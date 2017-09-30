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«Набираем русскоязычных сотрудников»! Что же стоит за планами ЦРУ?

11:08. 30 сентября 2017 Просмотров - 176 5 коммент. Опубликовал:

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Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что его ведомству необходимы сотрудники, знающие русский язык. Сообщение было опубликовано на официальном аккаунте ЦРУ в Twitter. Зачем американской разведке так срочно понадобились русскоязычные сотрудники?

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«Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь».

В другом твите ЦРУ сообщается, что граждане, владеющие иностранным языком на уровне, близком к родному языку, могут претендовать следующие вакансии: специалист по иностранному языку в директорате операций ЦРУ (занимается тайными операциями) или инструктор по иностранному языку. Годовая зарплата специалиста составит от $62 556 до $103 639, инструктора - от $56 805 до $161 900.

Если вспомнить предыдущие заявления Помпео о том, что Россия вмешивается в дела США, подрывая американскую демократию, и вряд ли «добровольно» покинет территорию Сирии, есть несколько вариантов: провокации, шпионаж на Ближнем Востоке и в России.

Я не говорю, что эти действия только планируется совершить. Нет, просто нарастить активность и охватить по максимуму страны, противостоящие Вашингтону. ЦРУ же не первый год этим занимается, прощупывая даже союзников «на вшивость». Так, скандал в Германии, спровоцированный публикациями на сайте WikiLeaks серии данных ЦРУ (проект Vault 7) уже стал крупнейшей утечкой конфиденциальных данных разведки.

Спасибо WikiLeaks, теперь вся Европа в курсе, что американские разведчики реализовали во Франкфурте-на-Майне глобальную программу для взлома устройств (смартфоны iPhone от Apple, ОС Android от Google, Windows и Microsoft, телевизоров Samsung) и созданию тайной «хакерской» база ЦРУ для организации кибератак на Европу, Африку и Ближний Восток.

Крали разведчики и чужие компьютерные вирусы, и кибератаки «под ложным флагом» устраивали, создавая обширную библиотеку наступательных технологий, сворованных из зловредных программ, производимых за рубежом, в том числе и в России. Отличное прикрытие: произвести кибератаку, оставив «отпечатки пальцев» тех группировок, у которых эти технологии были украдены. Потом можно и врагов США поискать среди неугодных стран-соперников за мировую гегемонию.

В России количество американских дипломатов сократили, и Вашингтон быстренько свернул работу по выдаче виз. Время освободилось, но для чего? Что касается Ближнего Востока, в частности Сирии, то в аналитическом сообществе в США начинает набирать популярность мысль о том, что Вашингтон проиграл этот регион. Вернуться в качестве великой державы будут трудно, так как соперников предостаточно: Россия, Иран, Турция.

Относительно нового директора ЦРУ стоит отметить и тот факт, что по режиму Башара Асада он также успел высказаться: стабильной Сирии не будет, если Асад останется у власти. Помпео называет сирийского президента «марионеткой иранцев», а Тегеран у Вашингтона в последнее время тоже не в чести. Директора ЦРУ ядерная сделка с Ираном тоже не устраивает, да и планы по лишению КНДР ядерного оружия он тоже лелеет.

И везде, где ЦРУ желает реализовать свои интересы, оно натыкается на интересы Москвы. Вот и ответ, почему американской разведке так необходимы русскоязычные сотрудники, а еще лучше шпионы в России. На эту роль отлично подойдут те же украинцы. СБУ давно уже работает в интересах США, выполняя приказы из-за океана.

Спецоперации на Донбассе, как заявил разоблаченный «двойной агент» Иванченко, проводятся с участием американцев: людей похищают и пытают. Да и во времена майдана сотни разведчиков ЦРУ «прописались» на целом этаже СБУ, курируя столкновения на Грушевского.

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Россия же становится все более интересной для американских «кукловодов» приближаются президентские выборы! Один раз янки сыграли роль разрушителей, оказав помощь Борису Ельцину и развалив СССР благодаря предателям и ворью в «верхах». Теперь они делают ставку на оппозицию и «раскачку» общества. Желают повторить предыдущий сценарий?

Раскол в России сразу развяжет им руки и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе, и в арктическом регионе. Вот только своих ошибок они больше не повторят: уничтожать Россию начнут последовательно, чтобы шанс на возрождение не оставить. Большая игра начинается с малого…

Метки: отношения между сша и россия, соединённые штаты, цру
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5 коммент.»

  • 2350 1709
    любопытный 30 сентября 2017 в 11:18 Ссылка Пометить
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    По тв показывали сотрудников американской мисси, которых уволили первых в связи с уменьшением штатов. Они говорили, что подписывали документ в котором они признавали интереся америки превыше интересов своего государства, и возможность оддать свою жизнь за интересы америки. И на все тайные встречи с теми, кто против власти ходили они, а не американцы и вербовали и создавали такие организации так же они.
    Спасибо Трампу за ликвидацию этих личностией.

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  • 3079 2479
    Ирбис 30 сентября 2017 в 11:20 Ссылка Пометить
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    Ой удивили! Они армию натаскивают на захват населённых пунктов где местные говорят по русски. Да США готовятся к горячей стадии новой современной войны против России. Да война уже идёт на границе России!

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      sergej Ирбис 30 сентября 2017 в 14:25 Ссылка Пометить
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      Как вы представляете себе горячую стадию ? Это что американцы вторгнуться в Россию ? Нет у них таких сил , да и не безопасно это для них самих .Куда проще война через интернет и информационный мусор для организации внутренних проблем и беспорядков в РФ.

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  • 20444 7174
    Люся 30 сентября 2017 в 12:49 Ссылка Пометить
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    “…своих ошибок они больше не повторят…”?Да они в постоянном повторе,на цветные революции только язык текста меняют,да и во всём остальном сплошное “псаки”,потому и переводятся на уровень обычной региональной державы,как бы не хорохорились,сплошное позорище пошло,Украина-2 по тому что демонстрируют в настоящее время.До них тупых никак не дойдёт почему с Россией постоянно проигрывают,хотя сотни институтов психотехнологии влияния и методики воздействия вырабатывают десятилетия,вот и сотрудников набирают,КОБ изучают,а толку то?

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  • 8318 3324
    STARIK 30 сентября 2017 в 13:03 Ссылка Пометить
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    Бес сомнения, США ведут интенсивную подготовку войны с Россией. Те финансовые магнаты, кто реально правит Америкой, уже скупили, в других, безопасных, по их мнению, странах, земли и понастроили противоатомных бункеров.
    При преступном попустительстве российской Верховной власти, 5-я колонна, уже провела значительную подготовку к этой войне.

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