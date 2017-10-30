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ID карта в Украине это жесткое рабство и гибель Души

22:13. 30 октября 2017 Просмотров - 557 2 коммент. Опубликовал:

Чипизация набирает обороты. Отвергайте биометрические документы. Безвиз с ЕС по биометрическим паспортам, это мышеловка...

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2 коммент.»

  • 1661 995
    Сергей 31 октября 2017 в 15:02 Ссылка Пометить
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    Давайте не будем смешивать мухи и котлеты. Тем более, что всякий нормальный человек предпочитает иметь эти две субстанции строго раздельными.

    Карта это только карта, чипизация это только чипизация, и рабство это только рабство. Для души нет и не может быть никакого материального рабства.

    Поэтому всякие заявления многочисленных кликуш что дескать вот карта, вот тебе 666 и вот тебе продажа души дьяволу – это и есть чистой воды кликушество. Мракобесие. Гнилой базар. Не более и не менее. Религиозные предрассудки, не имеющие никакого отношения ни к Богу ни к Дьяволу, ни к церкви вообще в широком смысле этого слова.

    Потому что точно таким же символом продажи души был в своё время бумажный рубль, бумажный паспорт, затем паспорт с фотографией (дьявол через фотография тогда запросто забирал душу!!!) а теперь вот банковская карта, социальная карта, заграничный паспорт с отпечатком пальца и т.д. и т.п.
    Интересно, что всё это имеет и рациональное зерно: фотография как и капля крови хранит информацию, для тех, кто может её извлечь. Но вот только для тех кто может извлечь информацию, чтобы украсть Вашу душу не нужно ни крови ни паспорта ни карточки, он сделает это и так просто. С вашего согласия, которое может получить в любой момент, и противостоять смогут считанные единицы. Так есть так было всегда и так будет.

    И давайте уже прямо и откровенно: только бандиты имеют склонность иметь множество бумажных и поддельных паспортов, можно и несколько настоящих, и только они на сегодняшний день не хотят иметь надёжный единый и электронный, остальным сильно на это насрать.
    Да и кто сказал, что новый единый неподдельный паспорт не будет продаваться ну за уже сильно большие деньги? просто меньше станет тех, кто будет иметь левые ксивы. А у кого их никогда не было, тому однозначно насрать.

    Да и оглянитесь вокруг: реальные бандиты хотят с левыми ксивами и со стволами, им глубоко наплевать на всех, и они давно уже светятся так, любыми путями, и не скрываются, что только не желающий их не припирает к стенке. А не желают почти все. Сейчас переловить и устроить новый 37-й это как два пальца обосцать. Будет надо и будет. Пока не надо никому.

    За примерами ходить далеко даже и не нужно: вот был на Украине такой Президент, и унитаз у него золотой, и доллары Камазам рессоры погнули, и даже хомячка украинцы покупали в Донецке, дабы иметь в семье хоть какие-то там донецкие корни, и уж его-то положение было незыблемым как ни у кого, целая страна и та своя. И что и где он теперь? ДОстать можно любого!!!!! и если этот человек остался жив, то только потому, что никому он был не нужен, как не нужны были и остальные бандиты. А был бы нужен, не убежал бы. Потому что нет ничего более хрупкого на Земле, чем жизнь.
    И нет ничего более крепкого на Земле, чем Дух и Душа. Кредитной карточкой с 666 Вы её никак в залог не отдадите. А вот за деньги в любом виде говорят некоторые продают. Но продают не за деньги, это не товар. Продают т.е. предают Её тогда, когда предают самого себя, а уж за деньги там или за что ещё это на совести каждого. Вот так оно есть.

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