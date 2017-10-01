Зачем придумали английский, греческий, французский и… латинский?

Ещё и в 21 веке многие из нас доверяют слову на бумаге. И, хотя рукописи, конечно, горят, и горят очень хорошо, мысль, воплощённая на бумаге, всегда несёт шанс когда-то стать достоянием каждого. Нас ежедневно посещают самые разные идеи, образы или ментальные интуиции [11] . Не каждый может их зафиксировать, придать им устойчивую форму. За нас это делают другие, пользующиеся достижениями в биологии, кибернетике, генной инженерии… Делают, чтобы знать, о чём мы думаем, что хотим сказать или сделать. [12] Стратегические планы этих людей ничуть не изменились, не поубавилось у них и желание оттеснить, раздавить культуру, когда-то давшую им всё: язык, землю, людей и историю.

Покуда не рождённое слово находится в голове, оно может быть каким угодно. Да и только ли словами мы мыслим? Можно ли назвать мыслями то, что не оформлено словом? Но в наши и без того распухшие головы хотят залезть сильные мира сего. Нет, не учёные. А в первую очередь – денежные мешки и политики. Им хочется знать ‒ о чём мы всё время думаем, не замышляем ли бунта, не пытаемся ли их обмануть.



Мы знаем, что русский язык не раз подвергался реформам в 16-20 вв., и не всегда эти реформы оказывались подлинным радением за его чистоту и сохранность. Кажется, существуют некие силы, желающие и даже способные заставить нас забыть родную речь, её историю, внутреннюю содержательную красоту, полифоническую многосоставность.



Вспомним лишь самое последнее из таких «радений» ‒ ЕГЭ по русскому и литературе, когда аттестация, знания да и сама судьба выпускника школы вверяется беспристрастному компьютеру.

Может быть, ЕГЭ облегчил нашим детям школьную жизнь?



Или упростил им получение свидетельства или диплома о высшем образовании?



При всём том, что русский вариант прозападной проверки знаний по единым правилам имеет-таки своё, национальное лицо, при этом давнишние стратегические планы недругов по дискредитации и уничтожению языка продолжают воплощаются в жизнь, становясь тактическим оружием в лице чуждых нам реформ преподавания и аттестаций.

БУКВА, БУКВАРЬ

Нем. BUCHstabe – буква. А немецкое BUCH и английское BOOK – попросту книга, шведское BOKSTAV – буква, шотландское BUIK – тоже книга.

Кстати, русское ЛУБОК (ЛУБ, специально обработанная древесная кора, (лыко) для письма и рисования) сильно напоминает латинское LIBELLUS – книжка. А LIBER вообще переводится на русский и как книга, письмо, и как древесный луб, лыко. Интересно, правда? Выходит, латинское LIBER произошло от русского ЛУБ, ЛУБОК, а не наоборот.

К тому же лат. gLUBO ‒ лупить, обдирать, сбрасывать с себя кору, а английское LIBER – опять-таки луб, лыко. Слово LIBRARY – переводится, как библиотека. Не отстали и французы, у них LIBRAIRE – это книгопродавец, а LIBRAIRIE – книжный магазин.

Что-то не договаривают отечественные лингвисты. Если прислушаться к современным теориям, говорящим о заимствовании русскими из греческого и латинского, то получается, что сначала европейцы придумали LIBER (книгу), которая попутешествовав какое-то время по континенту, пришла, наконец, в «отсталую» Россию.

Надо полагать, что и лубить(обрабатывать кору под письмо) славян научили те же греки с латинянами, а до этого времени добывать ЛУБ, ЛЫКО русские якобы не умели.



Иначе, как объяснить, что вплоть до появления книги в Европе у русских не было слова лубить? Получается, что луб добывать добывали, писали и рисовали на нём, но без названий и слов.



Это трудно представить. Но так говорит историческое языкознание.[13]

Сегодня я могу сказать своей секретарше: «Дай мне, пожалуйста, листок бумаги». И она меня поймет, и даст бумагу. А вот наши предки так сказать никому не могли. Жили себе жили, добывали веками «бумагу» из коры деревьев, но название этому процессу придумать так и не догадались. Пока иностранцы не подсказали… Пришли в дом к русскому человеку мужи европейские, объяснили ему, как и что надо говорить, и всё на свои места встало.

Выходит, будто бы предки наши (вопреки здравому смыслу) свою национальную писчую «бумагу» на иностранный лад назвали (ЛУБ, ЛЫКО), по сути, чужим именем. Неужели не могли придумать своё, собственное? За столько-то сот лет? Где здесь здравый смысл? И где она – отечественная лингвистика, справедливая заступница?

