Путин избавляется от балласта
Россия сосредотачивается на себе
«Путинский призыв»-2017
Когда-то в ходу было мнение о маленькой скамейке запасных у президента. В последние годы много говорили о застывших социальных лифтах. В доказательство приводились главы регионов старой формации, которых не меняли, поскольку не на кого. И вот — резкое обновление. В 2017 году исполняющими обязанности губернаторов назначаются и новые, ранее неизвестные персоны, и, наоборот, ветераны региональной и федеральной политики.
Пустая якобы скамейка вдруг оказалась заполнена до отказа новой формацией руководителей — и эту формацию не свести к простой формуле. Там есть молодые политики-силовики (Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов), управленцы нового поколения (Антон Алиханов и Глеб Никитин), популярные региональные лидеры (Дмитрий Азаров) и политические тяжеловесы (Александр Усс и Владимир Васильев).
Вроде бы очень разные люди. Но есть в них и общее: именно из них Путин сформировал адекватный и реальный «образ будущего», за который отдадут в марте 2017 года свои голоса российские избиратели.
Отшелушивание элитного слоя
Владимир Путин всегда был бережным «кадровиком»: этого требовал абсолютный приоритет политической и социальной стабильности. Но время изменилось: граждане России устали от «хозяев жизни», утративших энергию, ориентиры и цели (кроме корыстных). От общества исходит прямой запрос на обновление элит. В то же время расслабленные и растерянные «мастера портфелей и кабинетов» всё меньше понимают, чего от них хотят в преддверии выборов. Некоторые аналитики, для которых за пределами элиты не существует ничего, паникуют и пророчат системный кризис. На самом деле очень многим представителям элитного слоя действительно трудно понять, чего от них хотят, потому что на самом деле от них ждут одного — чтобы они уступили место. Строительство новой системы неизбежно требует освобождения пространства. Президент, расставшийся со всеми прошлыми обязательствами и ограничениями, очевидно, готовит санацию всех «слабых» элементов экономической и политической системы.
Конец «антисистемы»
Путин — консерватор в самом хорошем смысле этого слова. Поэтому его «кадровая революция» будет мягкой для тех, кто не справляется, но честно уступает дорогу новой системе. Совсем другая перспектива у «антисистемы» — у тех, кто пытается стоять на пути движения страны, цепляясь за устаревшие «понятия», старые связи и неработающие «инструменты влияния». Стало ясно: неприкосновенных больше нет, а вот стать неприкасаемым возможность есть.
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Я обещаю Вам пообещать все, что обещал раньше!
М. Задорнов.
При нынешней власти смена элит, априори не возможна.
Нужно восстанавливать Наше, родное, вечевое право! Иначе мы обречены сдохнуть на помойке, среди отбросов существующей системы, под руководством упырей.
ПыСы. Пора просыпаться!
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=При нынешней власти смена элит, априори не возможна.=
Кого ты подразумеваешь под словом “власть” ?
=Нужно восстанавливать Наше, родное, вечевое право!=
Кому нужно ? Конкретизируй . Ты уже начал восстанавливать “вечевое право” ? Или кого-то ждёшь ?
=ПыСы. Пора просыпаться!=
На недавних муниципальных выборах и выборах губернаторов явка составила 6 % ( ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ , КАРЛ , пардон , Илья ) , чем непроминули воспользоваться либералы и русофобы всех мастей.
Забыли будильник навести ? Проспали ?
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1) Власть на Руси в настоящее время находится в руках паразитов, во главе с президентом.
2) Восстанавливать Вечевое право я начал: объясняю соседям, знакомым, а иногда и случайным людям, как устроено управление на основе Вечевого/Копного права, то есть веду просветительскую деятельность.
3) На всевозможные выборы хожу регулярно, а так же призываю всех ходить на выборы и голосовать только за тех, кого они знают лично и кому доверяют (а если нет таковых то голосовать против всех; т.е. вычеркнуть всех, кто находится в бюллетене).
ПыСы. Как только проснется всего 1% русичей- процесс уничтожения паразитической системы примет необратимый характер!
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Да ты нам просто глаза открыл ! Чтобы мы делали , если бы не твой комментарий ?! Так бы мы и канули в лету, не зная правды! Ты нам путь озарил светом великих знаний ! Твой комментарий будут изучать во всех университетах мира, твоим именем назовут улицы ,площади и психиатрические больницы ! Христиане,мусульмане,иудеи и адепты культа Великого Мганги причислят тебя к лику святых !
Я хотел сказать , что с твоим пониманием структуры власти , Русь будет под игом “паразитов” до скончания веков !
Т.е. надо бороться с “паразитами” за всё хорошее против всего плохого , а кто они такие , каковы механизмы управления , как структурированы ,кто за ними стоит — не знаешь . Браво , борец за “вечевое право” !
