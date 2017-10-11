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Миру грозит новый масштабный финансовый кризис, — МВФ

22:10. 11 октября 2017 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:
Миру грозит новый масштабный финансовый кризис, — МВФ | Русская весна

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает мир о грядущем финансовом кризисе.

Среди долгосрочных рисков эксперты отметили суммарное долговое бремя стран G20 в размере 135 триллионов долларов.

Издание Financial Times отмечает, что МВФ обновил свой прогноз относительно роста мировой экономики в этом и следующем годах.

В МВФ отметили, что доброкачественные экономические условия подпитывают аппетиты к риску. Но этот фактор вместе с политикой центральных банков после кризиса 2008 года закладывает основу для нового глобального кризиса.

«Хотя ситуация кажется спокойной, уязвимости развиваются и остаются без должного внимания. Это может поколебать глобальное экономическое восстановление», — заявил надзиратель МВФ за финансовой стабильностью Тобиас Адриан.

В отчете МВФ под названием Глобальная финансовая стабильность указано, что если дела будут продолжать двигаться в том же направлении, мир ждет новый финансовый кризис, во время которого цены на акции упадут на 15%, внутренние цены — на 9%, а глобальный ВВП сократится на 1,7%.

Ожидается, что такой кризис будет слабее того, который мир пережил в 2008 году, однако в МВФ подчеркивают, что он все равно будет широким и ощутимым.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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