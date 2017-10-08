Что скрывает США под своими Угрозами России.



Политическое эссе на статью "Истеблишмент США: Если Россия не "прогнется", придется атаковать Москву":

http://sam-celitel.ru/news/isteblishment_ssha_esli_rossija_ne_prognetsja_pridetsja_atakovat_moskvu/2015-07-19-5349

На основе басни Крылова "Слон и Моська":

http://mamaschool.ru/basni/basnya-slon-i-moska

Последняя строчка Басни:

"Пускай же говорят собаки: Ай Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!"



Но так ли Сильна США, чтобы иметь Намерения угрожать России?..

Всем известно, что Слаб тот, кто угрожает, потому что ничего более он сделать не в состоянии. Или Пентагон рассчитывает на то, что Россия политически так устойчива в мире, что не обратит внимание на липовые угрозы США, но учтёт её Пожелания, чтобы при открытом Столкновении не пользоваться ядерным оружием. Зачем им это, если они сами готовы его использовать?..

Но так ли Слаба Америка, как она это Показывает?..



Курс доллара и евро в мире растёт, но экономику США это не спасает, потому что на это имеются две существенные причины:

# Страны отходят от использования в своих внутренних и внешних расчётах доллар и евро, значит этой валюты в мире стало мало, поэтому цена на неё возросла. Это означает, что Влияние США на экономики стран мира резко падает, потому что мир начинает пользоваться в своих мировых расчётах другими конвертируемыми валютами, к примеру российским рублём или китайским юанем.

# Страны мира ещё выплачивают долги США и Евросоюзу в процентной ставке с них. По этой причине сейчас всем странам выгодно расплачиваться с США и Евросоюзом своим золотым запасом по высокой ставке доллара и евро, ибо грамм золота стоит денег в соответствии с курсом этих валют. В противном случае, все страны давно нарастили бы свои золотые запасы до необходимых высот, но выплата долга США к примеру, мешает им это сделать.



Открытое Противостояние на данный момент не выгодно ни одной стране, а особенно США с её разрушенной экономикой. Хотя практически у всех стран в мире на Сейчас "дырявая" экономика и мало золотого запаса. А без крепкой экономики и стабильного потока денежных средств в казну страны, нельзя начинать войну, потому что её требуется инвестировать, где вся страна будет работать на неё.

В США сейчас экономический развал, а Россия только начала восстанавливать свою экономику. Значит и война откладывается на неопределённое время, но так ли это?..



Подготовка к войне не означает готовность к ней. А все страны показывают свою готовность к Противостоянию не только военными учениями, где лидерство бесспорно принадлежит России, но и по отчёту о своих годовых накоплениях золотого запаса, где США и ведущие страны Европейского Союза - Германия, Италия и Франция занимают лидирующие места. Россия по своим золотым запасам стоит на 6 месте, а Китай на 5.

Но даже факт того, что США занимает первую строчку по запасам золота, не означает её готовность к войне не зависимо от её неустойчивой экономики, которую правительство США не собирается восстанавливать. Ибо у Мирового Правительства иные Желания, в которых они планируют отстроить новую страну на руинах старой, но вряд ли она будет в Америке. Где?...



Так уже было тысячу лет назад, когда Силы Тьмы в лице Ватикана Крестили Великую Тартарию, ибо для Сил Тьмы нужна была своя территория - Европа, а Тартария её не отдавала. Также была завоёвана Америка у её исконного населения - Индейцев в 17 веке, где Силы Тьмы перенесли свой центр на другой континент. История повторяется...



Ни для кого не секрет, что активность Вулкана Йеллоустоун возрастает, а природные катаклизмы в США увеличиваются в своей интенсивности и в размахе разрушений. Где стране приходится возмещать причинённый стихией ущерб чаще, чем правительству США этого хотелось бы. Зачем поднимать экономику страны, если её саму разрушает Природа, которая взбунтовалась против тех, кто её разрушает своими Тёмными Делами в Мире.

Точно такая же Реакция была у Природы после Крещения мира Тьмой, когда всю Европу поразила Чёрная Чума шествующая по странам пару столетий до 14 века. Где уже Первый Взгляд на Америку у Сил Тьмы, обосновавшихся в Европе, был в 15 веке, когда Америку открыл Колумб.

Сейчас Силы Тьмы оказались в похожей ситуации, ибо сама Природа восстала против концентрации Тьмы в одном месте - в США. Поэтому Мировое Правительство уже ищет на нашей планете новое Место для себя, как сосредоточие Сил Тьмы в одном месте. И таких благоприятных для них Мест в мире будет несколько, а в итоге останется одно....



Мировое Правительство никогда не будет напрасно вкладывать свои денежные ресурсы в то, что им не Интересно, если это им не выгодно. Но, что выгодно Мировому Правительству Сейчас?

Открытое Противостояние.

США не имеет стабильную экономику, чтобы начать войну, поэтому ей требуются Союзники, за счёт которых она бы смогла её вести с Россией. Потому что только эта страна препятствует Силам Тьмы перенести свой Центр на другую территорию. Ибо для этого США должна начать военные действия с исконным населением той или иной страны, как это было при завоевании Америки и Европы у Тартарии.



На три ведущие страны мира ориентировано открытое Противостояние: Россию, Китай и США. У первых двух отличная военная подготовка, но пока ещё мало золотого запаса, хотя экономика России к примеру, уже восстанавливается медленно, но верно. У США хорошие золотые резервы, но плохая военная подготовка и разрушенная экономика. Стран, которые их поддерживают, тоже мало пока что.

Кто из них готов к войне? Никто.

А кто представляет угрозу третьей мировой войны?

Мировое Правительство, потому что рушится их власть в нашем мире.



Но, на кого тогда были рассчитаны Угрозы США, а по сути Мирового Правительства?

Ответ один: На те страны, кто решил пока держать нейтралитет.

Эти Страшилки необходимы для того, чтобы колеблющиеся страны скорее определились в своём Выборе, потому что сторонних наблюдателей в открытом Противостоянии не будет. А значит, всё равно этим странам придётся примкнуть к одной из Сторон - к России или к США - читаем к Мировому Правительству.

Весь мир затронет эта война в большей степени или в меньшей, но остаться вне её, ни кому не суждено. Поэтому уже Сейчас США и Россия заинтересованы в том, чтобы устранить этот неизвестный фактор до Начала открытого Противостояния, дабы избежать сюрпризов, когда страна державшая долгое время нейтралитет, вдруг примкнёт к одной из Сторон во время открытого Противостояния, повлияв на исход Битвы.



С Саммита G20 в Австралии по осени 2014 года Россия и США / Мировое Правительство только тем и занимаются, что Убеждают страны стать их Союзниками, используя для этого различные средства убеждения.

Угрозы - это обычное средство давления на страны для США / Мирового Правительства, а Угрожать сильной стране означает, поднять свою значимость среди более слабых стран. Но готовы ли слабые страны к тому, чтобы их экономику использовали в открытом Противостоянии? Своей ведь у США нет. Хотя денежные средства для финансирования военных конфликтов в мире есть у Общества Иллюминатов, членами которого являются Девять неИзвестных Мирового Правительства.



Майтрея Рагнарёк, 2015 год.

http://narada-budda.ru/protivostoyanie/354-chto-skryvaet-ssha-pod-svoimi-ugrozami-rossii.html