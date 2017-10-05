Полицейский из США, попросивший в России убежище, рассказал о побеге от ФБР

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Ежегодно в США от рук полицейских погибают сотни человек, причем далеко не всегда это опасные преступники, убитые при задержании. Зачастую жертвами становятся психически нездоровые люди или шутники с игрушечным оружием. Часть задержанных умирает при загадочных обстоятельствах в изоляторах временного содержания.



Полицейский Джон Марк Дуган попытался противостоять системе, а в итоге был вынужден покинуть страну и попросить политическое убежище в России.

Историю своего бегства из США он рассказал агентству Sputnik.

John Dougan Headshot

Избиения и пытки

Дуган родился в 1976 году в семье ветерана Вьетнамской войны и сам отслужил по контракту в морской пехоте. В 2002 году он устроился на работу в полицейское управление Палм-Бич во Флориде.За шесть лет работы офицер полиции столкнулся с многочисленными случаями нарушения закона. Большинство его коллег не церемонились с задержанными и часто избивали и пытали их, а затем выкладывали фото окровавленных людей в социальные сети.

Возмущенный полицейский собрал доказательства преступлений и обратился в Отдел внутренних расследований. Однако жалоба произвела противоположный эффект: уволиться вынудили самого Дугана.

Появление PBSOTalk

Покинув ряды полиции, он занялся бизнесом, а в 2009 году создал сайт PBSOTalk, на котором любой человек, сохраняя анонимность, мог сообщить о любых противоправных действиях со стороны силовых структур.

Предполагалось также, что источники могли работать и по запросу, то есть находить информацию о нарушении закона со стороны конкретного полицейского. Сам Дуган понял, что превышение полномочий – это не особенность одного участка в Палм-Бич, а проблема национального масштаба.

«Я впервые осознал это, когда сам стал копом. Но эту проблему невозможно разрешить, потому что каждый, кто заговаривает о ней вслух, тут же записывается в нарушители спокойствия, а начальство уже ищет повод для увольнения», — отметил он.

Ужин шерифа Бредшоу

В 2012 году источник выложил на сайт документы, доказывающие, что шериф округа Палм-Бич Рик Бредшоу тратил деньги налогоплательщиков на ужины в дорогих ресторанах со спонсорами его избирательной кампании (в большинстве штатов должность шерифа выборная – ред.), часть из которых явно имела криминальное прошлое.

Скрин чека заказа шерифа округа Палм-Бич Рика Бредшоу в ресторане

История вызвала широкий общественный резонанс, «ужины» Бредшоу рассматривала Комиссия штата по этике. Шерифу пришлось признать, что его «поведение не соответствовало должности».

Спустя некоторое время уже другой источник PBSOTalk сообщил о том, что Бредшоу на предыдущей работе заставлял подчиненных фальсифицировать отчеты. «И это тот самый парень, который решил избираться в шерифы Палм-Бич», — отметил Дуган.

Бегом до канадской границы

Ресурс Дугана прекратил существование, когда на его сайте анонимно разместили список имен нескольких тысячи агентов ФБР и федеральных судей. Сайт был заблокирован, банковские счета его основателя заморожены, а в доме прошли обыски.

Копия ордера на обыск и изъятие имущества Марка Дугана

Несмотря на заверения Дугана, что он не взламывал никакие базы, а вся информация добыта из открытых источников, сотрудники бюро изъяли его компьютеры.

«И вот в тот самый момент, когда они забрали мой компьютер, я понял, что нужно убираться отсюда ко всем чертям», — признался Дуган.

Бывший полицейский понимал, что против него могут возбудить уголовное дело. С помощью парика и солнцезащитных очков Дуган изменил внешность, доехал на автомобиле до границы с Канадой и там нанял небольшой частный самолет. Оказаться в соседней стране ему было необходимо, чтобы не проходить таможню и «не светить» документы на границе.

Пролетая над Торонто, он сообщил, что плохо себя чувствует, и пилоту пришлось посадить судно. В Канаде Дуган купил билет в Москву с пересадкой в Стамбуле и покинул континент.

В Россию с любовью

Выбор России в качестве убежища Дуган объясняет двумя причинами. Во-первых, у него была открытая российская виза, он знал много программистов, которые помогали ему в работе, что позволило ФБР подозревать его ещё и в связях с русской мафией.

В-вторых, страна, у которой просишь политическое убежище, должна быть такой, с какой американские власти предпочли бы не связываться, пояснил экс-полицейский.

«Россия оказалась как раз таким государством. И я не могу представить себе правительство, которое могло бы лучше защитить меня», — признался Дуган.

Сейчас бывший полицейский живет в Москве. Он решил возобновить работу PBSOTalk, приобрел российский домен и начал восстанавливать информацию. По словам Дугана, люди имеют право на ресурс, где каждый честный полицейский может сообщить о нарушении закона.

«Я сделал все, что в моих силах, чтобы у хороших полицейских (а в США много, очень много хороших полицейских) было такое место, где бы они могли рассказать обо всем и не бояться, что все это будет использовано против них. И это была основная причина, по которой я вообще сделал этот сайт. Я хотел убедиться в том, они могут рассказать обо всем плохом, что творится в их участке без угрозы потери работы», — объяснил он.

По мнению Дугана, решить такую проблему на национальном уровне поможет только создание института гражданского надзора. «Это может быть что-то вроде суда присяжных. <…> Сейчас, если можно так выразиться, все в одной постели. Прокурор штата не пойдут против шерифа, потому что это родственные структуры. Другого способа изменить эту ситуацию нет», — подчеркнул он.