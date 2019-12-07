О проблемах призывной кампании
12:48. 7 декабря 2019 161 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Не так давно уже выходил материал про проблемы с призывом на Украине https://colonelcassad.livejournal.com/5473117.html
Сегодня же будет материал о проблемах с призывом в России, от человека, который непосредственно находится внутри процесса.
О проблемах призывной кампании
Итак в стране полным ходом идет призывная кампания. Призыв осень 2019 года. Расскажу об особенностях и проблемах призыва граждан РФ в войска. Итак. Основными документами которыми руководствуются призывные комиссии помимо Конституции, это Федеральный закон ФЗ-53 1998 года с кучей изменений и дополнений (чуть ли не ежеквартально, что то меняется), но это в целом процесс правильный, документ не может быть могильной плитой. Другое дело качество вносимых изменений . А это не всегда хорошо. Постановление Правительства РФ № 565 2013 года о военно-врачебной экспертизе, это тот документ по которому и определяется категория годности каждого гражданина в зависимости от имеющихся у него проблем со здоровьем. Постановление правительства РФ № 663 2006 года, этот документ частично уточняет Федеральный закон и создает мостик, для ведомственного приказа Мо РФ № 400 (этот документ 2007 года, и есть могильная плита.) Изменения в приказ 400 вносились дважды в 2011 и 2012 году. Данный приказ в незыблемом виде пережил изменения названий районных военкоматов сначала в отделы, потом в военкоматы обратно. Пережил смену категорий из числа кого назначается председатель призывной комиссии (глава администрации, глава муниципального образования, вновь глава администрации) и много других неутыков. Короче данный приказ надо отправить в утиль примерно лет семь назад. Но он жив и мы им пользуемся. И еще один чудо приказ 2001 года 240/168 это приказ об организации взаимодействия между военкоматом и комитетами здравоохранения городов (таких уже нет) по вопросам подготовки к медицинскому освидетельствованию при призыве. Приказ абсолютно не соответствует нынешним реалиям. Но приказ жив. И желающие уклониться от призыва пользуются всеми этими нестыковками.
Отсрочки. Существует много отсрочек. По здоровью, по уходу за ближайшими родственниками или бабушками, по уходу за ребенком инвалидом, при воспитании двух и более детей и т.д. Конечно, самыми ходовыми отсрочками являются отсрочки по учебе и здоровью. Если нужно то, я готов отдельной статьей рассказать про отсрочки более подробно.
Теперь о проблемах:
1. Летний призыв. Согласно постановлению правительства 663 пункт 7, на медосвидетельствование и призывную комиссию нельзя вызывать граждан имеющих отсрочку. А в летний призыв это подавляющее большинство граждан обучающихся в техникумах (колледжах). Обычно у них отсрочка до 30 июня. Призыв идет до 15 июля. Отправка команд чаще всего идет до 10-12 июля. Значит освидетельствовать гражданина мы имеем право только после 30 июня, но тогда происходит проблема с отправкой в войска. Если провести медосвидетельствование 30 июня, то повестку можно вручить только на 03 июля (повестка вручается как правило за 3 дня, постановление правительства 663, пункт 7 ). Если военкомат большой, то за эти дни освидетельствовать всех не получится, просто не успеют. Например подлежат призыву 150 человек. Условно это 3 дня, по факту, половина в свой день не придет. У остальных не будет анализов (про это читайте в п.3). Еще кто то потребует направить его на дополнительное обследование. Итого эти три дня гарантированно превратятся дней в 6, а то и 8. Отправлять в войска почти некого. Значит нарушаем закон и проводим медосвидетельствование в период действия отсрочки. Нарушение? Естественно…
2. Норма людей которых надо освидетельствовать в день (условные 50 человек), определена была в старом приказе № 200, уже утратившим силу. Теперь нормы времени нет и врач может сказать, что освидетельствовать он может сколько захочет или попытается привязаться к норму времени на прием больного. Например невролог по приказу минздрава принимает пациента 22 минуты. Даже если применить норму профосмотра, то это 11 минут, то есть в час в лучшем случае 5 призывников, в рабочее время около 40 человек (это лирическое отступление, по поводу работы врачей, если они захотят покочевряжиться, то при соблюдении нормы времени на прием, условных 150 человек за трое суток точно не будет пропущено )
3. На медосвидетельствование гражданин должен иметь при себе результаты обязательных диагностических исследований (ВИЧ, гепатит В и С, общие анализы крови и мочи, флюорография, ЭКГ) если хоть одного из них нет, решение о призыве принято быть не может (но чаще всего решение принимается). Кстати ответственности за отсутствие анализов нет. Ст 21.6 КОАП подразумевает уклонение от обследования или освидетельствования по направлению призывной комиссии, а направление на анализы вручалось сотрудниками военкомата в период подготовки к призыву, когда призывная комиссия еще не работала. Значит человека надо направить в поликлинику и добиться от него анализов, что бы соблюсти законность. Но ВИЧи и гепатиты могут делаться до недели (хотя в последнее время наши больницы ускорились), так что в целом процесс затягивания призыва реализуется очень легко.
