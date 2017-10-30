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Сериал «Спящие» — вопросов больше, чем ответов

08:15. 30 октября 2017 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал:

Иногда хочется сказать российским «оппозиционерам» и либералам спасибо. Очень редко, но такие случаи бывают.|

Вот и в этот раз так. Если бы не реакция либералов на сериал «Спящие», мог бы его и пропустить. Причем не только ваш покорный слуга, но и огромное число зрителей.

Но реакция рукопожатной публики была столь болезненной, что посмотреть, что же вызвало такое удивительное даже для нашей страны либеральное «осуждение» стало почти обязательным.

Сериал «Спящие» я посмотрел. Поскольку кинокритиком не являюсь, то делиться впечатлениями буду исключительно, как дилетант в данной сфере. Как обычный зритель.

Мое знакомство с фильмом, как и у многих, началось … с покаяния режиссера картины Юрия Быкова. Скажу сразу, что его картин («Майор», «Дурак») до этого я не видел, но теперь обязательно посмотрю.

И вот режиссер фильма, который я не видел, чье творчество на тот момент для меня было неизвестно, ВДРУГ …

«Режиссер Юрий Быков, одна из последних работ которого — сериал об агентах спецслужб «Спящие» — вышла на экраны, объявил, что уходит из кино. Свое заявление Быков опубликовал на своей странице в «ВКонтакте». В нем Быков объясняет, что его «мягкость и дезориентированность» привели к тому, что «лучшие умы страны» от него «окончательно отвернулись». «Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале», — пишет режиссер. «Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанной на патриотизме, — цель похвальная, но напрочь архаичная», — рефлексирует режиссер.

Быков отмечает, что «после совершенного» он больше не может «быть публичной фигурой и объектом следования». «Мне придется уйти надолго в тень — и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить», — сказал он.

Режиссер добавил, что работу над фильмом «Завод» он закончит в связи с тем, что проект уже начат и «есть деловые обязательства». «Вероятно, это будет моя последняя картина», — добавил он».

Многие картины вызывают неоднозначную оценку в обществе. Но что нам обычно говорят их создатели? Либо про свободу творчества, либо что-то вроде «я так вижу» и «это художественное произведение». На моей памяти не было ситуации, когда режиссер какой-либо картины решил публично попросить прощение за свое детище, да ещё и заявил, что собирается уйти из профессии.

Заявление Юрия Быкова было тем более удивительным, что для массового зрителя оно прозвучало на фоне отсутствия какого-либо скандала или масштабного обсуждения (осуждения) серила «Спящие» в обществе.

Именно эта ситуация и побудила огромное количество людей тут же начать смотреть картину.

Теперь о впечатлениях от просмотра. Весь сюжет рассказывать не буду, как не буду обсуждать сюжетную линию – думаю, что ещё многие зрители захотят посмотреть картину самостоятельно.

Общее впечатление – сериал мне понравился. Снято красиво, я бы даже сказал – модно. Как зрителю мне было приятно смотреть, сюжет развивался и увлекал. Кстати, сам режиссер Быков тоже, по примеру Э. Рязанова сыграл одну из ролей в своем детище, и сыграл вполне убедительно и ярко.

Иными словами – с художественной точки зрения очень добротный сериал, в котором четко расставлены акценты: кто плохой, а кто хороший. Расставлены они очень правильно, с точки зрения интересов государства и общества. Российские спецслужбы борются против спецслужб иностранных, стараясь предотвратить теракт в Москве, который в свою очередь должен стать поводом для разрыва важного контракта РФ и Китая. Но цель наших «американских» партнеров глубже – поссорить между собой Москву и Пекин. Все, как в реальной геополитике сегодняшнего мира.

Есть ли в фильме преувеличение? Возможно. Если оно и есть, то самую малость. Монологи либералов и «спящих агентов» ЦРУ буквально списаны с реальной живой риторики Пятой колонны и «борцов за свободу», которые все время стараются в интересах внешних сил ослаблять российскую государственность.

Посмотрев картину остается чувство недоумения только по одному вопросу: что же на самом деле подвигло режиссера Юрия Быкова на такое самоуничижение? Картина хорошая, содержание полезное и интересное, авторский вымысел минимален, кадр красивый. Почему надо уходить из профессии? Почему он разом «застеснялся» своего вклада в борьбу с «оранжевыми технологиями», которые прекрасно описал в сериале «Спящие»?

Могу сказать, что получаю много писем на тему этой картины. Лейтмотив один: передайте, пожалуйста, режиссеру Юрию Быкову, которого вы наверняка знаете, слова благодарности и поддержки. Увы, не имею честь быть знакомым с Юрием. Но полностью согласен с авторами писем:

Юрий, вам нечего оправдываться!

Вам нечего стыдиться.

Вы сняли хороший и честный фильм.

В жизни все примерно так и есть. «Творческое отклонение от реальности» процентов 5-7, не более.

Вам впору гордится.

Юрий, оставайтесь, пожалуйста, в профессии. Снимайте картины. Теперь Вас, (спасибо либералам!) знает огромная аудитория. Куда большая, после сериала «Спящие», чем до выхода этой вашей работы.

И последнее, что хотелось бы отметить.

Есть в сериале «Спящие» один момент: стараясь устранять нежелательных свидетелей, убийца – «спящий агент» ЦРУ – убивает рукопожатную журналистку. Ножом по горлу.

На днях подонок или сумасшедший, слушатель и поклонник радио «Эхо Москвы» именно таким способом попытался убить журналистку Т. Фельгенгауэр…

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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Один комментарий»

  • 652 420
    Олег Лебедев 30 октября 2017 в 9:50 Ссылка Пометить
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    Убежден, что каждый нормальный гражданин России (не яблочник и не представитель “творческой” интеллигенции и т.п.), посмотрев этот сериал, оценит его как правильный и своевременный. Стариков в данной статье оговорился, что, якобы, сразу не посмотрел сериал и поэтому так поздно дает ему оценку. Возможно. Во всяком случае, не исключено. А вот Гоблин сразу дал оценку – оплевал сериал за какие-то недостатки и неточности в отображении работы органов. Из его первой рецензии явно следовало, что он считает сериал туфтой и смотреть не рекомендует. Потом, правда, Гоблин спохватился и сделал еще ряд заявлений о том, что несмотря на отдельные недостатки, сериал очень хороший и смотреть его обязательно надо. Даже обязательно. Все это очень удивительно. Примерно то же, только в зеркальном виде было с его рецензиями на фильм “Время первых”. Сначала – горячее одобрение, “первый нормальный отечественный фильм о настоящих советских героях” и т.д. Потом, через 4 месяца: “фильм – гнусная антисоветчина, а, значит, – русофобия”. С последней оценкой я, лично, согласен. Но это не имеет значения. Вопрос, почему так ведет себя Гоблин? Не разобраляся сразу? Не смог дать правильную оценку с первого раза, потому что является тупым дебилом (как он часто говорит о других)? А может быть, подсчитал, что вторые его рецензии принесут ему больше денег? Даа… Уважение к Гоблину, как представителю патриотической части Интернет-сообщества, падает. Либо тупой, либо продажный. Других вариантов не просматривается.

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