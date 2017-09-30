«Набираем русскоязычных сотрудников»! Что же стоит за планами ЦРУ?

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что его ведомству необходимы сотрудники, знающие русский язык. Сообщение было опубликовано на официальном аккаунте ЦРУ в Twitter. Зачем американской разведке так срочно понадобились русскоязычные сотрудники?

«Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь».

В другом твите ЦРУ сообщается, что граждане, владеющие иностранным языком на уровне, близком к родному языку, могут претендовать следующие вакансии: специалист по иностранному языку в директорате операций ЦРУ (занимается тайными операциями) или инструктор по иностранному языку. Годовая зарплата специалиста составит от $62 556 до $103 639, инструктора - от $56 805 до $161 900.

Если вспомнить предыдущие заявления Помпео о том, что Россия вмешивается в дела США, подрывая американскую демократию, и вряд ли «добровольно» покинет территорию Сирии, есть несколько вариантов: провокации, шпионаж на Ближнем Востоке и в России.

Я не говорю, что эти действия только планируется совершить. Нет, просто нарастить активность и охватить по максимуму страны, противостоящие Вашингтону. ЦРУ же не первый год этим занимается, прощупывая даже союзников «на вшивость». Так, скандал в Германии, спровоцированный публикациями на сайте WikiLeaks серии данных ЦРУ (проект Vault 7) уже стал крупнейшей утечкой конфиденциальных данных разведки.

Спасибо WikiLeaks, теперь вся Европа в курсе, что американские разведчики реализовали во Франкфурте-на-Майне глобальную программу для взлома устройств (смартфоны iPhone от Apple, ОС Android от Google, Windows и Microsoft, телевизоров Samsung) и созданию тайной «хакерской» база ЦРУ для организации кибератак на Европу, Африку и Ближний Восток.

Крали разведчики и чужие компьютерные вирусы, и кибератаки «под ложным флагом» устраивали, создавая обширную библиотеку наступательных технологий, сворованных из зловредных программ, производимых за рубежом, в том числе и в России. Отличное прикрытие: произвести кибератаку, оставив «отпечатки пальцев» тех группировок, у которых эти технологии были украдены. Потом можно и врагов США поискать среди неугодных стран-соперников за мировую гегемонию.

В России количество американских дипломатов сократили, и Вашингтон быстренько свернул работу по выдаче виз. Время освободилось, но для чего? Что касается Ближнего Востока, в частности Сирии, то в аналитическом сообществе в США начинает набирать популярность мысль о том, что Вашингтон проиграл этот регион. Вернуться в качестве великой державы будут трудно, так как соперников предостаточно: Россия, Иран, Турция.

Относительно нового директора ЦРУ стоит отметить и тот факт, что по режиму Башара Асада он также успел высказаться: стабильной Сирии не будет, если Асад останется у власти. Помпео называет сирийского президента «марионеткой иранцев», а Тегеран у Вашингтона в последнее время тоже не в чести. Директора ЦРУ ядерная сделка с Ираном тоже не устраивает, да и планы по лишению КНДР ядерного оружия он тоже лелеет.

И везде, где ЦРУ желает реализовать свои интересы, оно натыкается на интересы Москвы. Вот и ответ, почему американской разведке так необходимы русскоязычные сотрудники, а еще лучше шпионы в России. На эту роль отлично подойдут те же украинцы. СБУ давно уже работает в интересах США, выполняя приказы из-за океана.

Спецоперации на Донбассе, как заявил разоблаченный «двойной агент» Иванченко, проводятся с участием американцев: людей похищают и пытают. Да и во времена майдана сотни разведчиков ЦРУ «прописались» на целом этаже СБУ, курируя столкновения на Грушевского.

Россия же становится все более интересной для американских «кукловодов» приближаются президентские выборы! Один раз янки сыграли роль разрушителей, оказав помощь Борису Ельцину и развалив СССР благодаря предателям и ворью в «верхах». Теперь они делают ставку на оппозицию и «раскачку» общества. Желают повторить предыдущий сценарий?

Раскол в России сразу развяжет им руки и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе, и в арктическом регионе. Вот только своих ошибок они больше не повторят: уничтожать Россию начнут последовательно, чтобы шанс на возрождение не оставить. Большая игра начинается с малого…