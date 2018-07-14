Только русские могут делать "Новичок", и только у русских был мотив напасть на Скрипаля.

Русские звонили по телефону Юлии Скрипаль. Они решили напасть на Сергея Скрипала, пока его дочь посещала Москву.

Их обученный ассасин(ы) нанес "Новичок" на дверную ручку дома Скрипаля в пригороде Солсбери. Либо до, либо после нападения они вошли в общественное место в центре Солсбери и оставили там запечатанный контейнер "Новичок"

Бывший британский дипломат Крейг Мюррей (в нулевых работал послом ее величества в Узбекистане) о развитии "дела Скрипаля" и разгуле "Новичка" на британской земле.После прошлых откровений Мюррея, его "совершенно случайно", начали цензурировать в Твиттере и Фейсбуке.

Источник: colonelcassad.livejournal.com