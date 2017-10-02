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С Европой или Штатами?

13:20. 2 октября 2017 Просмотров - 167 2 коммент. Опубликовал:

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В наших головах должно стать меньше места для Америки.

В России и в коммунистические времена и после распада СССР существовала иллюзия, что если мы найдём общий язык с США, то всё остальное приложится. Так ли это?
Эта иллюзия сохраняется до сих пор. Достаточно полистать подшивки наших газет, чтобы убедиться: об Америке мы говорим едва ли не больше, чем обо всех других странах мира, вместе взятых. Мы Америку и любим, и нанавидим одновременно. Завидуем ей и восхищаемся. Боимся её и грозим кулаком. Назначение нового американского посла в Москве волнует нас больше, чем выборы президента в любой из европейских стран.

 

 

Практически вся российская дипломатия построена на американском факторе. Мы сближаемся и расходимся со странами в зависимости от отношения этих стран к Америке. Мы братаемся (часто в ущерб собственным интересам) с врагами Вашингтона. Мы и в прежние времена так горячо любили Кубу не за сходство идеологий, а потому что Фидель Кастро показывал кукиш Вашингтону. Сегодня, по сути дела, по тем же соображениям мы даём заведомо безвозвратные деньги Венесуэле, Никарагуа, списываем долги с Кубы и проявляем снисходительность к Ким Чен Ыну. 

А сколько раз за прошедшие десятилетия мы, как нетерпеливая невеста, ждали появления в Вашингтоне очередного «жениха», наивно полагая, что «вот придёт настоящий американ­ский парень» и уж он-то осыпет нас поцелуями и дружески ударит по плечу. Но уходят старые «женихи», приходят новые, и, по существу, ничего не меняется: США остаются для Москвы и богом, и дьяволом одновременно. И соблазном, и злом.

Дудочка Трампа?

На днях в очередной раз, затаив дыхание, многие в РФ ожидали выступления Д. Трампа на Генеральной ассамблее ООН. Надеялись, что он найдёт для нашей страны ласковое слово и все ядовитые тучи, нависшие над нашими отношениями, развеются. Но Трамп говорил о чём угодно, но не о России. Москва в его речи была упомянута невнятно всего один раз. Впрочем, было очевидно, что американский президент не желает дальнейшего обострения отношений с РФ. Но очевидным было и то, что в понимании высшего американского истеблишмента Россия (при её экономической слабости) — это периферия вашингтонской политики.

В дипломатических кругах Москвы, выслушав Трампа, вздохнули  с облегчением. Было опасение, что в его задиристой речи в ООН в адрес России найдутся камешки поувесистее. Но пронесло. Вместо барабанов прозвучала дудочка. Не подтвердились и другие опасения: что Трамп обрушится с критикой на всю систему ООН и, в частности, на важнейший для российской дипломатии принцип — право вето в Совбезе ООН. Американский президент ограничился критикой бюрократии ООН и указал на несправедливое, по мнению Вашингтона, распределение финансового бремени между членами организации. Нужно заметить, что США покрывают 22% бюджета ООН, тогда как Россия — 2,5%.

Похоже, в Москве с удовлетворением восприняли и рассуждения Трампа о том, что другие страны (а не только всесильные США) имеют право на отстаивание своих национальных интересов. Глава российского МИДа С. Лавров назвал выступление Трампа «примечательным». Но от комплиментов уклонился.

 

Лицом к Европе

Отношения России с США — это не проблема личного отношения Трампа к нашей стране и его личного взгляда на В. Путина. Американская политика в отношении России — это плод устойчивого негативного консенсуса большинства американской элиты (демократической и республиканской, белой и чёрной), сложившегося в ходе холодной войны. Перекроить этот подход в ближайшие годы (возможно, десятилетия) едва ли удастся. Слишком велика мания величия у американ­ской элиты и слишком подвержен этой мании американский народ.

И в этой связи нам в России следовало бы поумерить любование «Америчкой», столь свойственное нашей новой элите. Нам не нужна навязчивая антиамериканская пропаганда. Но Америки должно просто стать меньше в наших умах. Ведь Россия тоже занимает минимальное место в умах американцев.

 

Речь, разумеется, не идёт о том, чтобы отгородиться от США стеной. Разговор о том, чтобы усилить другие и прежде всего европейские направления нашей политики. Тем более и сама Европа подаёт сдержанные (с вынужденной оглядкой на США) сигналы к сближению и снятию санкций. Да, в элите ряда европейских стран, сформировавшейся под влиянием американской «мягкой силы» и финансовых поощрений, по отношению к России существует стойкое предубеждение, соседствующее с навязчивыми страхами. Пример — недавнее, прямо скажем, мерзкое выступление президента Литвы Грибаускайте на Генеральной ассамб­лее ООН. Однако множество наших соотечественников, бывающих в Европе, свидетельствуют о доброжелательном отношении европейцев к русским. В последние годы европейцы скорее демонстрируют растущий антиамериканизм. В недавней поездке по Италии с друзьями я сам почувствовал это. В одном из ресторанчиков после распития хорошего итальянского вина наша компания запела русские песни. И тут же получила от соседнего итальянского стола в подарок бутылку вина. Итальянцы зашумели: «Vivа la Russia» — «Да здравствует Россия!» Когда же сидевшие неподалёку американцы попробовали крикнуть: «Да здравствует Америка!» — их никто не поддержал. Итальянцы недовольно загудели.

 

*  *  *

К сожалению, в результате затянувшейся у нас проповеди «особого пути» за последние 15 лет отношение к Европе в России заметно ухудшилось. По свидетельству социологов из «Левада-центра», в 2003 г. хорошо относились к Европе 72% наших граждан. Сегодня — лишь 38%. Только 44% русских считают, что Россия европейская страна. А 65% считают, что отношения между Россией и Евросоюзом настолько «прохладные и напряжённые», что нам вообще не следует стремиться в ЕС. Впрочем, с 2014 г. тенденция стала меняться. За последние 3 года количество изменивших отношение к Евросоюзу в лучшую сторону возросло более чем вдвое. Растёт и число тех, кто считает, что Россия европейская страна. Тенденция, однако.

Стихи А. Блока, которые некогда так восхищали наших воинствующих патриотов и славянофилов, всё меньше волнуют наше воображение:

Мильоны — вас.

Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь

с нами!

Да, скифы — мы! Да, азиаты —

мы,

С раскосыми и жадными

очами!

К счастью, эта азиатская риторика уходит из нашего культурного обихода. Пора с ней прощаться и политикам.

Метки: Россия и ЕС, россия и сша
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2 коммент.»

  • 2414 2094
    Руса 2 октября 2017 в 14:57 Ссылка Пометить
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    Если у кого и “существовала иллюзия” найти общий язык с США за последние 15 лет, так это у Путина и Медведева. О чем, кстати, Путин и не скрывает.
    Соответственно, и наши СМИ, включая ТВ, дули во все уши им в унисон.
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  • 2093 450
    nikolay 2 октября 2017 в 15:28 Ссылка Пометить
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    Для того, чтобы сосредоточится на развитие своей страны, необходимо свергнуть иудейское иго, которое ведёт страну к сближению с США в качестве колонии.

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