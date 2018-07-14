Самая смехотворная теория заговора
20:43. 14 июля 2018 Просмотров - 172 Один комментарий Опубликовал: brahman
Бывший британский дипломат Крейг Мюррей (в нулевых работал послом ее величества в Узбекистане) о развитии "дела Скрипаля" и разгуле "Новичка" на британской земле.
После прошлых откровений Мюррея, его "совершенно случайно", начали цензурировать в Твиттере и Фейсбуке.
В своем последнем посте я изложил официальный правительственный отчет о событиях в деле Скрипаля. Здесь я рассматриваю уровень доверия к этой истории. На следующей неделе я рассмотрю альтернативные объяснения.
В России существует десятилетняя секретная программа по производству и хранению нервно-паралитических агентов. Они также тренировали агентов тайным методам убийства, а британская разведка имеет копию русского учебного пособия, в которое входит инструкция по нанесению нервного агента на дверные ручки.
Единственной опорой для этого заявления Бориса Джонсона является "разведывательные источники", и, к сожалению, "разведывательные источники" о российской секретной программе «новичок» происходит от тех же людей, которые принесли вам информацию о программе ОМП Саддама Хусейна, проверенных лжецов. Кроме того, возникает вопрос, почему Британия сидит на этих "разведывательных данных" в течение десятилетия и ничего не делает по этому поводу, в том числе не сообщая инспекторам ОЗХО, которые сертифицировали российские запасы химического оружия как демонтированные.
Если в России действительно есть профессиональная учебная программа для "новичков-убийц", почему убийство осуществлялось столь непрофессионально? Разумеется, за десятилетие развития они обнаружили бы, что предполагаемый метод геля на дверной ручке не работает? И где учебное пособие, которое Борис Джонсон читал? Сказав миру – в том числе и России – что это пособие есть в Великобритании, что останавливает Великобританию от производства, с отметками, которые могут исключить идентификацию производителя?
Русские предпочли использовать эту программу убийства, чтобы нацелиться на Сергея Скрипаля, двойного агента, который был выпущен из тюрьмы в России примерно восемь лет назад.
Кажется замечательным, что выбранная цель попытки, которая могла бы привести к разглашению существования секретного оружия и положить конец разработке десятилетней программы, должна быть не более заметной, чем двойной агент среднего ранга, которого русские выпустили из тюрьмы несколько лет назад. Если бы они хотели, чтобы он умер, они могли бы убить его тогда. Кроме того, нападение на него подорвало бы все возможные шпионские сети. Поэтому Путин по этой логике был готов пожертвовать как секретностью программы "Новичок", так и шпионской сетью, чтобы напасть на Сергея Скрипаля. Это кажется невероятным.
Только русские могут делать "Новичок", и только у русских был мотив напасть на Скрипаля.
Основой подхода британского правительства была шокирующая готовность корпоративных и государственных СМИ неоднократно повторять ложь о том, что нервный агент был создан русскими, даже после того, как Портон Даун сказал, что они не могут сказать, где это было сделано, и ОЗХО подтвердила, что источник не установлен., Фактически, в то время как в Советском Союзе развивался «Новичок» из класса нервных агентов, в программе участвовали ученые со всего Советского Союза, особенно связанные с Украиной, Арменией и Грузией, как я сам узнал, когда я посетил вновь выведенный из эксплуатации объект Нукус в Узбекистане в 2002 году.
Кроме того, именно США вывели из эксплуатации объект и вывезли оборудование обратно в Соединенные Штаты. По крайней мере, два ключевых ученых из этой программы перебрались в Соединенные Штаты. Формулы для нескольких "Новичков" были опубликованы более десятилетия. США, Великобритания и Иран определенно синтезировали ряд формул "Новичок", и почти наверняка другие сделали это тоже. Десятки государств способны производить "Новичок", как и многие сложные негосударственные субъекты.
Что касается мотивов, то российский мотив может быть местью, но действительно ли это перевешивает международное опровержение, возникшее перед чемпионатом мира, в которое был вложен столь престижа, неясно.
То, что, безусловно, неверно, заключается в том, что только у России есть мотив. Очевидным мотивом является попытка обвинить и дискредитировать Россию. Те, кто, возможно, пожелает это сделать, включают Украину и Грузию, с которыми Россия находится в территориальном споре, и те государства и джихадистские группы, с которыми Россия находится в конфликте в Сирии. Очевидно, что военно-промышленный комплекс НАТО явно имеет явный мотив для разжигания напряженности с Россией.
Конечно, есть вероятность, что Скрипаль подвергся нападению со стороны частного гангстера, с которым он был в конфликте, или что нападение было связано с работой Скрипала на сотрудника Ми-6 Пабло Миллера над досье Орбиса / Стила по Дональду Трампу и "Раша-Гейту".
Понятно, что заявления британского правительства о том, что только у России были средства и только Россия, были огромной ложью по обоим пунктам.
