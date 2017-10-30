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Заработал Центр управления новой российской спутниковой системой связи Гонец-Д1М

19:32. 30 октября 2017 Просмотров - 444 Нет комментариев Опубликовал:

В Железногорске (бывший «закрытый город» Красноярск-26) заработал Центр управления российской орбитальной спутниковой группировкой «Гонец-Д1М» из 12 низкоорбитальных аппаратов производства
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Заработал Центр управления новой российской спутниковой системой связи Гонец-Д1М

Многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец-Д1М» предоставляет каналы подвижной спутниковой связи для мобильных и стационарных абонентов в любой точке Земного шара. Связь предоставляется на базе группировки низкоорбитальных космических аппаратов связи «Гонец-М». Кроме ЦУПа в Железногорске в наземной инфраструктуре на территории России еще 3 объекта:

Заработал Центр управления новой российской спутниковой системой связи Гонец-Д1М

Основным назначением системы «Гонец» является обеспечение связью зон вне покрытия наземными сетями GSM, предоставление связной среды для российской системы координатно-временного обеспечения ГЛОНАСС и связь со стационарными и мобильными абонентами, находящимися в труднодоступных регионах. Реализована передача пакетированных данных/сообщений как между абонентами системы, так и с абонентами сетей общего пользования. Оборудование и программное обеспечение космических аппаратов и абонентских терминалов (АТ) спроектировано таким образом, что для работы системы не требуется непрерывное нахождение абонентов в зоне радиовидимости космического аппарата (КА). При отсутствии совместной зоны радиовидимости АТ и КА сообщение буферизуется и передаётся при пролёте одного из КА системы над абонентом.

Изначально предполагалось, что орбитальная группировка должна состоять из 24 КА «Гонец-М», однако впоследствии было принято решение о развертывании системы в 2 этапа. На первом группировка должна состоять из 12 спутников «Гонец-М», а на втором из 12 спутников «Гонец-М1».

При двенадцати спутниках на орбите система «Гонец» способна обеспечить передачу данных в режиме реального времени в северных широтах. При этом в средних широтах связь будет почти беспрерывной, а на экваторе перерывы в передаче сигнала составят около 15 минут. При двадцати четырёх спутниках связь будет доступна «онлайн» в любой точке земного шара.

В данное время на базе системы «Гонец» реализованы следующие услуги:

-обмен сообщениями между абонентами системы в глобальном масштабе;
-передача данных о местоположении объектов, полученных с использованием системы ГЛОНАСС;
-обмен сообщениями между абонентами системы и абонентами внешних сетей в глобальном масштабе;
-циркулярная передача сообщений группе пользователей;
-передача телеметрической (датчиковой) информации контролируемых объектов в центры мониторинга;
-построение ведомственных подсистем связи.

Спутники «Гонец-Д1М» имеют массу около 280 кг и рассчитаны на 5 лет активной работы. Их выводит на орбиту ракета-носитель «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ».

Орбитальная группировка на текущий момент развернута на высоте около 1500 км, готова к работе и состоит из 13 спутников, при этом полностью развёрнутая система Гонец-Д1М должна состоять из 12 спутников. В каждой из 4 орбитальных плоскостей должно находиться по 3 спутника.

Абонентские терминалы системы выпускаются в стационарном, носимом и мобильном вариантах исполнения. Размеры терминалов и антенн компактны и пригодны для эксплуатации на различных видах объектов, а также для персонального пользования. Например, размеры терминала модификации «Мобильный обслуживаемый» составляют 12х7,5х2,5 см.

Заработал Центр управления новой российской спутниковой системой связи Гонец-Д1М

Данные передаются в системе как без задействования наземного сегмента (точка-точка: абонент-КА-абонент), так и с задействованием региональных станций (абонент-КА-региональная станция). Региональные станции обеспечивают маршрутизацию сообщений, а также информационный обмен абонентов с сетью Интернет.

При нахождении передающего и принимающего терминалов в зоне радиовидимости одного КА время доставки сообщения составляет 1-2 минуты. Время ожидания сеанса связи абонентом на территории России для системы с 12 КА составляет от 0 (на северной границе) до 15 минут (на южной границе России).

Области применения и потребители:

-передача координатно-временной информации ГЛОНАСС
-связь в удаленных регионах;
-мониторинг транспорта;
-мониторинг экологических и промышленных объектов;
-связь в зоне бедствий;
-связь в интересах различных ведомств и министерств.

Основными потребителями системы «Гонец» в настоящее время являются Министерство транспорта РФ, Росатом, Росгидромет, Правительство Республики Саха (Якутия), Росрыболовство России, ФСК ЕЭС, ФГБУ «Арктический и Антарктический НИИ», ГУП «Хатангский авиаотряд», НПП «АпАТэК», Камов (ОАО), ООО «Экологическая компания Сахалина» и др.

Источник: nnm.me

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