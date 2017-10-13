Осенние мотивы
19:16. 13 октября 2017 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Осень золотая, яркая, цветная
На ветру кружится и танцует лист
Вечереет. Воздух влагой охлаждая
Навевает музу, будто пианист
Душу наплняет тихое блаженство,
Заставляя думать о своем Творце.
Мягко,незаметно возвращая в детство,
Как резвились часто в высохшей листве.
Укрывает землю нежно оень пестрым,
Сотканным из листьев кружевным ковром.
Словно над ребенком мать склонилась спящим,
Бережет природу перед зимним сном.
Т. Зверева