О заговоре Нобелей против Российской империи. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Что из себя представлял «флагман российской промышленности»?

Накануне русской революции клан Нобелей фактически делил бакинские нефтепромыслы с бизнесом баронов Ротшильдов, а затем с владельцем кампании Shell Генри Детердингом. Значение нефти уже тогда было осознано, и царское правительство недовольное тем, что стратегическую сферу подмял под себя иностранный капитал, попыталось вернуть ее в руки государства. Так начались события, которые доктор исторических наук Александр Пыжиков сравнивает с делом ЮКОСа.



==========================================================================

Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович



Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович



==========================================================================