Земля под нами расширяется! Автор Игорь Дабахов

Чем ближе к истине теория, тем больше фактов она объясняет.

Разогрев недр, происхождение магнитного поля, образование воды и углеводородов, энергию вулканов, провалы грунта, календарные реформы и замедление вращения нашей планеты – все эти процессы оказываются взаимосвязаны и объяснимы с точки зрения теории "Изначально гидридной Земли". Хочу познакомить читателя с еще одним эмпирическим доказательством правоты этой теории, позволяющим вычислить среднегодовое изменение длины экватора.

Неоднократно представления людей об устройстве нашей планеты таяли, как снег под весенним солнцем. И даже теперь в наш просвещенный век научных достижений и прогресса, как оказалось, о нашем общем доме, плывущем по безбрежным просторам Космоса, мы знаем далеко не все. Теория расширения Земли – возможно, именно тот фундамент, на котором будет построено новое здание знаний о нашей красавице планете.

Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Более ста лет назад в далеком 1889 году наблюдательный русский инженер Иван Ярковский пришел к выводу, что Земля увеличивается в объеме. По его мнению, некоторые виды эфира поглощаются землей и, преобразуясь в новые химические элементы, приводят к ее расширению.

Альфред Вегенер в 30-е годы уже прошлого века разглядел схожую линию контуров материков Америки, Африки и континента Европы. Маститый полярный исследователь решил развлечься и поиграть в пазлы. Сложив их по береговой кромки Атлантики, он получил… единый материк – Пангею (с др.греч. – "всеземля", точнее не скажешь!). Это наблюдение легло в основу признанной научным миром теории движения литосферных плит и дрейфа континентов.

Дальше – больше. Его последователь Отто Христоф Хильгенберг решил игру усложнить, придав ей объем. Он перенес идею с карты на глобус. Полученные модели динамики расширения Земли, выстроенные в ряд наподобие русской матрешки с успехом выставлялись в политехническом музее Берлина в 1933 году. По ним можно было сделать ошеломляющий вывод – если объем Земли уменьшить до размеров Марса, то материки совпадут друг с другом, как в узоре мозаики, с точностью до 94 процентов!

Предлагаю провести эксперимент. Возьмем любимую детскую игрушку воздушный шар, слегка его надуем и оклеим тонкой бумагой, а сверху еще одним ее слоем, разрезанным и сложенным в форме контуров материков. Постепенно наполняя шар воздухом, мы увидим, что бумага разойдется по швам в более тонких местах, соответствующих срединно-океаническим хребтам, а более плотные континентальные слои расплывутся по поверхности шарика почти без изменений, уступая место в разрывах образующимся океанам. Красивая забава. Но во времена уважаемого глобусостроителя Хильгенберга она поддержки не получила. Считалось, что такое увеличение объема должно непременно сопровождаться пропорциональным ростом массы. А этого не наблюдалось. Позднее, в процессе исследования океанического дна выяснилось, что оно состоит из пород значительно моложе материковых плит, а это подтверждает теорию, ведь в процессе расширения Земли растет не масса, а объем!

Гипотеза "Изначально гидридной Земли" В.Н. Ларина

Минуло почти 150 лет с тех пор, когда русский химический гений Дмитрий Менделеев выдвинул теорию неорганического происхождения нефти и газа, полагая, что в недрах планеты в царстве чудовищных температур и давления есть все условия для их образования. Спустя многие десятилетия оказалось, что эта гипотеза имеет общие водородные корни с обоснованием теории расширения Земли.

«Наши представления о термодинамических и химических условиях глубин нашей планеты заставляют нас видеть в них среды, благоприятные для существования водородистых тел. Здесь активность химических реакций уменьшается, кислород быстро сходит на нет, начинают все более и более преобладать металлы типа железа и, по-видимому, растет количество водорода. В то же самое время температура и давление повышаются. Все это должно привести к сохранению в этих глубинах водородистых соединений, и в том числе растворов водорода в металлах» (Владимир Иванович Вернадский академик АН СССР)

В 80-х годах прошлого века увидела свет «гипотеза металлогидридного строения ядра Земли» известного советского геолога Владимира Ларина.

Согласно этой теории, ядро состоит из соединений водорода с металлами. При этом самый легкий газ в сильно сжатом состоянии находится растворенным в кристаллических решетках металлов. Освобождаясь из этого плена, молекулы водорода занимают объем больший в 550 раз, при этом выделяется тепло необходимое для разогрева нашей планеты. Происходит водородная продувка мантии, а да льше почти бесконечный путь наверх через многокилометровую толщу пород в атмосферу. В таком случае в Земле образуются полости, наполняясь освободившимся водородом и его соединениями.

В мантии часть водорода, взаимодействуя с углеродом, образует метан, из которого под действием температуры и давления синтезируются природный газ (CH4), нефть и асфальты. В верхних слоях и на поверхности водород соединяется с кислородом. Возможно, именно поэтому до 80% газа любого вулкана – это водяной пар, а в оставшихся присутствует водород (к примеру, в знаменитой сицилийской Этне его – 16.5%). Благодаря этому процессу количество воды и уровень мирового океана Земли неуклонно растут.

Вырвавшийся из подземного плена самый легкий газ устремляется ввысь, где в верхних слоях атмосферы вступает в реакцию с озоновым слоем, частично его разрушая и образуя молекулы воды, которые кристализуются в виде красивейших перламутровых и серебристых облаков.

