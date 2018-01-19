Российские боевые летчики начали привыкать к ландшафту Донбасса

Тренировочные полеты истребительной авиации ВКС России проводятся на местности, максимально похожей на территорию восточной Украины.

Появившиеся недавно в Сети кадры с конвейерной посадкой (условным приземлением) сразу трех самолетов российских ВКС (Су-34и двух Су-30М2), сразу стали хитом недели.

Стоит отметить, что раньше посадку на автостраду отрабатывали только легкие истребители, тогда как тот же Су-34 - истребитель-бомбардировщик. К тому же летный маневр в этот раз выполнялся при плохих погодных условиях.

Между тем, некоторые эксперты сделали акцент на том, что тренировочные полеты истребительной авиации ВКС России на этот раз проводились в Ростовской области, которая граничит с территорией восточной Украины. Да и еще с обеими республиками – ДНР и ЛНР. Что в свете очень возможного обострения там ситуации (особенно после принятия Верховной радой закона о т.н. «реинтеграции») поневоле наводит на мысль о том, что российские боевые летчики начинают привыкать к ландшафту Донбасса. Так, на всякий случай…