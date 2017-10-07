Путину исполнилось 65 лет
17:14. 7 октября 2017 Просмотров - 232 4 коммент. Опубликовал: brahman
Президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства, свой день рождения Путин, как и обычно, встретит на работе.
В этом году президент в свой праздник проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, запланировано множество телефонных переговоров, во время которых он будет принимать поздравления.
Наедине со страной. Как президент отметит свой юбилей?
Можно предположить, что и на этот раз день рождения главы государства не будет отмечаться с государственным размахом – до сих пор Путин предпочитал праздновать его в кругу родных и друзей.
Источник: nashaplaneta.su
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С днём рождения Владимир Владимирович!
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Кто-то ехидно хихикал – а ведь реально мужик “пашет как раб на галерах”, нравится кому-то его работа или нет… С днём рождения Владимир Владимирович!
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И не говори! Столько бабла в ненавистный пиндосстан отправил, а как образование и медицину “реформировал”!
Загляденье! И ты явный “продукт” своего “гаранта”.
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С днём рождения Владимир Владимирович здоровья вам и денег еще больше!