Русские звонили по телефону Юлии Скрипаль. Они решили напасть на Сергея Скрипала, пока его дочь посещала Москву.
Стремясь укрепить правительственный рассказ, во время нападения в Эймсбери службы безопасности вытащили через долгосрочного друга Пабло Миллера, Марка Урбана тот факт, что россияне, возможно, «звонили по телефону Юлии Скрипаль», а что служит убедительным доказательством того, что русские действительно были связаны с нападением.
Но подумайте об этом. Если это так, то русские сознательно атаковали в то время, когда Юля была в Великобритании, а не когда Сергей был один. Тем не менее, ни один мотив не был приведен для обоснования нападения на Юлию или же для объяснения того, почему они атаковали, пока Юля посещала Сергея – они могли бы обработать его дверную ручку с меньшим страхом разоблачения в любое время, когда он был один. Более того, вполне естественно, что российская разведка прослушивала телефоны Юлии и Сергея, если бы могли. Семейство двойных агентов – это обычные цели. Я ничуть не сомневаюсь, с десятилетнего опыта работы в качестве британского дипломата, что GCHQ прослушивает телефон Юлии. Действительно, если прослушивание телефонов серьезно выдвигается в качестве доказательства намерения убить, британское правительство должно быть очень убийственным.
Их обученный ассасин(ы) нанес "Новичок" на дверную ручку дома Скрипаля в пригороде Солсбери. Либо до, либо после нападения они вошли в общественное место в центре Солсбери и оставили там запечатанный контейнер "Новичок"
Некомпетентность убийства вступает в противоречие в британскими претензиями на долгосрочную подготовку и планирование убийства. Русские построили сердце Международной космической станции. Они могут убить старого парня в Солсбери. Почему русские не знали, что доза от ручки двери не была фатальной? Почему обученные убийцы оставляют важные доказательства, лежащими в общественном месте в Солсбери? Почему они будут проводить какую-либо часть операции с "Новичками" в общественном месте в центре Солсбери?
Почему никто не видел, как они отравляют дверную ручку? Это должно было касаться ношения защитного снаряжения, которое выглядело бы неуместным в пригороде Солсбери. Скрипаль, сотрудничающий с Ми-6 и обеспеченный жильем от Ми-6, являясь бывшим специалистом по разведке, жил в условиях, когда его дом даже не соответствовал нормам базовой безопасности и не имел необходимых камер.
Скрипали коснулись дверной ручки, и оба они нормально функционировали в течение как минимум пяти часов, будучи даже в состоянии есть и пить от души. Затем они одновременно и мгновенно поражались нервным агентом, на месте в центре города, по совпадению, рядом с тем местом, где ассасины оставили запечатанный сосуд с "Новичком". Несмотря на то, что нервный агент был в восемь раз более смертоносным, чем Зарин или VX, он не убивал Скрипалей, потому что он был на дверной ручке и пострадал от дождя.
Почему они оба касались наружной дверной ручки, выходящей и закрывающей дверь? Почему "Новичок" действовал так медленно, без видимого ухудшения здоровья в течение по крайней мере пяти часов, а затем он поразил их обоих абсолютно одновременно, так что ни один из них не мог обратиться за помощью, несмотря на то, что они различались полом, весом, возрастом , метаболизмом и получили случайные полностью неконтролируемые дозы. Шансы этого события практически равны нулю. И почему нервный агент в конечном счете неэффективен?
Детектив Сержант Бейли посещал дом Скрипала, а также был отравлен дверной ручкой, но более легко Ни один из других полицейских, которые посещали дом, не пострадал.
Почему Сержант-детектив пострадал, и никто больше не посещал дом или место, где были найдены Скрипали? Почему Бэйли был лишь слегка затронут этой чрезвычайно смертельной субстанцией,малой дозы которого достаточно для летального исхода?
Четыре месяца спустя Чарли Роули и Дон Стерджес гуляли в общественных парках, возможно, искали окурки и случайно вступили в контакт с запечатанным контейнером с "Новичком". Они были отравлены, и впоследствии Дон Стерджесс умерла.
Если нервный агент выживал четыре месяца, потому что он был в запечатанном контейнере, почему этот запечатанный контейнер теперь снова таинственным образом исчез? Если Роули и Стерджесс имели прямой контакт прямо с "Новичком" из контейнера, почему они оба не умерли быстро? Почему четыре месяца поисков в Солсбери и массивных усилий полиции, службы безопасности и военных не привели к обнаружению контейнера, если Роули и Стерджесс просто нашли его на улице.
Этими несколькими простыми вопросами, я уничтожаю самую смехотворную теорию заговора, которую я когда-либо слышал, – теорию заговора Солсбери, выдвинутую британским правительством и ее корпоративными пособниками.
В следующем посте мы рассмотрим несколько более правдоподобных объяснений этого дела.
Крейг Мюррей
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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