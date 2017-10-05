О продаже Аляски ходят тысячи мифов. Многие полагают, что ее продала еще Екатерина Вторая. Официальная версия повествует о том, что Аляска была продана по поручению царя Александра II, бароном Эдуардом Андреевичем Стеклем, который получил за нё от министерства финансов США несколько чеков на общую сумму в 7,2 миллиона долларов. Однако эти деньги до России так и не дошли. И были ли они вообще? Существует также мнение ряда историков, которые считают, что Аляска не была продана, а была сдана в аренду США на срок 90 лет. И срок аренды Аляски истек в 1957 году. Эту версию мы и рассмотрим ниже.В 1648 году, во времена правления царя Алексея Михайловича Романова, Семен Дежнев перебрался через пролив шириной 86 километров, разделявший Россию и Америку, позже этот пролив назовут Беринговым. В 1732 году Михаил Гвоздев первым из европейцев определил координаты и нанес на карту 300 километров побережья, описал берега и проливы. В 1741 году Витус Беринг исследовал берега Аляски. В 1784 году полуостров осваивает Григорий Шелихов. Он распространяет православие среди туземцев-конягов. Приучает местных жителей к картофелю и репе. Основывает сельскохозяйственную колонию «Слава России». А заодно включает жителей Аляски в число российских подданных. Одновременно с Шелиховым Аляску осваивает купец Павел Лебедев-Ласточкин. Российская территория ширилась на юг и восток.В 1798 году компания Шелихова объединилась с компанией Ивана Голикова и Николая Мыльникова и стала называться Русско-Американская Компания. Компания основала Михайловскую крепость (теперь Ситка), где была начальная школа, верфь, церковь, арсенал, мастерские. Каждый приходивший корабль, встречали салютом, как при Петре I.Были созданы библиотеки и школы. Действовали театр и музей. Местных детей обучали русскому и французскому языкам, математике, географии и т. п. А через четыре года купец Иван Кусков основал в Калифорнии Форт-Росс — самый южный форпост русской колонии в Америке. Он выкупил у местных индейцев территорию, которая принадлежала Испании. Россия стала европейской, азиатской и американской державой. В Русскую Америку вошли Алеутские острова, Аляска и Северная Калифорния. В форте было более 200 подданных России — креолы, индейцы, алеуты.На территории запрещалась торговля водкой. Для сохранения и воспроизводства численности животных были введены строгие меры. Англичане, вторгаясь в Аляску, истребляли все подчистую, спаивали туземцев и скупали меха за бесценок.В 1803 году Румянцев, будущий канцлер, требовал заселения Русской Америки. Настоятельно просил возводить в ней города, развивать промышленность, торговлю, строить заводы и фабрики, которые могли бы работать на местном сырье. Камергер Резанов говорил, что нужно «поболее приглашать туда русских».В то время США являлись фактически второстепенной страной, у которой были вполне дружеские отношения с Россией. Благодаря невмешательству России произошло отделение колонии от Англии. Великая держава надеялась на благодарность нового государства. Но в 1819 году госсекретарь США Квинси Адамс заявил, что все государства в мире должны примириться с мыслью, что континент Северной Америки — территория только Соединенных штатов.Он же разработал доктрину — «для отвоевания части Американского континента у русских лучшим оружием будут время и терпение». В 1821 году Североамериканские Соединенные штаты, как в то время называлась страна, на уровне Конгресса отмечают опасность для интересов страны колонизацию русскими северо-западного побережья Америки — Аляски и Калифорнии.Вышедший в 1821 году Указ Александра I о запрете иностранным кораблям приближаться к русским поселениям в Америке вызвал среди американцев бурю протеста. В 1823 году была окончательно определена политика разделения мира на две системы — доктрина президента Монро, послание Конгрессу. Америка только для США — Европа для всех остальных.17 апреля (5 апреля по старому стилю) 1824 года в Петербурге была подписана Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. Граница поселений была установлена вдоль 54˚40̕параллели северной широты.В середине XIX века в США разразилась гражданская война между северными и южными штатами. Соотношение сил было неравным, вооруженные формирования Юга превосходили Север. И тогда президент США, Линкольн попросил о помощи русского императора Александра II.Русский царь с помощью своих послов информировал французскую и английскую стороны, что их выступление против Севера будет рассматриваться как объявление войны России. Одновременно Александр II откомандировал атлантическую эскадру под командованием адмирала Попова в порт Нью-Йорка, а тихоокеанскую эскадру адмирала Лисовского – в Сан-Франциско. Был отдан приказ атаковать любой флот, угрожающий северным штатам. Царь приказал «быть готовыми к бою с любыми силами противника и принять командование Линкольна!»26 мая 1865 г. последние вооруженные формирования Юга были разбиты, надежда на помощь, обещанную Францией и Англией ещё в 1861 году, исчезла вместе с капитуляцией генерала Кирби Смита.Невероятно, что никто не утруждал себя размышлениями о том, что Россия фактически спасла Америку в годы гражданской войны, описанной в романе «Унесённые ветром». Есть множество свидетельств переживших гражданскую войну людей, которые устно и письменно утверждали в начале XX века: «Мы, американцы, никогда не должны забывать, что обязаны России своим спасением в 1863-1864 годах».Так фактически США благодаря России стали самостоятельной независимой страной. За русскую помощь Линкольн должен был рассчитаться с Россией. Впоследствии чего между США и Россией была достигнута договоренность о передаче денежных средств, оформив договор аренды Аляски, сроком на 90 лет.В дальнейшем события этой истории развивались очень печально. Президент Линкольн погиб от пули убийцы, а русский император Александр, погиб от рук террористов, бросивших бомбу в его экипаж. В любом случае денег за Аляску в России никто не получил и были ли, эти деньги?Сегодня ни для кого не секрет, что история наука неточная и каждое правительство переписывает её для себя. И если, даже и есть договор купли-продажи русской Аляски, то можно ли быть уверенным в том, что он настоящий?Срок аренды Аляски истекал в 1957 году. США с болью в сердце собирались отдавать земли назад либо попытаться продлить срок аренды за очень хорошую сумму. Но Никита Сергеевич Хрущев фактически подарил земли Америке. И только после этого, в 1959 году, Аляска стала 49-м штатом США. Многие утверждают, что договор о передаче Аляски в собственность США никогда не был подписан СССР — как и не был подписан Российской Империей. Поэтому Аляска, возможно, безвозмездно заимствована у России.Мы знаем, что история не любит сослагательных отклонений и прошлое уже не вернуть. Но сам факт того, что российская земля Аляска оказалась частью территории США вызывает огромные сомнения.

Источник: nashaplaneta.su