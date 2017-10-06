Ужас, Происходящий На Меховых Фермах России. Слабонервным Не Смотреть!

Всё-таки нет более жестокого существа на Земле, чем человек. Люди способны предавать, обманывать, но самое страшное то, что они убивают для собственного удовольствия. В этом материале мы поделимся с вами откровенно жуткими кадрами, которые ярко демонстрируют то, что происходит не меховых фермах…Предприятия из России и Китая снабжают мехом мировые столицы моды: Милан, Нью-Йорк и Париж. Но за внешним блеском подиумов кроется звериная жестокость людей по отношению к животным, которых выращивают исключительно для того, чтобы убить… А всё потому, что меховые изделия пользуются огромной популярностью. Например, недавно одеяло из соболей было продано за рекордные 900 000 долларов США.Около 1 000 гниющих норковых тушек было обнаружено возле одной из меховых ферм в Ленинградской области…Мех каждого из этих существ принес владельцу фермы около 50 американских долларов.Такие животные, как эта норка, гибнут в ужасных муках по всему миру лишь для того, чтобы удовлетворить спрос на меховые изделия. Как видишь, условия, в которых живут звери, также не отличаются особым комфортом.А это Екатерина Клицова, она владелица одной из белорусских меховых ферм. Женщина говорит, что не чувствует никакой симпатии к животным, которых приходится убивать.Для того, чтобы пошить короткое пальто, необходимо около 35 шкурок, для длинного понадобятся все 90. На снимке модель демонстрирует изделия из меха чернобурки.Еще несколько кадров, чтобы понять, в каких условиях приходится жить бедным животным…Животных часто умерщвляют при помощи смертельной инъекции, вызывающей удушье. На Западе она запрещена, ведь в сущности такой укол только вызывает паралич и, когда начинают снимать шкурку, зверь еще жив…На таких фермах животные живут от 8 месяцев до 3 лет, но в любом случае исход их жизни предрешен…

Источник: nashaplaneta.su