Школьная форма в разные годы
14:17. 4 октября 2017 Просмотров - 31 Один комментарий Опубликовал: brahman
Оригинал взят у aloban75
1949 год
Форма образца 1949 года
Первоклассники одной из школ Киевского района столицы. 1962 год.
Комсомолки на приеме в Кремле. 1955 год.
Пионерская дружина 88-школы Ворошиловского района – одна из лучших в столице. На снимке – вынос дружинного знамени. 1971 год.
В московской школе на уроке труда в первом классе. 1971 год.
Школьники на экскурсии в Третьяковской галерее. 1978 год.
На уроке внеклассного чтения, посвященном книгам о космосе, в школе № 293 Бабушкинского района города Москвы. 1983 год.
Выпускницы в День последнего звонка на Поклонной горе. 2007 год.
Ученики одной из московских школ на торжественной линейке в День знаний. 2009 год.
Первоклассники во время первого урока в одной из московских школ. 2011 год.
Советские школьники образца 1962 г.
1949 год
Форма образца 1949 года
Первоклассники одной из школ Киевского района столицы. 1962 год.
Комсомолки на приеме в Кремле. 1955 год.
Пионерская дружина 88-школы Ворошиловского района – одна из лучших в столице. На снимке – вынос дружинного знамени. 1971 год.
В московской школе на уроке труда в первом классе. 1971 год.
Школьники на экскурсии в Третьяковской галерее. 1978 год.
На уроке внеклассного чтения, посвященном книгам о космосе, в школе № 293 Бабушкинского района города Москвы. 1983 год.
Выпускницы в День последнего звонка на Поклонной горе. 2007 год.
Ученики одной из московских школ на торжественной линейке в День знаний. 2009 год.
Первоклассники во время первого урока в одной из московских школ. 2011 год.
Советские школьники образца 1962 г.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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