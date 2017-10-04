Школьная форма в разные годы

1949 годФорма образца 1949 годаПервоклассники одной из школ Киевского района столицы. 1962 год.Комсомолки на приеме в Кремле. 1955 год.Пионерская дружина 88-школы Ворошиловского района – одна из лучших в столице. На снимке – вынос дружинного знамени. 1971 год.В московской школе на уроке труда в первом классе. 1971 год.Школьники на экскурсии в Третьяковской галерее. 1978 год.На уроке внеклассного чтения, посвященном книгам о космосе, в школе № 293 Бабушкинского района города Москвы. 1983 год.Выпускницы в День последнего звонка на Поклонной горе. 2007 год.Ученики одной из московских школ на торжественной линейке в День знаний. 2009 год.Первоклассники во время первого урока в одной из московских школ. 2011 год.Советские школьники образца 1962 г.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com