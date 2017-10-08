Кому больше вредят санкции США?

США настроились на долговременную санкционную политику в отношении России. Им это выгодно по ряду причин: геополитическим и экономическим. Европейские политики, полагающие, что эта авантюра долго не продлится и не принесет особого урона их странам, прогадали в расчетах. Как пишет Александр Рар, член Германо-Российского форума, на страницах издания Huffington Post: Европа стала заложницей антироссийских санкций США.

Какими бы не были противоречия между Россией и Германией на протяжении веков, но наши страны имеют больше связей и схожих интересов, чем у Берлина с тем же Вашингтоном. И что сейчас? Германия, как и остальные страны Евросоюза, придерживается антироссийских санкций США, играющих на руку только американцам. Российско-европейские экономические отношения находятся под угрозой.

Рар полагает, что Евросоюз превратился в заложника политики США и в ближайшем будущем может утратить остатки былой независимости. Афера с мнимым вмешательством Москвы в немецкие выборы в бундестаг провалилась. Все больше немцев не желает видеть в России врага, желая нормализовать отношения. Пожалуй, только «зеленые» сейчас мутят воду…

Экономика…

Российская экономика переходит к росту: госбюджет консолидирован, уровень инфляции низкий, объем валютных резервов на докризисном уровне, как пишет Рар. Позитивные тренды привлекают внимание уже не только немецких бизнесменов, но также турков и австрийцев.

Немецкие предприятия заинтересованы в сотрудничестве и реализации инвестпроектов в России, особенно Восточный комитет германской экономики. Мешают всему только санкции, введенные Конгрессом США против воли своего же президента. Эти меры навредили больше предприятиям Запада. Их вынуждают выйти из энергетического альянса с Россией, который существовал ни одно десятилетие.

Впрочем, Рар реалист, а не мечтатель. Он понимает, что избавиться от санкций не получится даже после отмены штрафных мер Евросоюзом. Францию и Германию американцы начинают теснить даже на переговорах по урегулированию украинского кризиса (минский формат).

Но Макрон сильно погряз в своих внутренних делишках, Меркель также вынуждена заниматься больше внутренней, чем внешней политикой. А Штаты уже тут как тут! Если канцлер ФРГ и президент Франции отдадут в руки Вашингтона урегулирование украинского кризиса, значит, ЕС утратит не просто внешнеполитическую независимость, но и в сфере безопасности «ляжет» под Штаты. Такого исхода событий Рар видеть бы не хотел. Теперь надежда только на ХДС… Они должны поддержать предложение Москвы об отправке миротворцев ООН на юго-восток Украины.

Александр Рар относится к тем немецким политологам, которые трезво смотрят на вещи и понимают, что с Россией необходимо договариваться, понимать ее мотивы и не пытаться себе подчинить, как делает в настоящее время Запад на пару с США.

В России видят врага только потому, что она «существует вне западной парадигмы». Есть только один выход: прийти к взаимопониманию и отказаться от конфронтации. Россия не станет частью Европы, но это нормально: просто будущее за «Европой различных мировоззрений». Вот о чем нужно думать…