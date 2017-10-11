Как выжить во время боевых действий? Советы медиков

Луганский областной центр здоровья обнародовал советы для луганчан, которые помогут защитить себя и своих близких во время боевых действий.

Итак, артобстрел (от израильтян, обученных с детства):

На улице. Лечь на землю, если есть какой-то выступ (даже тротуар, поребрик — то рядом с ним), канава, любой выступ или углубление в земле. Если рядом есть какая-то бетонная конструкция — лечь рядом с ней. Лежать нужно, чтобы снизить шанс попадания осколков.

Все это не поможет, если прямое попадание, но снизит шансы на осколочное ранение. Осколки летят вверх и по касательной. Если человек стоит — больше шансов оказаться у них на пути, нежели если лежит. Естественно, надо стараться быть в помещении, а не на улице.

В доме. Если в доме есть подвал — спуститься в подвал. Если подвала нет — спуститься на нижние этажи. Чем ниже, тем лучше. В идеале — всем на первый этаж. Заранее найти самую внутреннюю комнату, чем больше бетона вокруг, тем лучше (найти несущие стены), если все комнаты внешние — выйти на лестничную площадку. Ни в коем случае не находиться напротив окон! Если известно, с какой стороны ведется обстрел, то выбрать самую удаленную комнату с противоположной стороны. В том месте, что будет выбрано — сесть на пол у стены — чем ниже человек находится во время попадания снаряда, тем больше шансов, что его не зацепит осколком.

В погребе. Погреб в частных домах — принимать во внимание, что его может завалить! Поэтому оставить в доме на видном месте большой бросающийся в глаза плакат «во время бомбежек мы в погребе» и указать, где погреб находится. Взять с собой телефоны, радио на батарейках, воду. Не впадать в панику.

В машине. Когда едешь в машине во время бомбежки или артобстрела. Больше шансов выжить, если остановиться и лечь. Не рядом с машиной! Если будут бить, то сначала в машину, а попадет в нее, она взорвется вместе с человеком. Надо вылезти, лучше с противоположной от обстрела стороны, и ползком отойти дальше, потом лечь.

Никто не может гарантировать защиту жилища в тревожное время. Пройдитесь по квартире и посмотрите на привычные вещи с другой стороны — предметы домашней обстановки могут пригодиться для защиты от нападения мародеров. Посмотрите, каков угол обстрела из окон. Опасайтесь мародеров. Обычно это одиночки, которых на грабеж толкает голод или жажда легкой наживы. Однако могут встречаться и целые банды, которые способны маскироваться под полицию. Одна семья не сможет им противостоять, поэтому объединитесь с соседями. Учтите, мародеры могут посылать женщин и детей на разведку.

Вложите самые ценные вещи, документы в удобную для переноса упаковку и будьте готовым к эвакуации;

Займитесь поиском и обустройством убежища. Это может быть погреб, сложенный из кирпичей с укрепленной крышей. Обязателен аварийный выход, подходящее место для туалета, фляга с водой, система вентиляции. Для убежища можно использовать и подвал, в котором нужно найти место для туалета и хранения воды.

Питьевую воду держите в больших флягах. Для этого должна быть отдельная посуда. Не надейтесь на водопровод, который может серьезно пострадать при бомбовых атаках.

Начните поиск пищи. После того как домашние запасы еды закончатся, придется искать пропитание, поэтому необходимо заранее создать запас воды и продуктов;

Ни в коем случае нельзя:

* услышав стрельбу, подходить к окнам;

* открывать двери и калитки, не осмотрев окружающее пространство с целью обнаружения мин-растяжек;

* наблюдать за ведением боевых действий, снимать их на фото- и видеоаппаратуру, бегать, или стоять под обстрелом;

* конфликтовать с вооруженными людьми, использовать в качестве одежды армейскую форму, демонстрировать оружие или предметы, похожие на него, в том числе детям;

* трогать найденное оружие, боеприпасы, предметы военного имущества и т. д.

Химическая и бактериологическая атака

— Не паникуйте. При сообщении об опасности химического или бактериологического заражения, выполните предусмотрены меры.

— Наденьте средства индивидуальной защиты органов дыхания (ватно-марлевая повязка из 6 слоев) и простейшие средства защиты кожи; – По возможности немедленно оставьте зону химического загрязнения.

— Если средств индивидуальной защиты нет и выйти из района аварии невозможно, оставайтесь в помещении и немедленно и надежно уплотнить помещения! Плотно закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки, щели в рамах окон и дверей заклейте выключите источники газо-, электроснабжения и погасите огонь в печах. Ждите сообщений органов власти по вопросам чрезвычайных ситуаций через средства связи. Очень хорошо противодействуют подобным атакам дерево алюминиевые окна, которые выполненные качественно и по европейским стандартам качества.

— Знайте, что поражающее действие конкретной ядовитого вещества на человека зависит от ее концентрации в воздухе и продолжительности, поэтому если нет возможности покинуть опасную зону, не паникуйте и продолжайте принимать меры безопасности.

— Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты, запас питьевой воды и другие необходимые вещи в герметический чемодан и подготовьтесь к эвакуации.

— Предупредите соседей о начале эвакуации. Окажите помощь детям, инвалидам и пожилым людям. Они подлежат эвакуации в первую очередь.

— Покидая помещение (квартиру, дом) отключите источники электро-, водо- и газоснабжения, возьмите подготовленные вещи, оденьте средства защиты.

— Выходите из зоны химического заражения в сторону, перпендикулярную направлению ветра и обходите тоннели, овраги, лощины — в низинах может быть высокая концентрация ядовитого вещества.

— Избегайте любых физических нагрузок, необходимо пить большое количество жидкости (чай, молоко, сок, вода) и обратиться в медицинское учреждение.

— Выйдя из зоны заражения, снимите верхнюю одежду, тщательно вымойте глаза, нос и рот, по возможности примите душ.

После биологической тревоги не употребляйте в пищу фрукты и зелень из огорода, продукты, выставленные для продажи на открытом воздухе, не пейте колодезную воду и воду из-под крана. В незащищённом месте держитесь против ветра в сторону зараженного места, постарайтесь как можно скорее найти укрытие. Двигаться нужно быстро, но не бежать и не поднимать пыли, не следует касаться окружающих предметов, наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные россыпи неизвестных веществ.