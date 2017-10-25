Google тихонько подслушивает вас через микрофон. Вот как найти эти записи!

И это верхняя часть айсберга.

Google тихонько, не делая на этом никакого акцента для пользователей, подслушивает их разговоры и хранит их у себя на серверах.

И речь даже не о том, о чем вы говорите по телефону: ваш смартфон следит за вами даже когда просто лежит рядышком на столе. Так что если вы уже давно пользуетесь смартфонами, то можете послушать свои разговоры, которые Google собирал в течение многих лет.

Компания этого и не скрывает. Вот только узнать об этом факте можно, только если вы прочитаете огромное многостраничное «соглашение для пользователей». Разумеется, никто этого не делает!

И хотя есть функции позволяющие эти записи удалить — ясно, что информация будет удалена только для Вас. У google она остается навсегда.

Вот нужные вам адреса:

Вот < ![CDATA[ ]]> тут < ![CDATA[]]> хранятся все данные, которые записал микрофон вашего телефона. Если тут пока ничего нет, значит, вы просто не пользовались голосовым помощником, т.е. никогда не говорили: «ОК, Google».

тут хранятся все данные, которые записал микрофон вашего телефона. Если тут пока ничего нет, значит, вы просто не пользовались голосовым помощником, т.е. никогда не говорили: «ОК, Google». А вот < ![CDATA[ ]]> полное досье < ![CDATA[]]> , которое на вас собрал Google, основываясь на том, что вы делаете в интернете.

Среди прочего, тут есть информация, где и когда вы были (точнее, ваш телефон); все, что вы искали в интернете; все странички, которые вы загружали.