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=ПыСы. Как только проснется всего 1% русичей…=
Ускорь процесс , пробуждай поцелуями , как спящую красавицу — всё равно ведь по дворам ходишь , просветитель.
Из детского возраста ещё не вышел , видать.
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Приветствую Юстас – хорошего дня и настроения.
(Илья пишет – объясняю соседям, знакомым, а иногда и случайным людям, как устроено управление на основе Вечевого/Копного права, то есть веду “просветительскую деятельность”) – это даже не “хомячок”, это уже “целый пастор”.
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Согласен копное право – является альтернативой римскому.Но кто вам это даст сделать? куда вы денете юристов (15 лет готовили) и иные “внутренности” с ними связанные? цитата Задорнова М. кстати уже который десяток, традиционно, является основным элементом избирательной программы. и судя по статейке в качестве президента нам (предложат) подложат молодого, до 40 лет претиндента, якобы выбранного в ходе инновационной программы по обновлению управленческих кадров из пяти миллионов участников, так сказать – от сохи. иными словами готовят публику к появлению актера, театр продолжается господа!
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В настоящее время можно и нужно просвещать людей, доносить до них запрятанные знания, открывать глаза на происходящие события, призывать жить своим умом, никому не верить на слово, а смотреть на их деяния. Проверять многократно любую информацию.
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“В настоящее время можно и нужно просвещать людей, доносить …” остальное риторика, донесут на тебя, твои же соседи, друзья, за несколько цветных бумажек, и по их мнению – правильно сделают, им в магазине хлеб только на фантики меняют, а сами печь разучились. А насчет 1 % русичей. Вопрос – кто такие русичи? какая у них была культура, быт, откуда пошел язык, что он значит, почему звучит именно так и много много другое. на эти вопросы, вам – русичам, как младым птенцам “соколятам” черны вороны кладут в клювики отраву, а вы её принимаете за пищу, но открыть глаза вы не хотите. ВЫ ЛЮДИ !!!!, а не, вы же русичи….
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=…нужно просвещать людей, доносить до них запрятанные знания…=
А какие “запрятанные знания” ты несёшь людям ? Из любопытства спрашиваю.
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Какие надо, те и донесу. И даже фекалиями, как Вы кидаться не буду!
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“Куда вы денетесь юристов?”
Пойдут раствор ворочать и кирпичи подносить.
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Что вы – что вы, как можно-с, им-с (юристам) у вас, ваш “хлеб” отбирать, ещё-с “расплачетесь”.
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Предлагаешь им сдохнуть с голодухи?
Пусть хоть мой хлеб поедят не задарма.
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Отличная статья !
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Балласт у “гаранта” это население?
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Естественно,вот медицина у нас бесплатная надо платить,так мягко,легко,сказано.Граждане у нас безответственные так будут ответственными.Говорила течер хватит в России 30-40 миллионов обслуживать северные газо и нефте проводы.Все выполняется.Тихо,под патриотическим шумом.Жульбаны жиреют,все по плану идет.Но тихо.Про пенсии написать? После выборов этим быстро займутся.А то блятть,безответственные пенсионеры не хотят дохнуть,твари совковые.
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Так “государство” теперь вместо своих обязанностей вводит “услуги”. “Слуги” х.евы. По последним данным не 30-40 мильенов и даже не 15, а всех под одну гребёнку, даже цветных и боком избранных. Срок до 2020 года.
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“гарант” енто “царь”?
А за кого ты будешь голосовать на выборах, если пойдешь? “Яви народу персону”! __________________
…или это трёп пустой твой?
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да, … и значит это “царь” диктует цены на мед.услуги, а не “дер@м@кратия” и “боярский хозрасчёт на местах”?
а зачем, зачем ему “уничтожать” своих “рабов” – ведь любому тирану нужна раб.сила?
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умно, умно – ты “кладезь” разума и логики!
ты “хомячок” или “пастор”, как себя “заценишь”?
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А есть за кого? Большая разносортица? Большой выбор кандидатов?
Суть одна, де..мо, только сорта разные.
Без персоны обойдешься, “физлицам” они не нужны, что тебе скажут то и будешь делать.
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я это и знал – твой пустой трёп, как всегда.
ты точно не “пастор”, Урсула вот “пастор”, а ты “хомячок” (не “обижайся”, это не оскорбление, это констатация факта)
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Кира! Ты даже на рабсилу не тянешь, только на перегной.
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так я и не голосую за “царя”, хотя знаю что он “взойдёт”, ну нету другой – нормальной и адекватной “особы”, нетути!
а работы я не боюсь – и рабочим был, и “начальником”.
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Рабом ты был, рабом и остался!
Молись своему божку, может он и оставит тебя в живых для чистки выгребных ям!