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“Леденящий ужас”

18:36. 24 октября 2017 Просмотров - 228 Нет комментариев Опубликовал:

в американских СМИ рассказали об испытаниях новой российской ракеты

"Леденящий ужас": в американских СМИ рассказали об испытаниях новой российской ракеты

Тревожные сообщения появились в американских СМИ об испытаниях российской модернизированной ракеты для системы "Искандер". По словам журналистов, военные оценивают эти испытания как одно из самых выдающихся событий в гонке вооружений. И США в ней явно проигрывают.

Об этом пишет американское издание Newsweek. Так, журналистов крайне напугало и встревожило успешно прошедшее испытание модернизированной ракеты для системы "Искандер". При этом отмечается, что возможности ракеты даже не обнародованы официально, но речь идет о выдающемся событии. 

Американские СМИ сообщили, что тестовый пуск является продолжением программы по модернизации российского ракетного вооружения. Также упоминается, что месяц назад во время испытаний "Искандер-М" поразил цель в 480 километрах, что является рекордом.

Еще одно издание Missile Threat Project пишет о том, что действующий вариант ракет для комплекса "Искандер" поражает цели на расстоянии до 400 километров. И этот комплекс не нарушает условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но русские вполне могут использовать ракеты для зарядов с ядерными боеголовками. Это делает российские ракеты "пугающим дополнением" к и без того обширному арсеналу российской армии

 

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