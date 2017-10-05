Разведка США подозревает Ким Чен Ына… в разумности!

Удивительное дело! Американские политики месяцами создавали из северокорейского лидера эдакого страшилу, потрясающего ядерной дубинкой, а тут спецслужбы взяли и заявили, что Ким Чен Ын, несмотря на провокации и склонность к агрессивной риторике, вовсе не безумец.

«Ким Чен Ын – очень рациональный игрок». Эти слова принадлежат замдиректору корейского департамента ЦРУ Ён Сук Ли, убежденному, что лидер КНДР просто не желает иметь дело с объединенными силами США и Южной Кореи. Его желания просты и незамысловаты: жить долго и счастливо и умереть в своей постели, а не подобно Хуссейну или Каддафи.

Получается, разведка говорит одно, а Дональд Трамп – другое? Президент США тот еще любитель твитнуть сообщение про Ким Чен Ына на своей страничке. То он пишет про «маленького ракетчика», то обвиняет его в безумии. Безумие, на языке психиатров, к слову, - это потенциально неизлечимое тяжелое психическое расстройство. Среди его симптомов -стремление к суициду. Кто-нибудь считает лидера КНДР суицидником?

Нет, он знает, чего хочет и напролом идет к своим целям, стремясь обезопасить и себя, любимого, и свой народ. Что для этого нужно? Заставить американцев вывести свои войска с Корейского полуострова и заявить о себе, как о ядерной державе. Во всяком случае, именно так думает Ён Сук Ли, считая, что Ким Чен Ын не желает пускать американцев «в свою песочницу».

Убежденность Сук Ли в намерениях лидера Северной Кореи не может не радовать. Может, Вашингтон более серьезно отнесется к опасениям руководства КНДР и прекратит свои провокации? Давно пора провести переговоры и отнестись к Пхеньяну как к равному, а не как убогому соседу с ядерной дубинкой. Если кто и спровоцирует возможный военный конфликт, то это будет точно не Ким Чен Ын. Он лишь отвечает на внешнюю агрессию.

А вот кто нервничает, так это Китай. Нестабильность на границе никого не обрадует. В Штатах же считают, что Пекин должен сделать больше для урегулирования ситуации с КНДР. Но как Китай это сделает? Северная Корея не боится остаться один на один с американцами, как не боится и отказа Пекина в поддержке и помощи.

Расклад примерно такой: спецслужбы США постепенно подходят к простой мысли, что не стоит провоцировать КНДР и будет всем благо. Ну, а Россия… Ребята, наша страна наращивает экономическую поддержку Пхеньяна вопреки введенным против него санкциям. Запад и США не добьются изоляции и банкротства этой страны. Мелочь, а приятно…