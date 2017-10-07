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Путину исполнилось 65 лет

17:14. 7 октября 2017 Просмотров - 232 4 коммент. Опубликовал:


Президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства, свой день рождения Путин, как и обычно, встретит на работе.

В этом году президент в свой праздник проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, запланировано множество телефонных переговоров, во время которых он будет принимать поздравления.

Наедине со страной. Как президент отметит свой юбилей?

Можно предположить, что и на этот раз день рождения главы государства не будет отмечаться с государственным размахом – до сих пор Путин предпочитал праздновать его в кругу родных и друзей.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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4 коммент.»

  • 3208 2405
    Walentin 7 октября 2017 в 18:13 Ссылка Пометить
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    С днём рождения Владимир Владимирович!

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  • 10 6
    Анатолий 7 октября 2017 в 20:20 Ссылка Пометить
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    Кто-то ехидно хихикал – а ведь реально мужик “пашет как раб на галерах”, нравится кому-то его работа или нет… С днём рождения Владимир Владимирович!

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    • 7431 4717
      Андрей Анатолий 7 октября 2017 в 20:42 Ссылка Пометить
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      И не говори! Столько бабла в ненавистный пиндосстан отправил, а как образование и медицину “реформировал”!
      Загляденье! И ты явный “продукт” своего “гаранта”.

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  • 457 393
    макс 7 октября 2017 в 20:37 Ссылка Пометить
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    С днём рождения Владимир Владимирович здоровья вам и денег еще больше!

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