В чем уникальность русской цивилизации. Евгений Спицын
12:23. 3 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Практика народоправия на Руси существовала всегда
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о традициях общинности русского народа, которые существовали на протяжении всех веков нашей истории.
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai