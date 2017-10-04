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Школьная форма в разные годы

14:17. 4 октября 2017 Просмотров - 31 Один комментарий Опубликовал:
Оригинал взят у aloban75




1949 год


Форма образца 1949 года


Первоклассники одной из школ Киевского района столицы. 1962 год.


Комсомолки на приеме в Кремле. 1955 год.


Пионерская дружина 88-школы Ворошиловского района – одна из лучших в столице. На снимке – вынос дружинного знамени. 1971 год.


В московской школе на уроке труда в первом классе. 1971 год.


Школьники на экскурсии в Третьяковской галерее. 1978 год.


На уроке внеклассного чтения, посвященном книгам о космосе, в школе № 293 Бабушкинского района города Москвы. 1983 год.


Выпускницы в День последнего звонка на Поклонной горе. 2007 год.


Ученики одной из московских школ на торжественной линейке в День знаний. 2009 год.




Первоклассники во время первого урока в одной из московских школ. 2011 год.




















Советские школьники образца 1962 г.




Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: история, фото, школьники
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