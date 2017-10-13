Главная » Литература

Осенние мотивы

19:16. 13 октября 2017 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

i?id=cc9eee02fc01a95fa968359f53424613&n=

Осень золотая, яркая, цветная

На ветру кружится и танцует лист

Вечереет. Воздух влагой охлаждая

Навевает музу, будто пианист

 

Душу наплняет тихое блаженство,

Заставляя думать о своем Творце.

Мягко,незаметно возвращая в детство,

Как резвились часто  в высохшей  листве.

 

Укрывает землю нежно оень  пестрым,

Сотканным из листьев кружевным ковром.

Словно над ребенком мать склонилась  спящим,

Бережет природу перед зимним сном.

Т. Зверева

 

 

Метки: русская поэзия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
С праздником Радогощ! С праздником осеннего равноденствия!
...12 часов. Осеннее равноденствие - астрономическое начало осени. Дата осеннего равноденствия в ... Силы), ибо один из мотивов предстоящего празднества - это славление... - кельтский праздник осеннего равноденствия. На осеннее равноденствие древние кельты отмечали...
Языческие истоки православия
...", датируемое Энеолитом (Карелия). Мотивы божества, объединенного с мировым ... религиозный праздник астрономического осеннего равноденствия. В осени выделяют бабье лето,... Неортодоксальное заострение этого ортодоксального мотива в художественной литературе - ...
Белорусские сказки (сборник лучших видео сказок Белоруссии) 2014
... Василь хозяйничалМультипликационный фильм по мотивам белорусского фольклора. Это смешная... у зайчихи рождаются зайчата. Осенних зайчат называют листопадничками. Сюжет про... белорусская сказкаМультипликационный фильм по мотивам белорусской народной сказки о ...
Славянская мифология
..., позволяют восстановить многие мифологические мотивы и установить связь мифов с...в которых также реализуются эти мотивы. Для праславянского периода восстанавливаются многочисленные... божество Jesen (чешское jesen, "осень"), отождествляемое с Исидой. Гаек из...
Хохломская роспись — история промылсла и фото
...неповторимое своеобразие чисто орнаментальных мотивов Хохломы, ее строгого ...прошлого столетия «фоновое» письмо.Осень. Деталь росписи портала. 1937Исполнение...непосредственными жизненными впечатлениями. Преобладающие мотивы здесь —«травка», скромные полевые...
Коловрат в России
...убыль дневного света и заходящее осеннее солнце. Существующая путаница в названиях...широко, явилась книга «Изобразительные мотивы в русской народной вышивке», ...своеобразной «визитной карточкой». Свастичные мотивы в народной вышивке встречаются буквально...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>