4. Но ведь войска нуждаются в личном составе не только в июле. Апрель, май, июнь тупо не комплектовать команды? Комплектовать. Ибо ГШ почему то не хочет понимать противоречие между законом о воинской обязанности и государственными образовательными стандартами, подразумевающими окончание обучения только в конце июня. Откуда берутся люди? Ну в первую очередь подлежат призыву граждане утратившие отсрочку (чаще всего отчисленные из учебных заведений) или имевшие истекшую отсрочку по здоровью (например в октябре парень сломал руку, отсрочка на 6 месяцев, в апреле можно отправлять в войска). Таких ребят как правило набирается немного. А дальше начинается творчество: уговорить ребят пойти раньше. Да-да. Именно уговорить пойти на призыв раньше. Например пообещать попасть в часть спецназа или ВДВ (если парень мечтает туда попасть) или наоборот остаться служить недалеко от дома. Ну или если гражданин малообразован то слегка его ввести в заблуждение. Кстати если с гражданина не взять отказ от отсрочки, то при ранней отправка в войска это становится очередным нарушением, которое чисто теоретически можно развить в иск к МО РФ.
Итог: в весенний призыв граждане вызываются на медосвидетельствование без учета отсрочек, тупо нарушается закон, лишь бы освидетельствовать человека. Что с анализами? Нету? Значит донесёте и покажите. Вы еще учитесь? Ну поймите (далее начинаешь трындеть ему чушь про хорошие команды и предлагать пойти раньше и т.д.). Фактически, гражданин после медосвидетельствования проведенного в период отсрочки уже может обжаловать это решение. А если ему еще и повестку умудрились вручить, то это событие вообще легко р ломается через суд. Но по иному военкоматы не могут работать. Лишь выкручиваясь и стараясь как можно меньше накосячить…
Супербольная тема оповещение граждан. Гражданин считается оповещенным если ему вручена повестка под личную подпись. Не родственникам, не в ящик почтовый, не в двери. Только подпись. Кстати повестка должна вручаться определенными людьми. Сотрудником военкомата, сотрудником администрации или руководителем организации где парень работает. Сотрудника полиции там нет. Полиция вообще не должна заниматься розыском призывников (только доставлением в рамках административки). Закон о полиции противоречит закону О воинской обязанности (там еще есть пункт о взаимодействии военкоматов и УВД). Но как оповещать? Ножками. Можно договориться с парнем по телефону и попросить подойти. Не хочет? Значит тупо носиться по городу и искать его. А если надо вызвать 500-600 человек на призывную комиссию (это общее количество вызываемых, среди них те кто получит отсрочки, пойдет на призыв, будет освобожден по здоровью), а в военкомате всего работает человек 15-20 оповещение становится безумным квестом. Отсюда появляются люди не оповещенные о необходимости явки. А значит являться он не обязан и это проблема военкомата почему парень не оповещен.А парень может не жить дома, скрывать свое место работы, вообще уехать в соседний город или область. Ищите где хотите. Короче в армию идут только те кто хочет. Если человек не хочет, в войска его не отправить.
