В чем уникальность русской цивилизации. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Практика народоправия на Руси существовала всегда

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о традициях общинности русского народа, которые существовали на протяжении всех веков нашей истории.



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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



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