Или вот такой сценарий, не лучше первого. Вернулся русский купец из поездки по Европам, привёз оттуда словарь аглицкий. Рассадил мужиков вокруг себя:

‒ А давайте, господа, нашей древесной коре, которую деды испокон веку собирали, имя дадим! Без имени как-то не то не сё. Вот тут по-ихнему, по-аглицки, сбрасывать с себя кору, лупить, обдирать будет ‒ gLUBO. Давайте же и мы так же назовём. Чем мы хуже? Вот ты, Иван. Когда пошлю тебя в лес кору с липы сдирать, так и буду говорить: «Сходи-ка, Вань, да лубу с лыком достань».

По всеобщему мнению лингвистов в русский язык в своё время перешло много иностранных слов. Если их все пересчитать, можно решить, что наши предки почти не разговаривали, предпочитая разговору молчание. Нечем было разговаривать. Рожали детей, строили дома, воевали с врагом, но всё это делали молча. И только к 14-15 веку, когда на Русь нахлынула волна европейских торгашей и банкиров, наконец, разговорились…

Слабая теория.

Так, сколько же раз должны были наезжать на Русь образованные иностранцы, чтобы научить всех русских от Курил до Ладоги говорить чужими иностранными словами? Притом, мужик наш должен был не просто принимать в пользование незнакомые ему слова, но и отказываться при этом от собственных, годами притёртых и выстраданных.

Не может сибирский крестьянин похвалить жену за вкусный обед. Нет таких слов, описать, как вкусно жена обед приготовила. Берёт мужик иностранный словарь, пальцем, насмолённым от тяжкого труда, листает, туда-сюда, туда-сюда. Как бы это слово такое придумать, чтобы жене приятно было?

Да вот же! Есть такое слово – SMACK – вкус! Да и у немцев похожее SCHMACKhalf – вкусный. Чего еще? Так и назову ‒ СМАК! Пусть жёнам своим мужики так и говорят: «СМАЧНЫЙ же борщ ты приготовила, Варенька, пальчики оближешь!

Опять же, немецкое SCHMUCK – наряд, нарядный, красивый.

Англ. SMUG – элегантный.

Или, вот, другой пример, удивительнее предыдущего, будто кто издевается над языком:

Русское СМЕЖНЫЙ (между, соседний) и немецкое СВИЖЕН. Что общего между ними? Немецкое ZWISCHEN, вероятно, немного переделанное СМИЖЕН за счет манипуляции с буквой M. Если её перевернуть, получится латинская W. «Умело» законспирировали. Вместо СМИЖЕН получилось СВИЖЕН. Не подкопаешься. А чем докажем, что всё-таки перевернули и что это само слово не чисто немецкое?

Тем и докажем, что в русском переводе немецкое ZWISCHEN означает – между.[14]

Анатолий Фоменко подчёркивает: Такое большое количество совпадений между словами русского, латинского и западноевропейских языков вряд ли можно считать случайным. Возникает естественный вопрос: кто у кого заимствовал слова? Какой язык от какого произошёл?[15]



Произошло ли «иностранное» слово ПЬЕДЕСТАЛ (PEDESTAL) от русских слов ПЯТА (PEDE) и СТОЛ (STAL)? Или же, наоборот, два древних русских слова ПЯТА и СТОЛ получились расщеплением попавшего на Русь загадочного заморского слова ПЬЕДЕСТАЛ? В этом случае, как и во многих других, налицо явное заимствование ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Здесь открывается большое поле деятельности для филологов. Ранее такого рода исследования выглядели бессмысленными с точки зрения скалигеровской хронологии. Теперь же, в Новой хронологии, многие вопросы сравнительного языкознания решаются существенно по-другому.



Замена ошибочной скалигеровской хронологии на новую хронологию кардинально меняет точку зрения на историю появления и развития языков.





[11] Ментальная интуиция, согласно Ш. Ауробиндо,– одна из разновидностей ментальных озарений.

[12] Речь, в том числе, о секретных разработках по дистанционному считыванию информации с человеческого мозга.

[13] ЛЫКОМ или ЛУБОМ в России пользуются до сих пор.

[14] Перевернутая «вверх ногами» или отраженная зеркально буква это ещё «полбеды». Изобретатели языков с таким же успехом переворачивали и слоги или даже целые слова.