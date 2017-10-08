Двойной агент 07.10.2017

Программа «Двойной агент» с Тимом Керби на телеканале Царьград ТВ. Эфир от 07.10.2017.

В ближайшие полчаса мы обсудим семь самых популярных тем в англоязычных медиа. Они были опубликованы официальными Твиттер аккаунтами СМИ и набрали наибольшее число ретвитов. Со мной в студии публицист, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте Анатолий.

Здравствуйте.

Тогда мы начинаем. У нас семь новостей и несколько минут на новость. То есть — это большой блиц. Тогда начинаем. Слово Алёне Горенко, которая подготовила рейтинг топ семь англоязычных СМИ.

Приветствую зрителей программы «Двойной агент» и сегодня Топ-7 американских новостей открывает публикация «Скай Ньюз». Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский в эфире национального телевидения заявил, что вероятно была произведена закупка партии угля с территории самопровозглашённой Луганской Народной Республики. В свою очередь глава энергетики Украины Игорь Насалик назвал ситуацию очень неприятной. «Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша — с наших оккупированных территорий» — заявил он. Напомним, что 4 октября в Польшу было поставлено 11 тонн антрацита с территории ЛНР. Публикация собрала 22754 ретвита.

Ну что же во-первых, это шокирующая новость. Потому что Польша в Топ-10 англоязычных медиа. Поздравляю. И второй момент, как так? Польша это предатель западных ценностей или это обычный шаг, покупать уголь с Донбасса?

Во-первых, я даже не уверен, что польский покупатель знал с кем имеет дело. В современном бизнесе между производителем и потребителем всегда по нескольку посредников занимающихся перепродажей. Это не только ради накрутки цен. Как правило эти посредники заодно занимаются координацией, занимаются накапливанием товарных партий и так далее. То есть это не только грабёж, это и некоторая полезная работа. Но при таких схемах совершенно невозможно точно знать, что и у кого ты покупаешь. Поэтому я не исключаю, что на самом деле эти польские покупатели вообще не знали, что прорывают торговую блокаду. Но это же означает, что торговая блокада бессмысленна…

Источник — https://tsargrad.tv/

Источник: vassermans.ru