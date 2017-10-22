Европейцы детей перестали рожать – чтобы и с ними тоже не делиться

Хищность алчных порождает хищения, прикрытые болтовнёй о «принципах» и «ценностях». Но возможность неограниченного обогащения делает бессмысленным любой разговор о «принципах».

Бесконечная болтовня о правах человека и высоких идеалах справедливости – разбивается о приоритет личного безразмерного обогащения. Здесь уже не просто «своя рубашка ближе к телу»; здесь чужой рубашки в принципе нет.

Как современный Запад обрушит цивилизацию, если мы с вами не помешаем ему? Фундаментальнейшее противоречие всех разговоров о «либерально-рыночной демократии» выражено раздельном существовании разговоров о «правах человека» и семейного бюджета. Семейный бюджет – это личное положение человека в мире, личные потребительские возможности. Он не зависит от общего положения дел. Например, генерал Гелетей, погрузив свой народ в хаос, и угробив тысячи украинских солдат в «котле» – сварил себе в этом «котле» деньги на покупку поместья в Англии [1] . И это же не исключение, не какое-то безобразное отклонение. Это общий тренд мысли: «всех угробь, себе хапни»…



Личный успех человека отвязан, и даже противопоставлен успеху и интересам его общества. Эта сатанинская доктрина противопоставления «Я-Мы-Они» внедряется достаточно давно в головы людей, практически весь ХХ век.



Либеральный индивидуализм плодит хищников, каннибалов. Речами о высоких демократических материях их каннибализм можно прикрыть – но не нельзя устранить…

Так уж устроен ИХ (теперь и наш) мир, что миллиардер вовсе не обязан сокращать личную застройку – если в стране или даже во всём мире падение темпов строительства. Он не обязан отказываться от личного самолёта или яхты – на том основании что где-то, у кого-то дела идут всё хуже и хуже…



Как президент или депутат, миллиардер, конечно, возмущается ростом бедности, преступности, разными негативными явлениями. Но как распорядитель семейного бюджета он с ними никак не завязан.

Это и есть то самое «короткое замыкание» психики, замыкание на самом себе и своей личной крысиной норе, которое грозит убить человечество и похоронить цивилизацию.

На определённом этапе чужие проблемы для «рыночного человека» перестают существовать по формуле «это ваши проблемы». Ваши – значит, не мои. Кого-то ограбили, наплевать, не меня же! Кого-то убили, наплевать, не меня же! Чьих-то детей распотрошили на органы – плевать, не моих же!

Постепенно, не сразу, формируется в человеке то (вытекающее из звериного эгоизма) фундаментальное равнодушие к любым чужим делам. «То, что меня не касается – для меня не существует».

Конечно, звериный эгоизм – НАИВЕН. Именно он позволил человеку перебить на планете большую часть зверья и загнать в заповедники его остатки. Человечество преуспело, как господствующий вид – противопоставив коллективизм звериному индивидуальному или стайному (групповому) эгоизму. Множество слабых людей оказались сильнее одинокого пещерного медведя…

Чтобы вытравить из человека сформировавший его коллективизм, инфинитику[2] – либерально-рыночные силы применили обманный приём, хитрую уловку: «есть те, кто по должности разберутся со злом».

То есть: ты живи, делай только то, что тебе лично выгодно, а за мировое зло не бойся: есть специальные люди, которым по должности положено с ним разбираться. Человек как бы делегировал свой коллективизм «специально назначенным» и успокоился: теперь можно целиком и полностью заняться только своими доходами, только своим положением…

Вот и произошло «короткое замыкание»: человеку ничего не интересно, кроме ему лично выгодного. Но ведь и другим, получается, ничего не интересно, что выгодно лично тебе! Ты исчезнешь – а твоего исчезновения просто не заметят…

Человек так устроен, что сперва старается воевать на два фронта: личные заработки и общественное благо. Но чем больше сил забирает главный фронт (чем труднее становится добывать ценные вещи лично для себя) – тем меньше сил остаётся на фронте второстепенном, где расцветает демагогия о «правах человека»…

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Утрата человеком заботы о мире в целом – оборачивается тем, что мир в целом перестаёт заботиться о человеке.