Со времен динозавров кислорода в воздухе стало почти вдвое меньше. Доказательством служит солнечный камень, который некогда был обычной смолой древних деревьев. Анализ пузырьков воздуха заключенного в янтаре показал, что кислорода в нем было около 40%.

В небе парили, блистая крыльями, стрекозы-великаны с размахом крыльев до одного метра. Поскольку органы дыхания насекомых имеют прямоточную структуру, их размеры зависят от количества вдыхаемого кислорода. Снижение его содержания в атмосфере привело к измельчанию всего царства насекомых. А причиной таких глобальных изменений мог стать все тот же выделившийся из недр водород, вступая в реакцию и обедняя кислородную атмосферу, при этом щедро пополняя водные запасы планеты.

Представление науки о строении Земли во многом изменила пробуренная в 70-х годах прошлого столетия Кольская сверхглубокая скважина. В частности, породы оказались менее плотными, чем считалось, со значительным количеством трещин, а на глубине более 9 км были найдены асфальты, что подтверждает мысль Менделеева о неорганическом происхождении углеводородов в недрах Земли. Эти идеи нашли блестящее подтверждение на шельфе Вьетнама. Под базальтовыми породами на расстоянии более 3000 метров от поверхности было открыто месторождение нефти "Белый тигр", которое и поныне с успехом эксплуатируется, уже пополнив бюджеты России и Вьетнама на 5 млрд. долларов. Кроме того многие опустошенные скважины после нескольких лет простоя вновь начинают давать нефть. Следовательно, процесс образования «черного золота» продолжается.

На поверхности Земли, особенно в рифтовых зонах, есть выходы чистого водорода, который можно использовать как полезное ископаемое. На нашем поистине полуострове сокровищ, входящем в Крымско-Кавказскую структуру, помимо известных месторождений газа и нефти наверняка найдутся и такие. Предлагаю любознательным читателям, пролетая весной над полями полуострова, обратить внимание на высветленные круги на почве. Это и есть выходы чистого водорода. И кто знает, может уже в совсем недалеком будущем прекрасная земля Тавриды станет еще и драгоценным источником экологически чистого топлива, питающим экономику нашей Родины.

Свежие аргументы

Яркой иллюстрацией в пользу расширения Земли может послужить аналогия с выступлением спортсменов-фигуристов. Демонстрируя свои головокружительные вращения, они то складывают руки, то широко расставляют их, соответственно ускоряя или замедляя движение. Земля подчиняется тем же законам физики. Расширяясь, она замедляет вращение, исходя из закона сохранения момента импульса, а посему, пробегая за год вокруг светила, должна совершать меньшее количество оборотов вокруг своей оси. А это неизбежно приведет к несоответствию календарного времени с солнечным!

Начиная с 1972 года Международной службой вращения Земли периодически добавляется Секунда координации, которая является разницей между временем, вычисленным по атомным часам и средним солнечным временем. С момента наблюдения введено 27 дополнительных секунд, а это значит, что год увеличился примерно на одну минуту за прошедшее столетие! (Поэтому периодически приходится корректировать календари). Такое замедление нельзя объяснить влиянием Луны, которое оставляет всего 0,19 сек/век, но идеально вписывается в теорию расширения Земли, как физического тела. По моим вычислениям, при таком росте объема планеты длина экватора увеличивается в среднем на 38 см в год.

Еще один более свежий довод в пользу гидридной теории ядра Земли нашли, сами того не подозревая, ученые США. При исследовании гранитов они обнаружили небольшие изолированные полости с водой, в которых открыты поразительные микробы. Живут они без солнца и кислорода, извлекая необходимую энергию исключительно из водорода, просачивающегося сквозь плотные породы. Без такой подпитки несчастные микроорганизмы, поглотив весь водород без остатка, давно бы погибли от истощения. Но ядро Земли продолжает генерировать водород и, по-видимому, в ближайшие миллионы лет голодная смерть этим бактериям не грозит, так же как человечеству не грозит остаться без нефти и газа!

Будущее за водородной энергетикой!

Несмотря на столь убедительную и стройную доказательную базу, теория Ларина пока не стала общепризнанной. Казалось бы, красивую гипотезу похоронили под многокилометровым слоем тяжелого базальта господствующих доктрин. Но зерно истины своими ростками пробивается, как весенняя трава сквозь асфальт. Осенью 2015 года доктор геолого-минералогических наук, академик Владимир Полеванов выступил в поддержку Ларинской теории. Ученый наглядно продемонстрировал многочисленные следствия истекания водорода из недр, отчетливо видимые на снимках из Космоса: внезапные появления озер и воронок идеально круглой формы, иногда сопровождаемых взрывами; образование кольцевых следов на льду и почве, которым иного объяснения не находили. Развивая свои мысли, он высказался о возобновляемости нефти и газа в истощенных месторождениях, а также в поддержку образования госпрограмм по исследованиям в области водородной энергетики.

Эти доводы не остались незамеченными. Советник президента РФ академик РАН Сергей Глазьев подчеркнул революционное значение теории Ларина для мировой экономики. Было отмечено, что каждому экономическому циклу развития (Циклы Кондратьева) соответствовал свой энергоноситель: сначала это были дрова, уголь (углерод), потом нефть и мазут (тяжелые углеводороды), затем бензин и керосин (средние углеводороды), сейчас газ (легчайший углеводород), а основным энергоносителем будущих поколений должен стать чистый водород!

Источник: nashaplaneta.su