Осенний призыв. Тяжелая пора. Обычно хоть и с нарушениями, но в весенний призыв ушло много личного состава. На осень остаться должны только граждане оканчивающие ВУЗы. У большинства специальностей высшего образования, каникулы после окончания учебного заведения должны входить в отсрочку. Это в государственных образовательных стандартах прописано (москвичам особый привет, у них с этим проблемы постоянные, каникулы не желают учитывать как срок отсрочки). Итого почти все с вышкой утрачивают право на отсрочку 31 августа. Соответственно часть из этих ребят получит отсрочку на период обучения в магистратуре или аспирантуре. Остальные подлежат призыву (при условии соответствия состояния здоровья). Еще могут остаться немного отчисленных граждан и те кого не успели отправить в войска так как задание выполнили и без них… Как правило на осень людей катастрофически не хватает. А задание никто не уменьшает. Сейчас именно такая ситуация. В местной прессе периодически прорываются крики боли военкомов ибо задание невыполнимо, а в условиях противоречивого законодательства становится вообще ребусом. Вот классический пример ада осеннего призыва. Надо 32 человека, а есть только 12 и где брать остальных военком не знает. Это честная статья о том как сейчас идет призыв. Плохо идет. Везде одинаковые проблемы. http://kaibicy.ru/news/novosti/v-kaybitsakh-proshlo-zasedanie-zasedanie-prizyvnoy-komissii
Как уклоняются. Первое это избегают получения повесток. Здравствуйте, мальчик дома (мальчику уже больше 20 лет)? Нет его. Уехал. Не знаю. Занавес. Повестка не вручена, значит гражданин не обязан никуда прибывать. Кто то на полном серьезе уезжает на другие квартиры, к бабушкам, дедушкам и т.д. Кто то не открывает дверь. Тупо не открывает дверь и сделать ничего нельзя.
Но вот военкомату повезло. Повестка вручена. Парень приходит по повестке например 1 октября на медкомиссию. Анализов нет. Надо направить на сдачу анализов. Это неделя. Сходил. Сдал. Принес результаты. 8 октября призвали в ВС РФ. Отправка в войска например 14 числа. Значит за сутки до отправки парень просто подает жалобу в призывную комиссию субъекта (область, край). На что жалоба? На что угодно. Мне кажется я болен, тут болит, там хрустит, результаты анализов не учли, вот в три года я чумкой переболел. Жалобы направляют как правило заказным письмом. Обычно это еще 3 дня на доставку письма. То есть военкомат субъекта получает жалобу 16 октября. В идеале 5 дней на рассмотрение (так по закону), но призывная комиссия в области собирается не каждый день. Назначили например на 23 октября. Теперь военком района должен организовать оповещение «жалобщика» о необходимости явки. ОПОВЕЩЕНИЕ только повесткой. Опять ножками поиск юноши и не факт, что это получится . Пусть идеальный вариант. Оповестить получилось. 23 октября в области освидетельствовали парня. Признали годным. Сказали, что жалоба необоснована. Вот тебе повестка в армию на 26 октября. Значит 25 октября парень подает жалобу в суд. Пишет ту же самую чушь. Пока жалоба пройдет регистрацию, пока судья назначит заседание и т.д. на дворе первое заседание назначено 25 ноября. Пара заседаний и вот 1-3 декабря парню отказано в удовлетворении иска. Но на вступление решения суда в законную силу дается МЕСЯЦ. То есть юношу отправить в войска до 1-2 января нельзя, а он добился своего и вышел за пределы призыва. А если даже поторопился суд и решил раньше, то парень на 29 день после отказа в удовлетворении иска подает иск в суд субъекта. Пока суд области зарегистрирует его заявление, пока назначится дата, призывник гарантированно вышел за пределы призыва. Этот фокус можно продолжать бесконечно долго, каждый призыв. Причем это абсолютно законно и не дорого. (разговор про злоупотребление правом тут не идет, так как каждый призыв начинаем все сначала)
Про криминальные схемы, когда парень покупает болячку говорить не буду. Это незаконно. Но это процветает. Последние уголовные дела были в Подмосковье и Москве, может и еще где то, есть врач который подготовит документы, есть схема по которой врачи в военкомате района и в области не зададут вопросы о этих документах.
