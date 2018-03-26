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Как экономика России избавляется от кумовства и коррупции

20:38. 26 марта 2018 Просмотров - 344 5 коммент. Опубликовал:

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Так случилось, что у наших высокопоставленных чиновников очень талантливые родственники. Молодые Чайки, Якунины, Патрушевы и прочие Матвиенки, с детства становятся долларовыми миллионерами, руководят крупными компаниями. В крайнем случае – получают серьезные государственные должности.

Сам президент России не раз выступал против кумовства и коррупции в высших эшелонах власти.

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Тем не менее, президенту приходится исполнять обещания по искоренению безработицы и созданию рабочих мест для россиян. На третий день после выборов, племянник главы государства Михаил Путин, получил должность зама председателя правления «Газпрома». Газпром, как известно, переживает не лучшие времена. Поэтому, без выпускника Ивановского медицинского института, кем и является Михаил Путин, в руководстве компании обойтись невозможно.

Объективности ради, нужно сказать, что старшая дочь Путина на должность топ-менеджера совсем не претендует. Многим она известна, как Мария Фаассен. Она вышла замуж за голландского бизнесмена Йоррита Фаассена, который вскоре стал топ-менеджером «Газпрома».

Однажды, на Рублевском шоссе Йоррит в своем BMW подрезал кортеж банкира Матвея Урина. Охранники подрезанного, достали биты и разбили окна в машине зятя Путина, где могла находиться его дочь. Глупый банкир сгоряча и не сообразил, на честь кого он покушается.

В тот же день, банкира задержала на Новом Арбате спецгруппа ФСО. Документы у Матвея Урина забрал лично глава московского ГУВД Владимир Колокольцев. Банкира жестоко наказали. У него отобрали 5 банков, дом, земельный участок и 441 млн рублей. «Пожизненно подследственному» Урину добавляют всё новые сроки, и он вряд ли выйдет из тюрьмы. Через год после этого инцидента, Колокольцев был назначен президентом главой МВД.

Как экономика России избавляется от кумовства и коррупции? Никак не избавляется. Хотя вице-премьер Шувалов, два дня назад уже озвучил радикальный способ от этих болезней. Он предложил поднять зарплаты госчиновников до уровня руководителей крупнейших корпораций. Отличный план!

Метки: коррупция
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5 коммент.»

  • 1224 653
    Василий 26 марта 2018 в 21:24 Ссылка Пометить
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    Здравствуйте, соратники. На сайте “Проза.ру” советую прочесть шестую главу “Русский – язык мироздания” книги “Падение занавеса. http://www.proza.ru/2018/03/25/1632
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    Ответы в этой главе. Всем приятного чтения!

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  • 4048 569
    nikolay 26 марта 2018 в 21:31 Ссылка Пометить
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    Поэтому двоюродный племянник Путина Михаил Путин станет одним из руководителей “Газпрома”.

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  • 11515 8587
    jackomb 26 марта 2018 в 21:38 Ссылка Пометить
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    Вот это жизнь, а мы учимся в институтах, получаем по два образования, работаем в поте лица своего, а тут папа помоги всё- вот он современный российский миллионер с мордой больше чем жопа.

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    Werwolf 26 марта 2018 в 21:45 Ссылка Пометить
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    Жадность предела не знает, сколько жалованье чинушам ни поднимай – всегда мало будет!

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  • 2494 2205
    strelez 26 марта 2018 в 21:48 Ссылка Пометить
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    Знаете почему сын полковника никогда не станет генералом? Тут банковских генералов определяют возле параши. И не помогла ему даже 5-я графа.

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