Это не чья-то злая воля, не заговор, не злодейство тёмных сил. Это игра приоритетов. Чем выше значение семейного бюджета и чем труднее добывать в него средства – тем меньше сил, да и желания – заниматься какой-то там «мировой скорбью».

Интересы семейного бюджета, ни сверху, ни снизу ничем не ограниченного, кроме вашей удачи, перевешивают гуманитарную совестливость. Любая чужая беда встречается словами «это нас не касается», «они сами во всём виноваты» и «а что мы можем сделать, не свои ж деньги отдать?!»

Бытовой эгоизм обывателя и страшные замыслы «элит», «чёрной аристократии» – подходят друг к другу, как ключ к замку.



Если же человек взбрыкивает и начинает кричать что-то против беззакония – его успокаивают заверениями, что «кому надо – разберутся» и «мы тоже против зла».

Считается, что американцы – люди с промытыми мозгами, и они верят во всё, что им рассказывает их правительство.

Конечно же, нет.

Госдеп делает вид, что действует по закону и занят демократией, а обыватели делают вид, что они верят.

За что обывателю платят – то он и озвучивает. У него в приоритете семейный бюджет, а не какие-то там абстрактные общечеловеческие ценности.

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Люди с «коротким замыканием» на личные дела – идеальная пища-планктон для мировой мафии. Пока у этих людей всё хорошо – для них и в мире всё хорошо.



А когда им становится плохо (например, их пожирают) – всему миру на них пофиг, как и им самим на сожранного вчера соседа…

Возникает такое избирательное зрение, которое не видит ничего невыгодного. Какая лично мне выгодна возмущаться убийствами сербов в Хорватии или русских на Украине?

Я – скажет обыватель – не серб и не русский. Меня это не касается. Есть те, кто назначен разбирать эти вопросы – вот пусть и разбирает. Моё дело – сторона…

Эти рыночные люди никому не помогают и ни о ком не заботятся. А когда приходит их час – никто не помогает уже им, и не заботится уже о них.

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«Когда они пришли…» — известная цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера, которой он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам.

В ноябре 1945 года Нимёллер посетил бывший концлагерь Дахау, где он был узником с 1941 по апрель 1945 года. Запись в его дневнике показывает, что это посещение стало толчком к будущей знаменитой цитате:

«Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.

Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.



Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.



Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня».

Именно так сегодня и работает Запад. Его неофашизм уже очевиден невооружённым глазом!

Некому заступиться за сербов среди не-сербов. Некому заступиться за русских среди не-русских. Некому защитить арабов среди не-арабов.

А когда придут за Вами – выступать в вашу защиту тоже будет некому: все остальные – не-Вы!

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Насколько рыночный обыватель отделяет реальность от заявленной властями версии реальности? Ни на сколько! У него, замотанного вечной гонкой за жратвой и шмотками, нет ни времени, ни сил, ни желания (самое главное!) – сверять и сопоставлять реляции.

- Сказали, что выборы прошли – значит, прошли.

- Сказали, что Россия – империя зла, значит, империя зла.

- Сказали, что в Крыму был не референдум, а «оккупендум» – значит, был «оккупендум».

И т.п.

- Сказали, что соседа, распотрошённого на органы, забрали на «остров Счастья» – значит, он на острове Счастья. А то, что я кровь видел, так лучше не верить глазам своим…

Человек передоверяет вердикт «Правда или ложь» своему начальству. Если ранее этот вердикт был делом внутреннего убеждения, основанного на всей совокупности знаний, наблюдений, примет, улик, личных умозаключений – то рыночный человек решил не «заморачиваться» «внутренними расследованиями».

Исчезло то, что К. Маркс считал вершиной познания – «критическое познание». Мы не хотим оспаривать представленную нам чёрно-белую картинку политтехнологов. Нам привычнее быстренько кивнуть – «да, да всенародно избрали!» – и бежать по своим, личным делишкам…

Даже самые вопиющие противоречия в представленной картине мира эгоистичный, как зверёк, западный обыватель предпочитает не замечать. Кто «хорошие парни», а кто «плохие» – он сам не устанавливает, ему в готовом виде сообщают расклад.

Одни и те же люди с одними и теми же делами умудряются по нескольку раз побывать то «борцами за свободу», то «злобными террористами», то пророками самоопределения наций, то преступными сепаратистами и т.п.

