“Пугающее дополнение к арсеналу России”: испытания новейшей ракеты для “Искандера” насторожили и восхитили США

Россия испытала новейшую ракету-невидимку для комплекса "Искандер-М". Американский журнал Newsweek назвал ее "устрашающим дополнением" к арсеналу Москвы.

Минобороны России 17 октября подтвердило испытания новой стелс-ракеты для "Искандера" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. По словам начальника полигона, генерал-майора ВС РФ Олега Кислова, разработка и тестирование ракеты проходят в рамках продолжающейся модернизации системы противовоздушной обороны России (ПВО). Подробности о ракете Кислов не уточнил, отмечается лишь, что она не нарушает российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в актуальной редакции. Дальность полета ракет, согласно документу, не должна превышать 500 км.

Предельное расстояние, которое пролетает новая ракета "Искандера", составляет 480 километров, что, напоминает Newsweek, является рекордом. Автор издания Дэмиен Шарков называет ракету "устрашающим дополением" к российскому арсеналу ПВО и хорошей заменой комплексу "Ока", который подпадает под ограничения по договору РСМД. Средняя дальность полета ракет "Искандера-М" – 400 км, каждая из них способна переносить до 700 килограммов полезной нагрузки, в том числе ядерный заряд.