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О заговоре Нобелей против Российской империи. Александр Пыжиков

16:56. 13 октября 2017 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

Что из себя представлял «флагман российской промышленности»?

Накануне русской революции клан Нобелей фактически делил бакинские нефтепромыслы с бизнесом баронов Ротшильдов, а затем с владельцем кампании Shell Генри Детердингом. Значение нефти уже тогда было осознано, и царское правительство недовольное тем, что стратегическую сферу подмял под себя иностранный капитал, попыталось вернуть ее в руки государства. Так начались события, которые доктор исторических наук Александр Пыжиков сравнивает с делом ЮКОСа.

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Цифровая история

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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