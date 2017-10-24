Нам нужна новая экономика. Виктор Ефимов
Когда наше государство станет социальным?
Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов рассуждает о социальности нашего государства. Способствует ли экономическому росту увеличение возраста выхода на пенсию и повышение требований к продолжительности стажа работы?
Можно ли считать такой подход правильным с позиции интересов человека? Откуда растут корни поддержки Сталина при любых режимах? Почему даже в сложные послевоенные годы годовая зарплата рабочего позволяла купить дом, а ипотека давалась всего под 1% годовых?
Где в России сегодня можно взять ипотеку под 1% годовых и что в действительности скрывается за низкой процентной ставкой? Когда в нашем государстве на первый план выйдут интересы человека, а не прибыль, евро и доллары? На чём будут строиться принципиально новая кредитно-финансовая система и новая концепция денег?==========================================================================
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Экономика и Ноосфера, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.В., Иманов Г.М.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Рост числа пенсионеров неуклонно растет при неизменной численности населения. Это не нормально. Предлагаю следующее. Например: повысить возраст выхода на пенсию мужчин на 5 лет. Но с 60 по 65 лет назначить пособие в размере прожиточного минимума. Далее. Автор раскритиковал Ямало-Ненецкий округ, а я одобряю действия региональных властей! Далее, автор не удержался и кинул “леща” Путину. Но он, как гарант Конституции РФ, нарушает её, не делает государство социальным! Надежды на изменения политики нет!