Нам нужна новая экономика. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Когда наше государство станет социальным?

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов рассуждает о социальности нашего государства. Способствует ли экономическому росту увеличение возраста выхода на пенсию и повышение требований к продолжительности стажа работы?

Можно ли считать такой подход правильным с позиции интересов человека? Откуда растут корни поддержки Сталина при любых режимах? Почему даже в сложные послевоенные годы годовая зарплата рабочего позволяла купить дом, а ипотека давалась всего под 1% годовых?

Где в России сегодня можно взять ипотеку под 1% годовых и что в действительности скрывается за низкой процентной ставкой? Когда в нашем государстве на первый план выйдут интересы человека, а не прибыль, евро и доллары? На чём будут строиться принципиально новая кредитно-финансовая система и новая концепция денег?

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Экономика и Ноосфера, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.В., Иманов Г.М.



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