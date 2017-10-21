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“Пугающее дополнение к арсеналу России”: испытания новейшей ракеты для “Искандера” насторожили и восхитили США

17:04. 21 октября 2017 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:

Newsweek назвал новую ракету ОТРК "Искандер-М" "устрашающим дополнением" к арсеналу РФ

Россия испытала новейшую ракету-невидимку для комплекса "Искандер-М". Американский журнал Newsweek назвал ее "устрашающим дополнением" к арсеналу Москвы.

Минобороны России 17 октября подтвердило испытания новой стелс-ракеты для "Искандера" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. По словам начальника полигона, генерал-майора ВС РФ Олега Кислова, разработка и тестирование ракеты проходят в рамках продолжающейся модернизации системы противовоздушной обороны России (ПВО). Подробности о ракете Кислов не уточнил, отмечается лишь, что она не нарушает российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в актуальной редакции. Дальность полета ракет, согласно документу, не должна превышать 500 км.
 
Предельное расстояние, которое пролетает новая ракета "Искандера", составляет 480 километров, что, напоминает Newsweek, является рекордом. Автор издания Дэмиен Шарков называет ракету "устрашающим дополением" к российскому арсеналу ПВО и хорошей заменой комплексу "Ока", который подпадает под ограничения по договору РСМД. Средняя дальность полета ракет "Искандера-М" – 400 км, каждая из них способна переносить до 700 килограммов полезной нагрузки, в том числе ядерный заряд.
Также Newsweek напоминает, что незадолго до пусков в Астраханской области в КБ машиностроения заявили о создании семи типов ракет для "Искандера". Каждый вид ракет кардинально отличается от остальных по спектру задач и боевых возможностей, хотя внешне снаряды выглядят совершенно одинаково, приводит издание заявление главы предприятия-разработчика Валерия Кашина.
 
Помимо ОТРК "Искандер-М", Россия активно внедряет в свою ПВО зенитные ракетные системы С-400. Согласно программе перевооружения и переоснащения армии РФ, к 2020 году эти ЗРС получат все ракетные полки наземного базирования. Экспортная версия С-400, известная как "Триумф", имеет колоссальный успех на мировом рынке вооружений.

 

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