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Западный обыватель бездумно ликует, узнав о гибели ребёнка в Донбассе, и может тут же расплакаться, как только поступит иная установка.

Но это опасно не только для детей Донбасса, но для самих западных обывателей, напрочь стёрших понятие «совесть» ластиком понятия «интересы».

Такой нигилизм в отношении проблем Добра и Зла, Истины и Лжи – оборачивается крайней пластичностью психики, которая может теперь уже (в XXI веке) принять абсолютно всё, идущее сверху, причём в версии, предложенной сверху.

Отказ от поиска абстрактной истины, абстрактного (общего) понятия Добра и Зла – приводит человека к абсолютной беззащитности.

Манипуляции сознанием человека достигли на современном Западе и среди нашей либерально-настроенной публики запредельных величин.

Даже величайшие бедствия не связываются с их очевидными причинами (например, пост-майданный синдром разочарования не приводит к осуждению «ценностей майдана», и т.п.).

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Люди, которым наплевать на другие народы – равнодушно, и даже с радостью («нам земных благ больше достанется!») реагируют на геноциды. Возникает консенсус убийц и равнодушных: одним выгодно убивать, другим выгодно не вмешиваться.

Естественно, наплевательство на чужие народы неизбежно переносится в такой психологии и на собственный. Чужими становятся вообще все. Любая диверсия против самых близких соседей, земляков и соплеменников, если она принесла выгоду – принимается по формуле «молодец, умеет жить!». Всех ограбил – а сам поместье в Англии купил…

Итог такого уклада: полный демонтаж цивилизации и всех её систем, рассчитанных не на отдельного человека, А НА ВЕСЬ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! Мы это видим ежедневно, это и называется в экономической науке «механизмом приватизации».

Взял то, что столетиями создавалось – и сломал, сожрал за один присест. Взял то, что рассчитывалось на века вперёд – и утилизировал под себя, схарчил, и забыл, и пошёл дальше искать – чем бы ещё «разумным, добрым, вечным» подкрепиться…

Принцип всеобщего выживания – противоположен принципу рыночного индивидуализма. Если вы плывёте в шлюпке, и выбросили за борт всех, кто вместе с вами сел в шлюпку, то, конечно, у вас будет больше воды и продовольствия для себя.

Это так же очевидно, как очевидна для цивилизованного человека необходимость делится продуктами в шлюпке со всеми, кто спасается вместе с вами. Но, естественно, деление уменьшает личный паёк.

А рыночный индивидуализм не хочет, чтобы он уменьшался. Он хочет, чтобы личная пайка росла любой ценой, всегда росла и только росла. Простейший способ увеличить личный доход (а это и есть главная цель рыночного человека) – это сократить число тех, с кем вы его делите.

Вплоть до детей. Европейцы детей перестали рожать – чтобы и с ними тоже не делиться.

Это особая форма вне-эмоциональной, холодно-рассудочной ненависти, когда ненавидят не сердцем, а расчётливым калькулятором. Когда истребление «чужих» – просто работа, просто инструмент перераспределения ресурсов в свою (личную) пользу.

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Трудно ждать искреннего сочувствия в наших нуждах и потребностях от людей – которые СОКРАТИЛИ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ в целях повышения личного ресурсопользования!

Поистине, легче верблюду войти в игольное ушко, чем от людей с таким, сто лет пестуемым настроем «лишь бы себя не обделить» – добиться уважения к праву, законности, к вечным ценностям.

Они убеждены что появились на земле случайно, и существуют временно: поэтому у них нет ничего вечного, да и никакого общего смысла они разглядеть не в состоянии…

[1] Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей приобрел поместье в неоколониальном стиле в графстве Линкольншир за 23 миллиона фунтов стерлингов.



Военачальник, получивший кличку Иловайский после поражения от ополченцев Новороссии под одноименным городом, пополнил украинскую диаспору в Великобритании, где обитает дочь экс-президента Кучмы, олигарх Ринат Ахметов, беглый прокурор Махницкий из партии «Свобода», у которого оказалось достаточно денег не только на апартаменты, но и на покупку отеля «Хайят», и другие замечательные представители Украины.

[2] ИНФИНИТИКА – общее, собирательное имя для всех мировоззрений, которым свойственно отдавать приоритет и высшую ценность вечному, бесконечном, всеобщему, единому для всех.





А. Леонидов

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