Существует огромное количество фирм, которые вообще все делают за призывника хоть по первому варианту, через суды, хоть по второму криминальному. Кстати, если призывная комиссия хоть чуть-чуть ошиблась то иск или жалобу можно получить за принятие решения о призыве без анализов (см п.2 этой статьи), или за отсутствие председателя и члена призывной комиссии (в состав комиссии входит 7 обязательных человек во главе с главой администрации, а это очень занятой человек и он не всегда приходит, да и остальные не настолько дисциплинированны), или не учли жалобы призывника или еще что то…
Далее изменения в закон позволяющий призывнику становиться на воинский учет где он хочет – прямая лазейка для уклонения. Естественно никто чужого призывника к себе ставить не хочет. Ибо он пишет любой адрес, а военкомат обязан верить и ставить его на учет. Нахрена он нужен? Бегать потом и искать его по несуществующим квартирам? Очередная норма закона которая нарушается.
Нет единой базы данных призывников и граждан в запасе в масштабах страны. Был случай когда парня отправили в армию из соседней области, нас известить забыли. Узнали мы об этом случай от его родителей. Парень служит, а мы его ищем… Вполне возможно, те граждане которых мы ищем сейчас уже отслужили или признаны негодными к военной службе, но мы не зная об этом продолжаем их «оповещать».
Согласно приказа МО РФ № 400, основным документом для освобождения парня по состоянию здоровья является «Акт исследования состояния здоровья», но в 2015 году, согласно приказа МО РФ №533 появился новый документ выглядящий как копия «Акта…», «Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина» Кто то внес изменения в приказ МО РФ № 400? Нет конечно.
А уж как противоречит здравому смыслу совместный приказ МО и минздрава 240/168 я и вспоминать не хочу. Ничего. Пользуемся.
А вы знаете что граждане с высшим-профессиональным и средним –профессиональным имеют право пойти не на призыв, а напрямую на контракт на 2 года? Знайте. Толькоэтот ресурс черпается из призывников и задание на призыв не уменьшается на контрактников. Почему? А зачем на районных военкомов можно цыкнуть…Вот и получается. Есть в наличии 150 человек. Вот тебе задание еще и на контракт из числа призывников например 10 человек, значит надо иметь 160 человек. Мне выгодно честно области говорить про свои возможности? Нет конечно. Надо врать.
Судимые идут на призыв? Идут судимые со снятой или погашенной судимостью. Но их никто не берет ибо они судимые и ребята становятся заложникам ситуации. Раз, другой, третий их вызывают, призывают, а отправить не могут ибо представители части не соглашаются на судимых. А ребята злятся и чувствуют себя ущербными. Чаще всего это нормальные, осознавшие глупость своего поступка ребята. В основном это кража. Он уже отработал свои часы наказания, подлежит призыву, но…
Зарплата сотрудников районного военкомата на уровне 12-14 тыс. В основном работают женщины. Военные пенсионеры есть конечно, но по факту женщин больше. За такие копейки то что я описал выше исполнять есть желающие? Ходить на оповещение в наркомановские подъезды, нарываться на хамство родителей, откровенное посылание на три буквы? Правильно, желающих немного. Военкоматы имеют жуткую текучку кадров и огромный дефицит работников. А кроме всего описанного еще необходимо сделать кучу бумажек, ответить на запросы граждан, подготовить документы для отправки призывника на сборный пункт области, вести картотеку, проводить проверки организаций и т.д. и т.п.
Резюмирую: в военкоматах сейчас работают или патриоты, или те кому деваться некуда. Соответственно первые чаще всего хотят что то поменять, но не знают и не могут, а потому постепенно превращаются во вторых которым на все плевать.
Демографическая яма так и не пройдена. Я не знаю кто и как планирует призыв, но в этом призыве эти люди превзошли сами себя в вопросах отсутствия логики.
Законодательство в области призыва и самое главное подход государства надо менять!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5479751.html