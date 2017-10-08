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В Китае за 5 лет наказали за коррупцию около 1,3 млн. госслужащих

21:51. 8 октября 2017 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал:

Около 1,3 миллиона чиновников-членов компартии получили наказание в Китае за последние пять лет в ходе крупной антикоррупционной кампании, передает РИА Новости сообщение центральной комиссии КПК КНР по проверке дисциплины.

Согласно информации, среди понесших наказание числятся в основном госслужащие низкого ранга, из них 648 тысяч из сел и деревень. Совершенные ими преступления коррупционной направленности расцениваются как не особо крупные.

Вместе с тем, за коррупцию и нарушение партийной дисциплины был привлечен целый ряд высокопоставленных членов КПК.
По данным комиссии, за прошедшие пять лет «проверкам подверглись около 155 тысяч партийных организаций» по всей стране. Комиссией были переданы в правоохранительные органы и судебные инстанции «более 65 тысяч отдельных доказательств для дальнейшего расследования по коррупционным делам», в которые были вовлечены госслужащие.

Агентство напоминает, что крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года).

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
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Один комментарий»

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    serjoza 9 октября 2017 в 9:13 Ссылка Пометить
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    вопрос в том,за чем он пришёл на должность? или служить народу или набивать карманы..Необходим уровнять их зарплаты со средними..и негодяи перестанут лесть во власть..Как в анекдоте-один чиновник времен царя говорит,Наш государь говорит что заниматься физкультурой очень полезно для здоровья..На что второй-врет снова,если бы было так ,то на каждом углу стояли турники и на нём висело бы по пять евреев.Пока будет разница в зарплатах-туда где больше будет лесть С в о л о ч ь.

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