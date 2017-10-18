Путин избавляется от балласта

Россия сосредотачивается на себе

4 октября 2017 года, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, Владимир Путин в очередной раз отказался преждевременно отвечать на вопросы о своём участии в президентских выборах 2018 года. Но есть вопрос, на который Путин отвечает решительно и недвусмысленно. Это вопрос о переформатировании всей системы власти в стране. Путин строит власть, которая будет не должна ничего никому, кроме народа. Которая пойдёт на выборы через голову сложившихся в России элит, уходя в отрыв от корыстолюбивого и эгоистичного балласта.

Через многостраничные доклады аналитиков, публикации СМИ, через шумный хор рассуждений о перспективах страны рефреном проходит одна и та же мысль: в 2018 году начнётся глобальная смена элит. Ещё один уверенный прогноз: после нескольких лет очевидного преобладания внешнеполитических задач новый президентский срок будет в первую очередь посвящён созданию внутренней системы, которая обеспечит развитие страны на десятилетия. Получив прямой мандат от народа, президент станет абсолютно свободен в выборе тех, кто будет вместе с ним строить государство.

«Путинский призыв»-2017

Когда-то в ходу было мнение о маленькой скамейке запасных у президента. В последние годы много говорили о застывших социальных лифтах. В доказательство приводились главы регионов старой формации, которых не меняли, поскольку не на кого. И вот — резкое обновление. В 2017 году исполняющими обязанности губернаторов назначаются и новые, ранее неизвестные персоны, и, наоборот, ветераны региональной и федеральной политики.

Пустая якобы скамейка вдруг оказалась заполнена до отказа новой формацией руководителей — и эту формацию не свести к простой формуле. Там есть молодые политики-силовики (Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов), управленцы нового поколения (Антон Алиханов и Глеб Никитин), популярные региональные лидеры (Дмитрий Азаров) и политические тяжеловесы (Александр Усс и Владимир Васильев).

Вроде бы очень разные люди. Но есть в них и общее: именно из них Путин сформировал адекватный и реальный «образ будущего», за который отдадут в марте 2017 года свои голоса российские избиратели.

Отшелушивание элитного слоя

Владимир Путин всегда был бережным «кадровиком»: этого требовал абсолютный приоритет политической и социальной стабильности. Но время изменилось: граждане России устали от «хозяев жизни», утративших энергию, ориентиры и цели (кроме корыстных). От общества исходит прямой запрос на обновление элит. В то же время расслабленные и растерянные «мастера портфелей и кабинетов» всё меньше понимают, чего от них хотят в преддверии выборов. Некоторые аналитики, для которых за пределами элиты не существует ничего, паникуют и пророчат системный кризис. На самом деле очень многим представителям элитного слоя действительно трудно понять, чего от них хотят, потому что на самом деле от них ждут одного — чтобы они уступили место. Строительство новой системы неизбежно требует освобождения пространства. Президент, расставшийся со всеми прошлыми обязательствами и ограничениями, очевидно, готовит санацию всех «слабых» элементов экономической и политической системы.

Конец «антисистемы»

Путин — консерватор в самом хорошем смысле этого слова. Поэтому его «кадровая революция» будет мягкой для тех, кто не справляется, но честно уступает дорогу новой системе. Совсем другая перспектива у «антисистемы» — у тех, кто пытается стоять на пути движения страны, цепляясь за устаревшие «понятия», старые связи и неработающие «инструменты влияния». Стало ясно: неприкосновенных больше нет, а вот стать неприкасаемым возможность есть.

Об этой возможности сегодня вынуждены предметно задумываться многие недавние непотопляемые. Среди них — и строитель европейских дворцов в бедной Йошкар-Оле Леонид Маркелов (переехавший в СИЗО «Лефортово» непосредственно из губернаторского кабинета), и один из отцов «гайдарономики», министр Алексей Улюкаев, и личности вроде самого состоятельного депутата заксобрания Ульяновской области Михаила Родионова, попавшего в 2015 году под уголовное преследование за недоплату 2 миллиардов рублей налогов, или снова оказавшегося в фокусе общественного внимания богатейшего петербургского парламентария, учредителя или соучредителя более чем 20 преуспевающих коммерческих фирм Сергея Никешина, на протяжении четверти века совмещающего депутатство с коммерческой деятельностью ( http://komros.info ).

Потому что правило новой политической реальности гласит: чем более уверен чиновник или депутат в своей непотопляемости, тем неумолимее ему будут объяснять, как он ошибается. И уж совсем плачевна судьба тех, кто попытается прикрываться прошлыми или настоящими «личными дружескими связями». Если они, конечно, вовремя не одумаются. Думать осталось чуть больше 150 дней.