные "усилят" точно так же, как Савченко - Порошенко или Тимошенко.

Берлин, Анкара и Стокгольм благодарны России, а Шрёдер заодно порешал вопросы по СП-2.

О миллиардах на тайных вкладах не будем. Зачем они Владимиру Путину, если у него есть вся Россия и признание населения, не может объяснить никто. Уж в Крыму к его услугам все, всё и всегда.

Теперь о слухах, на которые со вчерашнего обеда ссылается ряд отечественных СМИ, со ссылкой на "заслуживающие доверия информированные источники из ближайшего окружения министра обороны Шойгу".

Для начала стоит помнить, что Россия уже "выводила" часть своих ВКС - врагам Башара Асада и друзьям США с тех пор стало много хуже. То есть сам по себе "вход-выход" не более, чем белый шум. Тем более, что цели и задачи в Сирии принципиально изменились.

Я вчера упоминал "Военные материалы" о том, что невозможно одним и тем же инструментом решать боевую задачу на изменившемся ТВД без потери эффективности. Одно дело, освобождать две трети территории Сирии от регулярной (с арабской спецификой) армии. И совсем иное - вести реальную контртеррористическую борьбу с бандами, действующими на уже освобожденной территории. А именно это и предстоит пережить Сирии в следующем году. И дай бог, чтобы только в следующем.

Для этих мероприятий нужна уже не штурмовая авиация и не гаубицы, РСЗО и "Буратино", а натасканные именно на такие террор-группы соплеменные спецназовцы. Знающие язык, исповедующие ту же ветвь ислама, что и местное население, вообще не отличающиеся ничем. Потому что помимо всего прочего, местное население очень болезненно воспринимает этот вид БД. Что немаловажно, здесь и потери на порядок выше, чем были на предыдущем этапе. Зачистка населенных пунктов вообще дело тяжелое во всех смыслах, включая и "сопутствующий урон".

Участвовать во всем этом для России смысла нет. Наоборот, она должна максимально дистанцироваться, передав все формальные функции сирийской армии и другим союзникам.

Именно это сейчас и происходит. Россия действительно объявит и даже начнет (по ходу разгрома джихадистов в Идлибе) ротацию части ВКС и вывод личного состава наземной группировки. Передав тяжелое оружие сирийской армии и оставив специалистов по обслуживанию, ремонту, эксплуатации. Разумеется, и широкий спектр советников, и группы спецназа, и вертолетов, как транспортных, так и огневой поддержки. Это несколько тысяч человек даже без учета пресловутых людей из ЧВК Вагнера. При этом говорить о каком-то существенном снижении численности не приходится. Скорее именно о подстраивании конфигурации группировки под новые задачи.

Зато согласно подписанным на днях между Дамаском и Тегераном межправительственным соглашениям, в Сирию уже направлена и разворачивается 65-я бригада спецназначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Численный состав не разглашается, но по открытым иранским источникам можно предполагать, что это порядка 5 тысяч штыков со всеми средствами усиления.

Вот как раз они идеально подходят для решения задач в новых условиях. Это от КСИР, а не от иракских СБ, в панике бежали курды из Киркука.

Как доложил бригадный генерал Ахмад Пурдастан, командование бригады уже взяло на себя руководство всеми силами спецопераций в Сирии и "приняло под свою руку" иранские (шиитские) формирования из Афганистана и Пакистана. Ну и "Хезболла", само собой. До сих пор ничего подобного в Сирии не было.

При этом надо учесть и еще один не скрываемый Тегераном момент. В элиту иранской армии (КСИР сравнивают с джи-ай) берут профессионалов, уже имеющих опыт боевых действий в курдистане не менее полугода. 65-я бригада знает, умеет и заточена на борьбу с пешмергой и другими курдскими формированиями. А так как курды сегодня контролируют в разы большую территорию, чем им оставят по результатам будущих переговоров, Турция и Иран идеально подходят для ведения боестолкновений. При этом курды прекрасно понимают, что США далеко, а эти два государства никуда не денутся и всегда будут не просто рядом - в них миллионам курдов еще как-то жить.

Подобная конфигурация сил сформированной Россией коалиции является идеальной из всех возможных. Как уже говорилось ранее, этим Россия развязывает себе руки в качестве политического руководителя переговорным процессом. Её не будут обвинять в прямом уничтожении курдов, зато именно России удобно выступать посредником и предлагать бонусы за разумное отношение курдского руководства и умение отступать.

Собственно, Россия это уже делает. "Роснефть" подписала договор о разделе продукции и будет доставлять нефть с территорий Иракского Курдистана через Турцию на свои заводы в Германии (подробнее). Впереди и другие бонусы, размеры и получатели которых зависят от правильного выбора союзников и безукоризненного поведения.

Безусловно, "гладко было на бумаге". И курды далеко не едины, и у каждого из союзников хватает своих интересов. Но это всегда было искусством возможного.

А иногда, как доказала Россия в Сирии, и невозможного.