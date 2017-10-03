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В чем уникальность русской цивилизации. Евгений Спицын

12:23. 3 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Практика народоправия на Руси существовала всегда

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о традициях общинности русского народа, которые существовали на протяжении всех веков нашей истории.

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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