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Проблемы с законом

21:32. 30 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Шутки шутками, но для многих европейцев 40х годов, это было нормой жизни. Причем немцы, насмотревшись на подчинение европейских народов, были в полной уверенности, что это сработает и в СССР. Но уже после первых месяцев войны выяснилось, что Красная Армия отличается от всех армий, с которыми до этого сталкивались немцы, а советские партизаны, так и вовсе стали для немцев настоящим откровением, после чего в мемуарах битых немецких генералов можно было частенько встретить жалобы на то, что "русские ведут войну не по европейским правилам войны", чем немцы обычны пытались прикрывать собственные военные преступления на оккупированных территориях. Поэтому с точки зрения "просвещенных европейцев," русские действительно другие и "ненормальные", но в итоге именно "Ненормальные русские" освобождали "нормальных европейцев" от фашистской чумы. И как по мне, "европейская нормальность," как они ее понимают, у нас не приживется, как бы отечественные западники в своем низкопоклонстве не старались.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, оккупация, партизаны, Россия, русофобия, ссср, юмор
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