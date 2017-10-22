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Каталонский момент истины

07:28. 22 октября 2017 Просмотров - 224 Один комментарий Опубликовал:


События в Каталонии приближаются к своей развязке.

1. Вводом в действие 155-й статьи Конституции Испании, Рахой своими действияими исключил возможность компромисса с каталонскими сепаратистами, У них по сути осталось лишь 2 выхода – капитулировать и принять провал всей затеи с отделением, либо отринуть угрозы Рахоя и идти напролом не взирая на последствия. Рахой долго добивался от Пучдемона конкретного ответа, и наконец он близок к тому, чтобы его услышать.

2.Уже завтра парламент Каталонии рассмотрит вопрос о правозглашении Каталонской республике и ответных мерах Мадрида направленных против каталонских органов власти. Если будет провозглашена республика и будет решено не подчиняться испанским властям, то разразится системный конституционный кризис, который Рахой сможет решить только силовым путем, так как новая нормальность с Каталонской республикой будет исключать возможность компромисса в рамках испанского правового поля, причем дополнительной остроты конфликту придаст республиканский протест против монархии.

3. Осталось узнать, какой выбор сделают каталонские сепаратисты во главе с Пучдемоном. Либо они продолжат петлять в надежде оттянуть историческое решение, либо капитулируют перед угрозой гражданской войны, либо пойдут напролом. В любом случае,завтрашний день может иметь историческое значение для всей Испании.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, ИСПАНИЯ, Каталония, сепаратизм
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Один комментарий»

  • 5988 4608
    Павел 22 октября 2017 в 9:17 Ссылка Пометить
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    Момент истины для Пиндостана.
    А парни явно читают сейчас инструкции своих отцов по взрыву электричек, как это они делали 30 лет назад.

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