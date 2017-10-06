Ужас, Происходящий На Меховых Фермах России. Слабонервным Не Смотреть!
08:57. 6 октября 2017 Просмотров - 694 13 коммент. Опубликовал: brahman
Всё-таки нет более жестокого существа на Земле, чем человек. Люди способны предавать, обманывать, но самое страшное то, что они убивают для собственного удовольствия. В этом материале мы поделимся с вами откровенно жуткими кадрами, которые ярко демонстрируют то, что происходит не меховых фермах…
Предприятия из России и Китая снабжают мехом мировые столицы моды: Милан, Нью-Йорк и Париж. Но за внешним блеском подиумов кроется звериная жестокость людей по отношению к животным, которых выращивают исключительно для того, чтобы убить… А всё потому, что меховые изделия пользуются огромной популярностью. Например, недавно одеяло из соболей было продано за рекордные 900 000 долларов США.
Около 1 000 гниющих норковых тушек было обнаружено возле одной из меховых ферм в Ленинградской области…
Мех каждого из этих существ принес владельцу фермы около 50 американских долларов.
Такие животные, как эта норка, гибнут в ужасных муках по всему миру лишь для того, чтобы удовлетворить спрос на меховые изделия. Как видишь, условия, в которых живут звери, также не отличаются особым комфортом.
А это Екатерина Клицова, она владелица одной из белорусских меховых ферм. Женщина говорит, что не чувствует никакой симпатии к животным, которых приходится убивать.
Для того, чтобы пошить короткое пальто, необходимо около 35 шкурок, для длинного понадобятся все 90. На снимке модель демонстрирует изделия из меха чернобурки.
Еще несколько кадров, чтобы понять, в каких условиях приходится жить бедным животным…
Животных часто умерщвляют при помощи смертельной инъекции, вызывающей удушье. На Западе она запрещена, ведь в сущности такой укол только вызывает паралич и, когда начинают снимать шкурку, зверь еще жив…
На таких фермах животные живут от 8 месяцев до 3 лет, но в любом случае исход их жизни предрешен…
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Источник: nashaplaneta.su
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Бездушные твари!!!Уверена,что в другой жизни им придется-таки влезть в ту самую шкуру и испытать все прелести того зверства, что они творят.
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Автору свойственна чудовищная дискриминация. Только потому, что нравятся пушистые зверьки, была забыта участь кур, коров, свиней, овец и прочих. Удивительная бездушность – сосредоточиться лишь на избранных! Стоит ли удивляться, что такие авторы такое же отношение переносят и на людей. Одни более избранные, чем другие!
Позор!
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Да, это просто фейк “зелёных”. Надо трезво относится к жизни. Люди веками носили меховые вещи и никогда не было такого отношения к животным, как сейчас. Ложная “любовь и забота”, при этом всё переворачивается на доллары
Если есть милосердие, при деньги забываешь.
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Ну вот, потихоньку, подходим к пониманию о движущей силе капитализма и любого капитала. Эта “вдохновляющая” сила для “подвигов”: обнаглевшие дамы, которые заставляют своих мужей быть для них “добытчиком”: мехов, золотых украшений, дворцов, машин и т.д. и т.п.. Отсюда все войны, революции. Если бы аппетиты этих мерзавок были бы чуть меньше, то распределение финансов и произведённого продукта было бы равномерным, как, например, в Советском Союзе. Но аппетиты не уменьшить, т.к. у них вместо мозгов тараканы.
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любопытный, суть твою задели? бывает, “вдохновляющая сила”.
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А где тут суть?
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тараканов из головы выведи, потом пиши писульки
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Минусовальщики, а вы думаете как СССР развалился? Через Раису Максимовну, которую иностранные разведки зацепили на “большой любви” к предметам роскоши, золота, ювелирных украшений. Правда матку колит? А Горбачёв М.С.? А что Горбачёв, обыкнвенный подкаблучник.
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Наверно вы вегетарианец, но в средние века, в европе, говорят, людей кормили вегетарианской пищей, что бы присти в жертву.
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тупизм зашкаливает, от переедания мяса, наверное или от глистов?
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Я на днях подписала петицию о запрете на производство и продажу меха:
https://www.change.org/p/министерство-природных-ресурсов-и-экологии-рф-запретить-производство-импорт-и-продажу-натурального-меха-на-территории-р
Зверюшек жалко, конечно. Все мы знаем, что если существует спрос, то будет и предложение. Поэтому начинать надо с себя и, во-первых, отказаться от одежды из меха в своём гардеробе.
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Почему на волне революций приходят такие направления о вреде ношения меховых изделий? Спросите людей живущих на Севере, что бы они предпочли унты из меха или сапоги из кодезаменителя?
Значит кому то это выгодно. Кто такой вегетарианец спокойный, равнодушный к внешним раздрожителям человек, как раз такие и нужны с это смутное время. А ещё нужны вместо покупателей потребители, оч.удобно.
В каком месте нас форматируют, а?
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Какие секты ввел Горбачев это сахаджа йога и аум синрикё. Медитируйте и больше вас ничего не должно волновать, там же и вегетарианство началось.
Без обид :-)