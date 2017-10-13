Осенние мотивы

Осень золотая, яркая, цветная

На ветру кружится и танцует лист

Вечереет. Воздух влагой охлаждая

Навевает музу, будто пианист

Душу наплняет тихое блаженство,

Заставляя думать о своем Творце.

Мягко,незаметно возвращая в детство,

Как резвились часто в высохшей листве.

Укрывает землю нежно оень пестрым,

Сотканным из листьев кружевным ковром.

Словно над ребенком мать склонилась спящим,

Бережет природу перед зимним сном.

Т. Зверева