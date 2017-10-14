Goblin News 26: борьба с RT в США, король Саудовской Аравии в Москве, пожар на рынке “Синдика”

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В этом выпуске:

00:05 борьба с RT и агентством Sputnik в США

06:27 промежуточные итоги расследования сговора Трампа с Путиным

07:52 рука Кремля в смартфонах военнослужащих NATO

10:41 визит короля Саудовской Аравии в Москву

18:01 новости о плоской Земле

19:53 идея канонизации Натальи Поклонской

21:25 пожар на строительном рынке “Синдика”



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Источник: www.youtube.com