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Этот самолет сделает российские ВКС еще более смертоносными

14:56. 28 октября 2017 Просмотров - 252 Нет комментариев Опубликовал:

Этот самолет сделает российские ВКС еще более смертоносными

Разработанный частным предприятием «КБ Современные Авиационные Технологии» миниатюрный самолет с обратной стреловидностью крыла СР-10 — это уникальное изделие, которое, кажется, нашло успех, пишетамериканское издание The Nationlal Interest. Российские ВКС намерены приобрести десятки СР-10 в качестве замены для своего флота учебных самолетов L-39 «Альбатрос».

Этот самолет сделает российские ВКС еще более смертоносными

СР-10 дебютировал в начале этого года на авиасалоне МАКС-2017. Машина проста и не дорога, и должна стать неким промежуточным авиатренажером, чтобы заполнить пробел между основным учебным самолетом Як-152 и современным реактивным Як-130, который также способен выполнять боевые задачи.

Этот самолет сделает российские ВКС еще более смертоносными

СР-10, по-видимому, является достаточно способным самолетом с превосходной управляемостью при больших углах атаки. Это достигается благодаря крыльям с обратной стреловидностью. Сама технология впервые была отработана на секретном палубном истребителе Су-47 «Беркут» в 1990-х годах. Планер самолета способен выдерживать перегрузки 9G, а также имеет высокий коэффициент отношения тяги к массе благодаря своему двигателю Мотор-Сич АИ-25ТЛ, тягой 3,860 фунтов.

Этот самолет сделает российские ВКС еще более смертоносными

Однако украинский двигатель АИ-25ТЛ впоследствии будет заменен на аналогичный АЛ-55 производства НПО «Сатурн». Тяга этого двигателя, который изначально был разработан для индийского учебного самолета HAL HJT-36 Sitara, составит 3,880 фунтов.

Этот самолет сделает российские ВКС еще более смертоносными

АЛ-55

Между тем, «КБ Современные Авиационные Технологии» начало работать над беспилотной версией СР-10, получившей название АР-10 «Аргумент». Беспилотный самолет предназначен для выполнения всех задач — от разведки до нанесение ударов по наземным целям.

Этот самолет сделает российские ВКС еще более смертоносными

Успехи «КБ Современные Авиационные Технологии» в первую очередь демонстрируют развитие в России частных инновационных технологий. В то время, как компании типа Сухой и МиГ берут свое начало в СССР, «КБ Современные Авиационные Технологии» является частным предприятием — первым российским предприятием, получившим твердый контракт от Минобороны.

National Interest, США

Источник: nnm.me

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