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Российские боевые летчики начали привыкать к ландшафту Донбасса

12:12. 19 января 2018 Просмотров - 644 Нет комментариев Опубликовал:

orig

Тренировочные полеты истребительной авиации ВКС России проводятся на местности, максимально похожей на территорию восточной Украины.

Появившиеся недавно в Сети кадры с конвейерной посадкой (условным приземлением) сразу трех самолетов российских ВКС (Су-34и двух Су-30М2), сразу стали хитом недели.

Стоит отметить, что раньше посадку на автостраду отрабатывали только легкие истребители, тогда как тот же Су-34 - истребитель-бомбардировщик. К тому же летный маневр в этот раз выполнялся при плохих погодных условиях.

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Между тем, некоторые эксперты сделали акцент на том, что тренировочные полеты истребительной авиации ВКС России на этот раз проводились в Ростовской области, которая граничит с территорией восточной Украины. Да и еще с обеими республиками – ДНР и ЛНР. Что в свете очень возможного обострения там ситуации (особенно после принятия Верховной радой закона о т.н. «реинтеграции») поневоле наводит на мысль о том, что российские боевые летчики начинают привыкать к ландшафту Донбасса. Так, на всякий случай…

 

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