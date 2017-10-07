Президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства, свой день рождения Путин, как и обычно, встретит на работе.В этом году президент в свой праздник проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, запланировано множество телефонных переговоров, во время которых он будет принимать поздравления.Наедине со страной. Как президент отметит свой юбилей?Можно предположить, что и на этот раз день рождения главы государства не будет отмечаться с государственным размахом – до сих пор Путин предпочитал праздновать его в кругу родных и друзей.

Источник: nashaplaneta.su