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Грязная окружающая среда – главная убийца человечества

13:03. 22 октября 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Грязная окружающая среда – от смога в воздухе, до химикатов в воде –приводит к смерти в 15 раз большего количества людей, чем все войны и насилие в мире. 

Также с загрязнением не могут сравниться курение, голод, стихийные бедствия, дорожные происшествия, и даже такие болезни, как ВИЧ, туберкулез и малярия, которые все вместе уносят в 3 раза меньше жизней. Об этом говорится в отчёте по результатам исследования связи загрязнения и здоровья, проведённого журналом Lancet.

Каждая 6-я преждевременная смерть в 2015 году, то есть около 9 млн, наступила вследствие токсического воздействия. В странах с наиболее неблагоприятной обстановкой их доля ещё выше: в Индии – около четверти (2,5 млн смертей в 2015), в Китае – около пятой части (1,8 млн). Финансовые убытки оцениваются в 4,6 трлн долларов, что составляет примерно 6,2% мировой экономики.

«Было много исследований загрязнения среды, но на это никогда не выделялось столько ресурсов, как, например, на ВИЧ или изменение климата», — говорит один из авторов работы эпидемиолог Филип Ландриган из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай.

Авторы называют данные предварительными, а число смертей в 9 млн – нижней границей. Это связано с тем, что в некоторых регионах к югу от Сахары даже не установлены системы мониторинга воздуха, загрязнение почвы исследовано плохо, а менее половины из около 5 тыс. веществ, массово попадающих в окружающую среду начиная 1950-х, не изучены на предмет негативного воздействия на человека. Наибольшее количество людей, которые страдают от загрязнения, живет в Азии и Африке. Самой неблагоприятной в этом смысле оказалась Индия.

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Источник: www.kramola.info

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